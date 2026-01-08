Sehnsucht nach Sonne und Strand? Wir präsentieren die zehn wärmsten Reiseziele für den Winter. Von Tulum bis Sydney – entdeckt traumhafte Strände und aufregende Abenteuer in tropischen Paradiesen.

Darum gehts Die besten Reiseziele für Strandliebhaber weltweit

Tulum bietet Maya-Ruinen und Cenoten-Tauchgänge

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

1 Tulum, Mexiko

Dank zuckerfeinem Sand, himmelblauem Wasser und milder Brise ist die Küste Tulums einer der spektakulärsten Strände überhaupt in Mexiko. Und noch besser, denn hier gibt es auch noch viel zu tun! Ein Besuch der alten Maya-Ruinen direkt am Strand, ein Tauchgang in den vielen Cenoten oder ein Rundgang in Höhlen – in Tulum ist für jeden etwas dabei.

2 La Réunion

Der winzige Landfleck im Indischen Ozean besticht durch Wanderwege, eine magnetische Küstenlinie und atemberaubende Strände. Die einzigartige Mischung aus Kulturen, die das französische, afrikanische, kreolische und indische Erbe umfassen, vollendet die atemberaubende Atmosphäre der Vulkaninsel perfekt. Auch die Bourbonvanille findet hier ihr Zuhause, also unbedingt eine Plantage besuchen!

3 Barbados

Im Vergleich zu anderen Feriendestinationen kann man diese Insel nie als «schläfrig» bezeichnen. Die lebendige Kultur und die reiche Geschichte wird durch das Nachtleben, lebhafte Festivals und freundliche Menschen zum Leben erweckt. Luxusressorts, Rum-Bar-Besuch mit den Lokalen, Entspannen am Strand, Höhlentouren oder Führungen in Zigarrenfabriken sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Attraktionen der Karibikinsel.

4 Rio de Janeiro

Rein von der Landschaft ist diese Stadt eine der spektakulärsten weltweit. Umgeben von traumhaften Stränden und tropischem Regenwald, lockt die Stadt mit unterschiedlichen Kulturen und Traditionen. Ob als Naturliebhaber auf den Aussichtspunkten, Adrenalinjunkie im Regenwald oder Kulturfreak in den Favelas, hier lässt sich für jeden das richtige Abenteuer finden.

5 Seychellen

Mutter Natur hat es hier gut gemeint und uns gleich 115 Inseln mit atemberaubenden Stränden geschenkt: spektakulärer perlmuttfarbener Sand, umspült von himmelblauem Wasser – dieser Ort ruft nur zur Entspannung. Aber auch Tauchen und Schnorcheln kann man hier. Gesunde Riffe, aufregende Schiffwracks und prächtige Korallengärten warten.

6 Sansibar

Die Gewürzinsel Tansanias bietet neben purer Entspannung auch Abenteuer. Wandern im Tropenparadies, wilde Safari auf dem Festland und Tauchgänge laden hier zu perfekten Weihnachtsferien ein. Wem das zu viel Action ist, kann am weissen Sandstrand unter den Palmen auch Cocktails schlürfen oder auf einer entspannten Bootstour Delfine beobachten.

7 Kapstadt

Ein Zusammenkommen von Kulturen, Küche und Landschaften – diese Stadt ist einzigartig, und zwar nicht nur wegen der vielen Abenteuer, die hier auf einen warten. Gekrönt vom spektakulären Tafelberg pulsiert die Stadt voller spannender Erlebnisse. Zum Wohnen lohnt sich der Stadtteil Waterkant, denn von hier lassen sich alle hippen Cafés und Restaurants schnell zu Fuss erkunden.

8 Phuket

Die Insel gehört zu den schönsten Stranddestinationen der Welt. Feiner, weisser Sand, nickende Palmen und das glitzernde Meer laden zu purer Entspannung ein. Aber auch Abenteuer wartet hier: Ein Ausflug mit dem Schnellboot, ein Besuch auf dem lokalen Wochenendmarkt mit vielen traditionellen Köstlichkeiten oder eine Kreuzfahrt durch die mystische Phang Nga Bay.

9 Sri Lanka

Die Inselnation bietet eine aussergewöhnliche Vielfalt an Ausflugszielen von Natur und Vielfalt. Vom Indischen Ozean umgeben, ist die Küste von idyllischen Stränden gesäumt. Aber auch das Innere des Landes bietet im Dschungel mit einer Vielzahl an wilden Tieren, wie Elefanten und Leoparden, viele Attraktionen. Am besten mietet man sich einen Roller oder ein Auto und erkundet die atemberaubende Natur auf eigene Faust.

10 Sydney

Baden am Bondi Beach, das Opernhaus besuchen und die vielen Restaurants und Bars geniessen: Sydneys kosmopolitische Atmosphäre ist der perfekte Hotspot für Spass, Entspannung und Abenteuer. Egal ob ein Besuch des botanischen Gartens, eine Führung durch das Opernhaus oder doch eine Surflektion, hier wird jeder Ferienwunsch erfüllt.