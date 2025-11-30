DE
Deko einfach selber machen
Diese Sterne zaubern Weihnachten in die Stube

Weihnachten steht vor der Tür! Jetzt gilt es, die Wohnung festlich zu schmücken. Wir zeigen Ihnen, wie sie mit ein paar Papierstreifen und Leim im Handumdrehen dekorative Sterne basteln können.
Publiziert: 13:00 Uhr
|
Aktualisiert: 13:41 Uhr
Werkzeug und Hilfsmittel:

  • Papier mit gewünschtem Muster
  • Heisskleber-Pistole
  • Schere oder Japanmesser (mit Schnittunterlage)
  • Lineal
  • Bleistift
  • Wäscheklammern

Und so geht’s:

  1. Einen langen Papierstreifen eng aufrollen und mit Heissklebre fixieren.
  2. Weitere Papierstreifen zuschneiden in den Massen 7x 17cm; 14x 15cm; 14x13cm; 14x11cm
  3. Von jedem Zuschnitt einen Papierstreifen nehmen, in der Mitte falten und wie folgt nebeneinander anordnen zu einem Fächer: 1x11cm, 1x13cm, 1x15cm, 1x17cm, 1x15cm, 1x13cm, 1x11cm.
  4. Die Enden mit Heisskleber fixieren.
  5. Auf diese Weise 7 Fächer basteln. Tipp: Hier eine Wäscheklammer zur Hilfe nehmen.
  6. Die einzelnen Fächer mit Heisskleber an den Kreis aus Schritt 1 kleben.
