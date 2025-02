1/6 Sprudelwasser kann das Sättigungsgefühl erhöhen und somit beim Abnehmen helfen. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Seit jeher ist bekannt, dass Wasser eine wichtige Ressource für die Gesundheit ist. Eine neue Studie, die im Fachblatt «BMJ Nutrition, Prevention and Health» veröffentlicht wurde, zeigt nun, dass auch kohlensäurehaltiges Wasser gut für das Wohlbefinden sein kann. Laut den Machern der Studie kann Sprudelwasser die Aufnahme von Glukose und den Stoffwechsel in den roten Blutkörperchen verbessern.

Das Team um den Japaner Akira Takahashi wollte die physiologischen Auswirkungen von kohlesäurehaltigem Wasser analysieren, nachdem festgestellt worden war, dass das Sättigungsgefühl nach dem Genuss von Sprudelwasser erhöht wurde. Dies passiert aufgrund einer gesteigerten Magenmotilität. Gemeint ist die Bewegung der Nahrung durch den Körper.

Die Wirkung von Sprudelwasser lässt sich also in gewissem Masse mit der Abnehmspritze Ozempic vergleichen, da die Gesamtkalorienaufnahme durch die aus dem reduzierten Sättigungsgefühl verringerte Nahrungsaufnahme gesenkt wird. «Das aus den Bläschen freigesetzte Kohlendioxid füllt den Magen und stimuliert die Dehnungsrezeptoren. Diese Rezeptoren signalisieren dann über den Vagusnerv dem Gehirn, was ein Sättigungsgefühl erzeugt», erläutert Takahashi, der Chefarzt am Tesseikai Neurochirurgischen Spital in Osaka, gegenüber «Fox News».

Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass kohlensäurehaltiges Wasser die Gewichtsabnahme unterstützen kann, indem es in den roten Blutkörperchen in Bicarbonat, eine essenzielle Base im Körper, umgewandelt wird und die Energieproduktion steigert. Sie ordneten allerdings ein, dass der Effekt vom Sprudelwasser «so gering» sei, dass es schwierig sei «allein vom CO₂ im Sprudelwasser eine Gewichtsabnahme zu erwarten».

Sprudelwasser sollte also nicht allein als Mittel zur Gewichtsabnahme verwendet werden, sondern vielmehr «in eine umfassende Strategie für einen gesunden Lebensstil integriert werden», schreiben die Forscher im Fazit der Studie. Sie wollen die Wirkung der Kohlensäure mit Blick auf Gewichtsverlust in Zukunft weiter analysieren.