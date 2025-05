Bereit zum Abflug. Foto: Pexels

Darum gehts Flugreisen mit Kindern: Herausforderungen meistern und positives Erlebnis schaffen

Gute Vorbereitung und respektvolles Verhalten erleichtern den Flug für alle

5 wichtige Elemente fürs Handgepäck: Snacks, Getränke, Ersatzkleidung, Beschäftigung, Medikamente

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Lange Sitzenbleiben, ungewohnte Geräusche, Druck auf den Ohren beim Start und der Landung – all das kann bei Kindern schnell zu Unruhe führen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern vorbereitet sind und wissen, wie sie ihr Kind unterstützen können. Gleichzeitig hilft respektvolles Verhalten gegenüber Mitreisenden und dem Flugpersonal, den Flug für alle Beteiligten angenehmer zu machen.

1 Der Umgang mit Mitreisenden und dem Flugpersonal

Bis der Strandspaziergang endlich real wird, nehmen wir oft viele Flugstunden auf uns. Foto: pixabay

Die Elternrolle ist entscheidend: Ein ruhiges und verständnisvolles Auftreten sorgt oft für mehr Nachsicht bei den Mitreisenden. Ein kurzer freundlicher Hinweis wie «Unser Kind ist das erste Mal auf einem Flug, wir tun unser Bestes» schafft oft Verständnis. Das Flugpersonal ist meist erfahren im Umgang mit Kindern – ein freundliches Miteinander kann deshalb viel bewirken. Natürlich ist es wichtig, andere Passagiere nicht unnötig zu belasten und bei aufkommender Unruhe frühzeitig zu reagieren, um die Situation zu entschärfen.

2 Vorbereitung: Was gehört ins Handgepäck?

Gut gepackt haben ist das A und O. Unverzichtbar sind ausreichend Snacks, die das Kind gerne mag, und Getränke. Ersatzkleidung (vielleicht auch für die Eltern) gehört ebenfalls ins Handgepäck. Beschäftigungsmaterial wie Malbücher, Stifte, kleine Spiele, Bücher oder ein Tablet mit kindgerechten Filmen und Hörbüchern helfen enorm, die Zeit zu vertreiben. Vertraute Gegenstände wie Kuscheltiere, Schnuller oder eine Lieblingsdecke spenden Sicherheit. Auch Medikamente gegen Reiseübelkeit können sinnvoll sein, und Kaugummi für den Druckausgleich.

Wichtig: Falls dein Kind erkältet ist, schau unbedingt, dass die Nase bei Start und Landung nicht verstopft ist, da so der Druckausgleich nur erschwert möglich ist. Also pack am besten auch einen Nasenspray für den Nachwuchs ein.

3 Die Sicht der Kinder verstehen

Die meisten Kinder finden das Fliegen jedoch sehr spannend und aufregend. Foto: Pexels

Kinder erleben Fliegen oft anders als Erwachsene. Sie fühlen sich schnell eingeengt und verstehen nicht immer, warum sie stillsitzen müssen. Die fremde Umgebung und die neuen Geräusche können vor allem kleinere Kinder stark verunsichern. Älteren Kindern können Eltern das Fliegen spielerisch erklären, es gibt tolle Bücher, in denen alle Abläufe am Flughafen sehr kindgerecht erklärt werden. Das beruhigt oft und macht neugierig.

Im Flugzeug selber ist ein wenig Bewegung zwischendurch sehr, zum Beispiel kleine Spaziergänge im Gang, helfen, überschüssige Energie abzubauen und Unruhe zu vermeiden. Hier solltest du dein Kind aber begleiten, und es nicht einfach alleine durch den Gang rennen lassen.

4 Ablenkung und Unterhaltung mit kleinen Kindern

Gemeinsames Vorlesen, Rätseln oder Kartenspiele machen nicht nur Spass, sondern stärken auch das Vertrauen. Für kleinere Kinder können Fingerpuppen, Bilderbücher oder kleine Kuscheltiere eine gute Ablenkung sein. Wichtig ist, flexibel zu bleiben und die Beschäftigung immer wieder zu wechseln, um Langeweile zu vermeiden.

5 Was tun, wenn es schwierig wird?

Unruhe, Weinen oder Trotz sind normal und kommen auch in den entspanntesten Familien vor. Ruhe bewahren, tief durchatmen und geduldig bleiben, ist jetzt die beste Strategie. Sanfte Worte und Ablenkung helfen, die Situation zu entschärfen. Wenn nötig, kann man das Flugpersonal um Unterstützung bitten – das Team ist meist gerne bereit zu helfen. Wichtig ist, sich selbst nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Jeder Flug ist anders, und auch für Kinder ist das Fliegen eine grosse Umstellung. Versuche, die Stimmung geduldig und freundlich zu halten und Eskalationen zu vermeiden.

6 Sinnvoller Medieneinsatz für die älteren Kids

Nicht immer ist es auf langen Flügen einfach, den Nachwuchs zu bändigen. Foto: pixabay

Gerade bei längeren Flügen kann die Unterhaltung durch Bord-TV, Tablet und Handy eine willkommene Ablenkung bieten. Viele Airlines verfügen über ein breites Angebot an kinderfreundlichen Filmen, Serien oder Spielen direkt im Sitzmonitor. Wichtig: Kopfhörer in kindgerechter Lautstärke nicht vergessen! Alternativ oder ergänzend ist ein eigenes Tablet oder Handy oft Gold wert – vorab mit den Lieblingsserien, Hörspielen oder Lern-Apps bestückt, sorgt es für ruhige Minuten. Am besten vorher den Flugmodus aktivieren und Inhalte offline verfügbar machen. Wichtig ist dabei ein bewusster Umgang: Medien können helfen, sollten aber nicht das einzige Mittel zur Beschäftigung sein. Abwechslung zwischen digitalen Angeboten, Bewegung und gemeinsamen Aktivitäten sorgt für mehr Ausgeglichenheit.

Du siehst:

Fliegen mit Kindern muss nicht zur Belastung werden. Mit der richtigen Vorbereitung, Geduld und respektvollem Umgang mit anderen Reisenden und dem Flugpersonal wird die Reise für alle entspannter. Wer die Bedürfnisse der Kinder versteht und sich gut vorbereitet, macht den Flug zu einem positiven Erlebnis und startet so entspannt in die Ferien.