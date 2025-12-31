Das Musikstreaming war in der Schweiz in der Weihnachtszeit auf Rekordkurs: Mit 93,1 Millionen Abrufen an Heiligabend und Whams «Last Christmas» als meistgestreamtem Song aller Zeiten erreichte das Weihnachtsfest 2025 laut Marktforschungsinstitut Gfk neue Höchstwerte.

Das waren die Musikstreaming-Hits der Schweizer an Weihnachten

Darum gehts Schweizer Haushalte verzeichnen 2025 Rekorde in Musikstreaming zur Weihnachtszeit

Last Christmas von Wham meistgestreamter Song aller Zeiten an Heiligabend

93,1 Millionen Streams wurden an Heiligabend 2025 in der Schweiz erreicht

Marian Nadler Redaktor News

Für viele gehört zur Weihnachtszeit auch die richtige musikalische Begleitung dazu. Zahlen von Gfk Entertainment zeigen nun: Das gilt auch für die Haushalte in der Schweiz. Gleich drei neue Rekorde wurden in puncto Musikstreaming während der Weihnachtszeit aufgestellt, wie das Marktforschungsinstitut auf Blick-Anfrage mitteilt.

«Die Woche vor Weihnachten und die Weihnachtswoche waren mit jeweils 575 Millionen Abrufen die meistgestreamten Wochen aller Zeiten», verrät Andy Renggli, General Manager Schweiz. Und: Der Weihnachtsklassiker «Last Christmas» der britischen Popgruppe Wham! war an Heiligabend der meistgestreamte Song innerhalb eines Tages aller Zeiten. «Damit hat der Wham!-Klassiker seinen eigenen Rekord von Heiligabend 2024 eingestellt», so Renggli. Der Song des Duos George Michael (starb 2016) und Andrew Ridgeley (62) hat es uns offenbar besonders angetan. Er war in der Weihnachtswoche auch der meistgestreamte Song innerhalb einer Woche aller Zeiten.

Wham schlägt Mariah Carey

An Heiligabend hatten wir offenbar besonders viel Zeit für Hörgenuss. Der Tag bringt es insgesamt auf 93,1 Millionen Streams. «Das sind fast 6 Millionen Streams mehr als an Heiligabend 2024», weiss Gfk-Mann Renggli. Teilt man die Streams grob durch die Einwohnerzahl, ergibt das fast 10 Streams pro Schweizerin und Schweizer an Heiligabend. Wow!

Hinter «Last Christmas» schafften es «All I Want For Christmas Is You» von US-Sängerin Mariah Carey (56) und «Rockin' Around The Christmas Tree» von Brenda Lee (81) aus dem Jahr 1958 in die Top 3 der weihnachtlichen Streaming-Hits.