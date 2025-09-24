Immer der Sonne entgegen: neun wunderbare Ferienorte, die weit weg von Schnee und Regen liegen – dafür aber direkt am Meeresstrand.

1/12 Luxus geniessen im Paradies: Malediven. Foto: Getty Images

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Malediven – Flugzeit: 9 Std.

Schön, schöner, Malediven! Die 1196 Mini-Inseln im Indischen Ozean beherbergen einige der weltbesten Resorts, umgeben von kristallklarem Meer. Dazu bieten sie konstant hohe Sommertemperaturen (30 Grad). Der Inselstaat ist ideal auch als Reiseziel für Familien. Die Inseln sind nur ein paar Gehminuten lang, das Wasser ist türkisblau und 30 Grad warm. Lange Sehnsuchtsziel der Flitterwöchner und Taucher, sind die Inseln zunehmend auch für Familienferien attraktiv. Langweilig wird es nicht: Die schneeweissen, samtweichen Strände umrunden die Insel und bieten jedem seinen fast privaten Strandabschnitt.





2 Sevilla – Flugzeit: 2 Std. 30 Min.

Wer nicht lange im Flieger sitzen mag und dennoch Wintersonne tanken möchte: Ab nach Sevilla. Die südspanische Stadt gilt als wärmste Metropole Europas – selbst im Dezember klettert das Thermometer bis auf 20 Grad. Sevilla ist also ein lohnendes Kurzreiseziel. Wirklich zauberhaft wird die andalusische Hauptstadt in der Vorweihnachtszeit, diese beginnt jeweils am 8. Dezember. Krippen, Märkte, Singwettbewerbe – ein lautes Halleluja hallt durch die Strassen! Auch gut: Die Auswahl an Geschäften ist riesig.

3 Madeira – Flugzeit: 3 Std. 30 Min.

Die portugiesische Insel Madeira liegt vor der Küste Afrikas im Atlantik – und ist als Winterdestination noch weitgehend unbekannt. Was für ein Versehen! Denn milde Temperaturen und ausreichend Sonnenstunden bescheren uns auch in den kalten Monaten Frühlingsgefühle. Der berühmteste Sohn der Insel: Cristiano Ronaldo. Der Weltfussballer hat in der Hauptstadt sogar ein Hotel eröffnet. Ansonsten ist das Atoll ein Paradies für Wanderer. Das spektakuläre Relief der Vulkaninsel garantiert interessante Trekkings.

4 Gran Canaria – Flugzeit: 4 Std.

Gewusst? Die Kanarischen Inseln sind Teil des makaronesischen Archipels. Zu Deutsch: die glückseligen Inseln. Kein Wunder, haben die Eilande einen festen Platz auf der touristischen Landkarte – der Tourismusbetrieb läuft wie geschmiert. Wer nach wenig Flugzeit relaxen und baden will, sollte Gran Canaria anpeilen. Highlight zum Jahresende ist das Sandskulpturenfestival an der Playa de las Canteras, dem Hausstrand der Inselhauptstadt Las Palmas de Gran Canaria. Passend zur Jahreszeit werden hier Weihnachtsbilder in den Sand gesetzt.

5 Kreta - Flugzeit: 2. Std. 50 Min

Eine Reise nach Kreta ist auch immer eine Reise in die Mythologie und Geschichte Europas. Die Insel, auf der Minoer, Griechen, Römer, Byzantiner und Venezianer ihre Spuren hinterliessen, ist ein Paradies für alle, die an Geschichte und Archäologie interessiert sind. Wunderschöne Ferien zwischen Strand, Kultur und geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten – das sind eure Ferien auf Kreta im Herbst. Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad und immer noch angenehme Wassertemperaturen erwarten euch, gemeinsam mit Platz am Strand und an den Sehenswürdigkeiten.

6 Vereinigte Arabische Emirate – Flugzeit: 6 Std. 15 Min.

Wer sich aufwärmen will, findet kaum eine bessere Outdoor-Heizung als die arabische Golfregion. Die Vereinigten Arabischen Emirate bieten beeindruckend viel Wärme und Sonne, das dortige Ferienangebot ist gigantisch. Strand, Luxus-Shopping, Wüstenabenteuer und Dubais Megahotels sind ein paar Beispiele unter vielen. Ruhesuchende sollten sich in die Wüste zurückziehen.

7 Kuba – Flugzeit: 10 Std. 30 Min.

Keine Destination boomt derzeit so wie das karibische Kuba. Eine spannende Zeit also, um dem Land von Fidel Castro und Che Guevara einen Besuch abzustatten. Zwar kann man in der All-inclusive-Meile Varadero prima baden, den Zauber der Insel erlebt man allerdings erst auf einer Rundreise. Also: Havanna anschauen, Auto mieten und bis nach Santiago de Cuba weiterfahren. Die Sonne weist euch den Weg.

8 Dominikanische Republik – Flugzeit: 9 Std. 30 Min.

Die Dominikanische Republik ist die erklärte All-inclusive-Destination der Karibischen Inseln. Entlang der kilometerlangen Strände von Punta Cana gibt es Hotels für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel – ideale Voraussetzungen für sorgenfreie Ferien. Es klingt wie der Traum vom Paradies: Türkisblaues Meer und ein Sandstrand, der mit Kokospalmen gesäumt ist. Dazu permanenter Sonnenschein und Wassertemperaturen wie in der Badewanne. Schon seit langem ist Punta Cana auf der Dominikanischen Republik der Inbegriff paradiesischer Badeferien – und der Boom nimmt kein Ende. Kein Wunder, der 30 Kilometer lange samtweiche Sandstrand gilt als das schönste Stückchen Beach der Karibik.

9 Sizilien - Flugzeit: 2 Std.

Das gemütliche Lebenstempo auf Sizilien hat eine magische Wirkung. Neben endlosen Stränden, lockt die Insel mit unbeschreiblichen Kulturdenkmälern, von den Alten Griechen bis zum Barock. Und mit einer Fülle von Outdoor-Aktivitäten (beliebt sind Klettertouren und Ferien hoch zu Ross). Für City-Liebhaber sind die Inselhauptstadt Palermo mit ihrem morbiden Charme sowie die Barockstadt Catania, die zweitgrösste Stadt des Eilands, empfehlenswert. Der übermächtige Vulkan Ätna grummelt still vor sich hin und spukt nur ganz selten etwas heisse Lava in den Himmel. Eine Besteigung des 3323 Meter hohen Berges ist ein Highlight einer Sizilien-Reise.