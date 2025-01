Bei laufenden Ausgrabungen Gut erhaltener Thermalkomplex in Haus in Pompeji entdeckt

Bei den laufenden Ausgrabungen in Pompeji ist ein grosser Badekomplex innerhalb eines antiken Hauses entdeckt worden. Es handelt sich um einen der grössten und am besten erhalten privaten Badesektoren, die bisher in den pompejanischen Häusern entdeckt wurden.

Publiziert: 11:55 Uhr