1/10 Der Flughafen Zürich belegt den guten zehnten Rang. Foto: KEYSTONE

Christian Bauer

1 Singapur, Changi Airport

Für die Wahl der besten Airports wurden die Besucher von 550 Flughäfen von der Webseite Skytrax befragt. Der Changi Airport in Singapur (Nr. 2 Flughafen 2024) ist dieses Jahr auf Rang 1. Mit dem weltweit grössten Indoor-Wasserfall im Zentrum, der 40 Meter in die Tiefe stürzt, kann sich Changi wirklich sehen lassen. Hier kommt leicht der Wunsch auf, dass der Flug ein bisschen Verspätung hat, um sich noch ein wenig länger umschauen zu können. Von aussen sieht der gläserne Bau in der Mitte aus wie ein funkelndes Juwel, daher auch der Name des Gebäudes: Singapore Jewel. Auch im Inneren gibt es viel zu sehen. Zum Beispiel ein Schwimmbad, ein Kino, einen Spielplatz, einen Schmetterlingsgarten, Koi Teiche und einen Indoor-Wald mit dem Wasserfall. Und das alles auf 1300 Hektar Landfläche.

2 Doha, Hamad International Airport

Platz Nr. 2 hat sich dieses Jahr Hamad International Airport in Doha, Katar zurückerobert. 2021, 2022 und 2024 stand Doha auch vor Singapur an erster Stelle. Mit dem futuristischen Design und der High-Tech Ausstattung ist Hamad ein Flughafen, in dem sich das Verweilen lohnt. Bevor es in den Flieger geht, können die Besucher die Shoppingmöglichkeiten und Luxus-Läden, den tropischen Garten und exklusive Restaurants besuchen. Die Ausbauphase B, die dieses Jahr beginnen soll, macht den Flughafen von rund 58 Millionen im letzten Jahr für zukünftig 60–70 Millionen Passagiere zugänglich.

3 Tokyo, Haneda Airport

Auf dem dritten Platz landete dieses Jahr der japanische Haneda Airport in der Hauptstadt Tokyo. Der Flughafen wurde 2010 durch den internationalen Terminal 3 erweitert. Highlights sind die Geschäfte im Stil einer Strassenszene im historischen Tokyo. Wer auf der Durchreise etwas Unterhaltung wünscht, wird die Geschäfte der «Tokyo Pop Town» mit einem Angebot an einzigartigen Erlebnissen schätzen. Für diesen Besucher steht im 12. Stock des Komplexes eine enorme Thermalanlage zur Verfügung, die auch von Nicht-Fluggästen genutzt werden kann.

4 Südkorea, Seoul Incheon Airport

Die Metropole Seoul liegt im Trend und hat mit dem Incheon Airport den viertbesten Flughafen weltweit. Der Incheon Airport liegt auf der Insel Yeongjongdo im Gelben Meer, rund eine Stunde Fahrtzeit von Seoul entfernt. Der Flughafen bietet neben vielen Shops und Boutiquen ein grosses Angebot zur Erholung. Es gibt zum Beispiel das «Spa on Air,» in dem man einen Ruheraum mit Badewanne mieten kann. Auch Massagen werden angeboten. Für Transitpassagiere gibt es zudem kostenlose Duschen und im Terminal 2 ist ein digitales Fitnessstudio zugänglich. Fürs Relaxen stehen zwei Kinos zur Verfügung, in denen die neuesten Filme gezeigt werden. Wer sich auf einen längeren Transit vorbereitet, kann das Transithotel oder das Kapselhotel Darakhyu in Terminal 1 besuchen. Darüber hinaus gibt es für die ganze Familie das «Paradise City Art-tainment,» mit Einkaufszentrum, Casino, Vergnügungspark und einem Club.

5 Tokyo, Narita Airport

Narita, etwa 60 Kilometer von Tokio entfernt, bedient viele internationale und inländische Flüge, besonders von Billigfluggesellschaften. Die japanische Regierung bezeichnet ihn als den «wichtigsten internationalen Flughafen Japans» – er ist der verkehrsreichste internationale Flughafen des Landes und nach Haneda der zweitverkehrsreichste Flughafen insgesamt.

6 China, Hong Kong International Airport

Beim Skytrax-Ranking 2025 verbesserte sich Hong Kong International Airport vom 11. auf den starken 6. Platz. Der moderne Terminal 1 überzeugt mit großzügigem Design, klarer Wegführung und hohem Komfort – inklusive automatisiertem People-Mover und IMAX-Kino. Auch kulinarisch punktet HKG mit vielen Restaurants und Bars.

7 Frankreich, Paris Charles-de-Gaulle

Der Charles-de-Gaulle (CDG) Flughafen in Paris ist nach Istanbul Airport und London Heathrow der drittgrösste Flughafen in Europa. Wer sich im Flughafen aufhält, findet alle Annehmlichkeiten, von Geschäften, über Lounges und Spas, bis hin zu Friseursalons und Hotels. Bis zum Place de la Concorde im Herzen von Paris sind es mit dem Auto bei hohem Verkehrsaufkommen rund 60 Minuten Fahrzeit

8 Italien, Rom Fiumicino

Rom Fiumicino erreicht 2025 den 8. Platz unter Europas Top-Flughäfen. Er wurde von Skytrax mit Sternen ausgezeichnet – dank umfassender Modernisierungen, neuer Abflugbereiche, verbesserter Sicherheitskontrollen und moderner Shops und Restaurants. Food-&-Wine führt Fiumicino zudem als Italien-Highlight: Eataly und die Craft-Bier-Bar Doppio Malto stehen für Qualität und Vielfalt im Terminal.

9 Deutschland, Flughafen München

Der Münchner Flughafen präsentiert sich selbst als «City, mit allem, was dazu gehört.» Unter anderem gibt es hier 60 Restaurants und Cafés, darunter ein bayerischer Biergarten. Hinzu kommen 150 Geschäfte und Boutiquen, Reisemärkte, Kinderspielecken und Schlafkabinen zum Ausruhen.

10 Zürich, Schweiz

Der Flughafen Zürich schafft es 2025 auf Platz 10 der besten Flughäfen der Welt – und bleibt damit Europas Vorzeigeflughafen für Effizienz und Komfort. Besonders gelobt wird das clevere Design: Kurze Wege, schnelle Sicherheitskontrollen und eine ausgezeichnete Anbindung an Bahn und ÖV. Wer etwas mehr Zeit hat, kann das Airside Center mit seinen eleganten Boutiquen, Schweizer Uhren und Gourmet-Angeboten erkunden. Auch für Familien ist gesorgt: Die Besucherterrasse bietet Blick aufs Rollfeld und spannende Infos zur Luftfahrt. Ein Highlight für Vielflieger ist die mehrfach ausgezeichnete SWISS-Lounge mit Blick auf die Alpen – hier lässt es sich entspannt auf den Abflug warten.