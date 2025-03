1/6 Der Montag ist erst seit 50 Jahren der erste Wochentag im Kalender. Foto: Blick

Auf einen Blick Vor 50 Jahren hat man den Montag zum Wochenbeginn erklärt

Montag leitet sich vom Mond ab, in slawischen Sprachen heisst er «nach Sonntag»

Nach jüdisch-christlicher Tradition ist der Sonntag der erste Tag der Woche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Arnet Redaktor Gesellschaft / Magazin

Der Montag als erster Tag der Woche: Was für uns völlig normal ist, ist es gar noch nicht so lange. Es ist genau 50 Jahre her, seit das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) dem Montag im März 1975 die Ordnungszahl 1 zuschrieb. Die DIN-Norm 1355-1 trat in Deutschland 1976 in Kraft, 1978 machte die Uno sie per Beschluss zur internationalen Regel.

Daraus hat sich die Gepflogenheit entwickelt, den Montag als Wochenbeginn anzusehen. Der Mittwoch, der nun die Ordnungszahl 3 bekam, lag fortan nicht mehr in der Mitte der Siebentage-Woche, sondern der Donnerstag mit der neuen Ordnungszahl 4 – die Woche ist seither ein wenig in Schieflage geraten.

Abkehr von jüdisch-christlicher Tradition

Der Mittwoch ist nur dann mittig, wenn er der vierte Tag der Woche ist. Was bedeutet: Der Sonntag muss die Nummer 1 sein. Und tatsächlich hiess es im deutschen Normenwerk bis 1975: «Eine Woche beginnt am Sonntag 0h (0.00 Uhr) und endet am darauffolgenden Sonnabend (Samstag) 24h (24.00 Uhr).» So entspricht es der jüdisch-christlichen Tradition.

Denn in der Bibel steht: «Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am siebten aber sollst du ruhen.» Dieser siebte Tag ist der jüdische Feiertag Sabbat. Das deutsche Wort Samstag leitet sich vom Sabbat ab. Somit ist der Sonntag der erste Arbeitstag. Im Hebräischen heisst der Montag «Jom scheni», übersetzt «der zweite Tag».

Arbeitswoche startet schon lange am Montag

Nicht nur jüdische Kalender, auch solche aus den USA, Kanada, Portugal, Brasilien oder Indien beginnen heute noch mit dem Sonntag. Doch lange bevor ihn die DIN-Norm 1355-1 zum siebten Tag machte, erklärte ihn der römische Kaiser Konstantin am 3. März 321 zum Ruhetag. Die Arbeitswoche begann demnach schon vor mehr als 1700 Jahren am Montag.

Insofern ist es nur konsequent, wenn man vor 50 Jahren endlich die Kalender- an die Arbeitswoche anpasste. Mit künstlerischen Folgen: «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an», sang die Schweizer Schlagersängerin Monica Morell (1953–2008) in ihrem grössten Hit von 1978. Kein Wunder, denn die Woche begann von diesem Jahr an international am Montag.