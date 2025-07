Blick-Fotografinnen und -Fotografen dokumentieren seit Jahrzehnten den Alltag der Schweiz. In der Kolumne «Blick zurück» zeigen wir Archiv-Fundstücke – diese Woche eine Aufnahme von Lella Lombardi auf ihrem Rennwagen beim Grand Prix von Barcelona am 27. April 1975.

Vor rund fünfzig Jahren setzte Lella Lombardi ein Zeichen in der damals, wie heute, stark von Männern dominierten Motorsportwelt: Beim Grossen Preis von Spanien fuhr sie als erste Frau überhaupt in die Punkteränge eines Formel-1-Rennens. Schon 1958 hatte die italienische Automobilrennfahrerin Maria Teresa de Filippis als erste Frau überhaupt ein GP-Rennen bestritten, es jedoch nicht in die Punkteränge geschafft. Seither gab es keine Frau mehr, die ein WM-Rennen in der Formel 1 bestreiten durfte.

Foto: StAAG/RBA

Diese Katze schaut ab der seltsamen Katzenmaske, die sich ein Besucher oder eine Besucherin der Internationalen Katzenausstellung in Lausanne 1957 übergestreift hat, nicht sehr erfreut drein. Am 8. August wird der Weltkatzentag gefeiert, weshalb wir dem beliebten Haustier in der heutigen Ausgabe ein besonderes Bild widmen.

Foto: RDB

Diese Woche jährt sich der Todestag des Nähmaschinen-Pioniers Isaac Merritt Singer zum 150. Mal. Dank entscheidenden Verbesserungen an Vorreitermodellen wurde durch Singer die fabrikmässige Herstellung von funktionstüchtigen Nähmaschinen möglich und die Maschine damit für die breite Bevölkerung populär. Die von ihm gegründete Firma Singer entwickelte sich dann innerhalb kürzester Zeit zum grössten Nähmaschinenhersteller der Welt.

Das Bild zeigt einen Mitarbeiter der Schuhfabrik Bally in Aarau im Jahr 1971 bei der täglichen Arbeit an einer Singer-Maschine.

Foto: RDB

Der Sommer ist in seiner vollen Blüte. Diese Bauernfamilie aus Aesch hat eine lustige, aber gleichzeitig gefährlich aussehende Art gefunden, Kirschen zu ernten. Die Kirsche hat ihren Namen von der Hafenstadt, aus der der römische Feldherr Lucius Licinius Lucullus sie um 74 vor Christus nach Europa gebracht haben soll: Kerasus im Nordosten der Türkei, das heute Giresun heisst. Die Kirsche gehört dank den Funden von Kirschsteinen aus der Steinzeit tatsächlich zu einer der ältesten Obstpflanzen Europas.

Foto: Lindroos