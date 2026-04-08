Blick-Fotografinnen und -Fotografen dokumentieren seit Jahrzehnten den Alltag in der Schweiz. In der Kolumne «Blick zurück» zeigen wir Archiv-Fundstücke – diese Woche ein Bild von 1957: Der Osterhase in Unterseen.

Obwohl der Osterhase keinen direkten Bezug zum Osterfest hat, gehört er fest zum Schweizer Brauchtum. Heute suchen wieder viele Kinder nach ihrem vom Hasen versteckten Nest, den flinken Hasen selbst sehen sie kaum. Anders war es 1957 in Unterseen im Kanton Bern, wo Kinder dem Osterhasen persönlich begegneten. Während die Kinder auf dem Foto von damals überglücklich wirken, sorgt der Anblick des Hasen heute bei genauerem Hinsehen eher für ein Erschaudern.

Heute wurde die Uhr wegen des Beginns der Sommerzeit eine Stunde vorgestellt. Wir verlieren eine Stunde Schlaf, was manche kaum spüren und andere sich wiederum müde und erschöpft fühlen lässt. Wir hoffen, Sie überstehen die Zeitumstellung gut und müssen nicht, wie der Soldat auf unserem Bild beim Manöver der 8. Division im Emmental im Jahr 1958, ein Nickerchen machen.

Ursula Andress war die wohl bekannteste Schweizerin in Hollywood. Als Bond-Girl Honey Ryder im Film «007 jagt Dr. No» schuf sie mit ihrer Strandszene einen der berühmtesten Momente der Bond-Geschichte. Die Bernerin erhielt dafür einen Golden Globe und wurde weltweit begehrt. Unser Bild zeigt sie 1966 bei der Eröffnung des Herrensalons ihrer Schwester in Bern. Am 19. März feierte sie ihren 90. Geburtstag.

Vor 75 Jahren ereignete sich der Lawinenwinter 1951. Extreme Schneefälle lösten in der Schweiz zahlreiche Lawinen aus, die auch an unüblichen Orten zu Tal gingen. Die Schneemassen richteten erhebliche Schäden an und forderten zahlreiche Menschenleben. In gefährdeten Regionen mussten Evakuierungen erfolgen. Das heutige Bild vom 16. März 1951 zeigt eine solche Situation im Bedrettotal im Tessin.

Am heutigen Internationalen Frauentag würdigen wir Leni Robert, die erste Regierungsrätin des Kantons Bern und Umweltpionierin der Schweiz, die am 6. März ihren 90. Geburtstag feierte. Nach Konflikten mit der FDP gründete sie die Partei Freie Liste und wurde 1983 in den National-, später in den Regierungsrat gewählt. Das Foto zeigt sie 1986 bei einer symbolischen Aktion im Nationalrat für fairen Bananenhandel.

Der heutige Tag erinnert an Äthiopiens Sieg über Italien in der Schlacht von Adua am 1. März 1896, der Italiens koloniale Pläne in Ostafrika vorerst stoppte. In den 1930er-Jahren griff Mussolini Äthiopien erneut an und besetzte Teile des Landes. Unser Foto zeigt Kaiser Haile Selassie 1954 bei seiner Ankunft in Basel, wo ihm die Schweiz einen aufwändigen Empfang bereitete.

Mit der heutigen Abschlussfeier enden die 25. Olympischen Winterspiele, die von den Maskottchen Tina und Milo begleitet wurden. Offizielle Maskottchen gehören mittlerweile bei Grossanlässen dieser Art selbstverständlich dazu. Vor 50 Jahren jedoch war das eine Neuheit: Bei den Winterspielen in Innsbruck wurde mit dem «Schneemandl» erstmals ein Maskottchen für Winterspiele präsentiert und war ein grosser kommerzieller Erfolg. Auf dem Foto ist das Maskottchen mit Silbermedaillengewinner Bernhard Russi zu sehen.

Die Luzerner Fasnacht startete am Donnerstag um 5 Uhr mit dem Urknall und geht morgen am Güdismontag weiter. In dieser närrischen Zeit bleibt kein Thema verschont – auch nicht die Presse. Das Foto zeigt einen Fasnachtswagen, der sich über die damals neue Zeitung Blick lustig macht, die im Jahr zuvor erstmals

erschienen war. Damals nahm die junge Zeitung die Aktion noch mit wenig Humor, denn die Aufnahme wurde im hauseigenen Fotoarchiv unter «Anti-Blick-Aktionen» abgelegt.