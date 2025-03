Das sind die Highlights von Manchester

1/6 Manchester gilt als eine der innovativsten Städte Grossbritanniens. Das Image als Industriestadt hat die Millionenmetropole abgeschüttelt und setzt nun Zukunftstrends. Foto: Shutterstock

Darum gehts Manchester bietet historische Sehenswürdigkeiten und moderne Attraktionen für Besucher

Das Northern Quarter ist das angesagteste Viertel mit Street-Art und hippen Cafés

Das Northern Quarter ist das angesagteste Viertel mit Street-Art und hippen Cafés

Das Science and Industry Museum erzählt die Geschichte der Industriellen Revolution kostenlos

Manchester Cathedral – ein gotisches Meisterwerk

Die Industriestadt Manchester besitzt auch noch Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten, wie die imposante Kathedrale, die sich zwischen den modernen Bauten behauptet. Die Ursprünge reichen bis ins Mittelalter zurück, der heutige Bau stammt allerdings aus dem 15. Jahrhundert. Der filigrane lichtdurchflutete Bau ist ein Paradebeispiel der Gotik.

John Rylands Library – wie in Harry Potters Hogwarts

Ein Ort für Bücherliebhaber und Architektur-Fans gleichermassen: Die John Rylands Library sieht aus, als wäre sie direkt einem Harry-Potter-Film entsprungen. Gebaut wurde die Bibliothek, die mittlerweile an die Universität von Manchester angegliedert ist, Ende des 19. Jahrhunderts im viktorianischen Neo-Gotik-Stil. Die hohen Decken, verzierten Bögen und das gedämpfte Licht machen den Lesesaal zu einem der beeindruckendsten in ganz England – und zu einem wahren Must-see für Kultur-Geeks: Die Bücherei beherbergt unter anderem eine Gutenbergbibel und das älteste Fragment aus dem Neuen Testament.

Tipp: Zum 125. Jubiläum im Jahr 2025 werden in einer Sonderschau die Schätze der literarischen Sammlung gezeigt.

Noch ein Tipp: Auch sehenswert ist die Chetham’s Library – die älteste öffentliche Bibliothek Englands aus dem Jahr 1653.

National Football Museum – ein Muss für Fussballfans

Manchester ist Fussballstadt durch und durch: hier kicken sowohl Manchester City und Manchester United. Und nicht weit von Manchester entfernt spielt der FC Liverpool auf. Da passt es bestens, dass in dieser Fussballregion Englands nationales Fussballmuseum seine Tore geöffnet hat. Hier gibt es nicht nur legendäre Trikots und Pokale zu bestaunen, sondern auch interaktive Stationen, an denen man selbst Elfmeter schiessen oder einen Kommentar zu einem historischen Tor abgeben kann.

Tipp: Fussballfans sollten unbedingt ein Spiel einer der beiden Fussballclubs besuchen – alternativ bieten beide Vereine Touren durch ihre Stadien an.

Afflecks – Shop till you drop

Manchester ist auch eine Top-Destination zum Shoppen. Wer allerdings genug von grossen, seelenlosen Einkaufszentren hat, sollte einen Abstecher zu Afflecks im Northern Quarter machen. In dem historischen Kaufhaus sind mittlerweile individuelle Vintage-Läden und kreative Boutiquen eingezogen. Ob handgefertigte Schmuckstücke, Second-Hand-Kleidung oder schräge Souvenirs – hier wird man garantiert fündig.

The Pankhurst Centre – die Geschichte der Frauenbewegung

Dass die Schweiz eines der letzten Länder Europas war, das 1971 das Frauenwahlrecht einführte, ist hinlänglich bekannt. In Grossbritannien durften Frauen über 30 Jahren schon im Jahr 1918 wählen, 1928 trat dann ein uneingeschränktes Frauenwahlrecht in Kraft. Einen grossen Anteil an der Einführung des Frauenwahlrechts hatte Emmeline Pankhurst (1856 – 1928), die über Jahre für die Gleichstellung der Frau kämpfte. In ihrer ehemaligen Wohnung wurde ein sehr sehenswertes Museum eingerichtet.

Northern Quarter – das kreative Herz der Stadt

Bunte Street-Art, hippe Cafés und trendige Boutiquen – das Northern Quarter ist das angesagteste Viertel in Manchester. Hier kann man durch Plattenläden stöbern, in gemütlichen Cafés chillen und coole Konzerte hören. Ein Highlight ist die Streetart, die man auch mit einer geführten Tour erkunden kann.

Tipp: Nicht weit vom Northern Quarter befindet sich das Viertel Ancoats, eines der Herzstücke der Industrialisierung. In den letzten Jahren hat sich das Quartier zu einem Hotspot für Foodies und Kulturliebhaber entwickelt. Unbedingt ein Pint in dem historischen Pub «Crown and Kettle» aus dem Jahr 1800 trinken, in dem schon die Arbeiter ein Feierabendbier genossen.

Science and Industry Museum – die Wiege der Industrialisierung

Manchester hat unsere heutige Gesellschaft wohl stärker geprägt, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Die Region war das Zentrum der Industriellen Revolution und Manchester gilt als erste Industriestadt der Welt – von dort aus verbreitete sich die Industrialisierung und die mit ihr einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen rund um den Globus. Ausgegangen ist die Industrielle Revolution von technischen Erfindungen wie der Dampfmaschine und dem mechanischen Webstuhl. Das «Science and Industry Museum» erzählt die Geschichte dieser Entwicklung von damals bis heute. Übrigens: Wie viele städtische und staatliche Museen in Grossbritannien ist auch dieses Museum kostenlos.

The Marble Arch – der beste Pub der Stadt

Nach all dem Sightseeing braucht es die passende Stärkung und Erholung. Dafür gibt es nichts Besseres als ein typisches englisches Pub. Von den vielen Beizen ist «The Marble Arch» eine der schönsten und ältesten der Stadt. Das viktorianische Interieur mit Fliesenboden und dunklem Holz aus dem Jahr 1888 beamt Besucher zurück in eine andere Zeit. Die hauseigene Brauerei serviert exzellenten Ales – perfekt für einen gemütlichen Abschluss des Tages.

