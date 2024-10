Schwimmender Freizeipark Grösstes Kreuzfahrtschiff der Welt sticht erstmals in See

Derzeit entsteht in Finnland das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt. Die Icon of the Seas ist 365 Meter lang, so lang wie dreieinhalb Fussballfelder. Es soll einmal gut 10'000 Menschen transportieren. Jetzt hat das Schiff eine erste Probefahrt unternommen.