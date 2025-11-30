Werkzeug und Hilfsmittel:
- Papier mit gewünschtem Muster
- Heisskleber-Pistole
- Schere oder Japanmesser (mit Schnittunterlage)
- Lineal
- Bleistift
- Wäscheklammern
Und so geht’s:
- Einen langen Papierstreifen eng aufrollen und mit Heissklebre fixieren.
- Weitere Papierstreifen zuschneiden in den Massen 7x 17cm; 14x 15cm; 14x13cm; 14x11cm
- Von jedem Zuschnitt einen Papierstreifen nehmen, in der Mitte falten und wie folgt nebeneinander anordnen zu einem Fächer: 1x11cm, 1x13cm, 1x15cm, 1x17cm, 1x15cm, 1x13cm, 1x11cm.
- Die Enden mit Heisskleber fixieren.
- Auf diese Weise 7 Fächer basteln. Tipp: Hier eine Wäscheklammer zur Hilfe nehmen.
- Die einzelnen Fächer mit Heisskleber an den Kreis aus Schritt 1 kleben.