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Influencer teilt schönen Ort in Glarus
Influencer geht viral
Dieser «Geheimspot» in Glarus sorgte für Diskussionen
Ein Influencer ging mit seinem Video über einen schönen Spot im Glarus viral. Dies, weil sich die Leute darüber ärgern, dass er einen Geheimtipp teilt.
Publiziert: 10:57 Uhr
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