In China läuten Partys und Feuerwerk das Neue Jahr ein: Am 29. Januar 2025 feiern Milliarden Menschen auf der ganzen Welt das chinesische Neujahr. Was dies bedeutet und wie die chinesischen Sterne stehen, erfahrt ihr hier.

Was bringt uns das chinesische Jahr der Schlange?

Was bringt uns das chinesische Jahr der Schlange?

1/13 Das chinesische Neujahr beginnt 2025 am 29. Januar und steht im Zeichen der Holz-Schlange. Foto: China News Service via Getty Ima

Auf einen Blick Das chinesische Neujahr ist in vielen Teilen der Welt ein sehr wichtiges Familienfest

Das Jahr der Holz-Schlange 2025 fördert Wachstum und Kreativität

Neujahrsfest beginnt am 29. Januar und dauert 15 Tage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Traditionell reisen die Chinesen zu ihren Familien, um das Neujahrsfest zu feiern. Im Fernsehen wird eine mehrstündige Show übertragen. Nach dem traditionellen chinesischen Kalender endet dann am 29. Januar das Jahr des Drachen.

Wann feiern Chinesen das Neujahr?

Jahr Datum Tier des Jahres 2025 29. Januar Jahr der Schlange 2026 17. Februar Jahr des Pferdes 2027 7. Februar Jahr des Schafs 2028 26. Januar Jahr des Affen 2029 13. Februar Jahr des Hahns 2030 3. Februar Jahr des Hundes

Grosse Festlichkeiten geplant

Am 29. Januar feiert China das Neujahrsfest, einer der bedeutendsten Feiertage des Landes – und nicht nur dort, auch in vielen anderen asiatischen Ländern, die sich nach dem Mondkalender richten, wird dieses Fest gross gefeiert. Die Traditionen und Bräuche rund um den Jahreswechsel variieren dabei stark von Region zu Region und jede Familie pflegt ihre eigenen Rituale. Ganz ähnlich wie es bei uns zu Weihnachten der Fall ist, denn auch das chinesische Neujahrsfest ist vor allem ein Fest der Familie. Da etwa jeder fünfte Chinese weit entfernt von seinem Heimatort arbeitet, kommt es zu dieser Zeit zur grössten jährlichen Reisewelle der Welt.

Zwölf Tierzeichen

China hält sich im Jahreslauf seiner Feiertage weiterhin an den Mondkalender. Jedes chinesisches Jahr wird einem der zwölf Tierzeichen zugeordnet. Das sind Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Die Benennung der Jahre nach Tieren half der Bevölkerung, die nicht gut schreiben und rechnen konnte, das eigene Geburtsjahr anzugeben.

Das chinesische Neujahr, der bedeutendste Feiertag des Jahres, wird 15 Tage lang gefeiert und endet mit dem Laternenfest (auch Yuanxiao- oder Frühlingsfest genannt) am 15. Tag des ersten Mondmonats. Das Fest ist geprägt von Feuerwerken, traditionellen Drachen- und Löwentänzen sowie festlichen Bräuchen. Da es sich nach dem Mondkalender richtet, variiert das Datum jedes Jahr – 2025 fällt es auf den 29. Januar. Am Vorabend, dem letzten Tag des alten Jahres, kommt traditionell die gesamte Familie zu einem Festmahl zusammen und feiert gemeinsam ins neue Jahr.

Chinesisches Horoskop: Was bringt das Jahr der Schlange?

Gut zu Wissen: Neben einem Tier wird jedem Jahr auch eines von fünf Elementen zugeordnet. In diesem Jahr ist das Element Holz an der Reihe, weshalb am 29. Januar das Jahr der Holz-Schlange beginnt. Das Jahr der Holz-Schlange 2025 wird als harmonisch beschrieben und bietet Chancen für Wachstum, Kreativität und Veränderung. Es ist eine gute Zeit, alte Konflikte beizulegen, neue berufliche Wege einzuschlagen und kreative Projekte voranzutreiben. Die Holz-Energie fördert Weisheit, Empathie und eine gesunde Lebensweise, während die Schlange zu diplomatischen Lösungen und emotionaler Intelligenz anregt.

Im Jahr 2025 sind Geduld, bedachte Entscheidungen und finanzielle Vorsicht wichtig. Kreativität, persönliches Wachstum und neue Hobbys stehen im Fokus. Beziehungen sollten einfühlsam gepflegt und Konflikte diplomatisch gelöst werden. Gesundheit und Balance verdienen besondere Aufmerksamkeit, während Neuanfänge eine Chance bieten, alte Muster hinter sich zu lassen.

Berühmte Personen geboren im Jahr der Schlange

Alle mit den Jahrgängen 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 und 2025 zählen im chinesischen Horoskop zu den Schlangen. Die Schlange ist das sechste Tier im chinesischen Tierkreis und symbolisiert Weisheit und Intuition. Menschen, die in einem Jahr der Schlange geboren sind, gelten als intelligent, klug und nachdenklich. Sie sind oft zurückhaltend und bevorzugen es, alleine zu arbeiten, was sie anfällig für Stress macht. Materialistisch, aber nicht von Shopping begeistert, streben sie immer gerne nach dem Besten. In stressigen Phasen brauchen sie dann viel Zeit und Raum, um sich zu erholen.

Zu den bekannten Schlangen gehören unter anderem die Popikone Taylor Swift (1989), die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, (1965), die bekannte Talkmasterin Oprah Winfrey (1954), Chris Martin, Sänger der Band Coldplay (1977), der Physiker und Kosmologe Stephen Hawking (1942-2018) oder der Hollywoodstar Robert Downey Jr. (geboren 1965)