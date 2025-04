Fundstück aus dem Bildarchiv Warten auf den toten General

Blick-Fotografinnen und -Fotografen dokumentieren seit Jahrzehnten den Alltag der Schweiz. In der Kolumne «Blick zurück» zeigen wir Archiv-Fundstücke – diese Woche Soldaten und Bevölkerung am Tag des Begräbnisses von General Henri Guisan am 12. April 1960.

Publiziert: vor 49 Minuten