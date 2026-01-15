Ibiza gilt als Partymekka schlechthin. Wer jedoch die andere Seite der Insel kennenlernen möchte, findet jetzt die beste Zeit für ein paar entspannte Tage. Ruhige Strände, Natur, gutes Essen und Kultur prägen Ibiza abseits des Trubels.

Cilgia Grass

Am Morgen zeigt sich Ibiza von seiner ruhigen Seite: Man liegt entspannt in der Sonne am Strand, geniesst das kristallklare Wasser, besucht eine der gemütlichen Beachbars und stärkt sich mit frisch zubereitetem Fisch.

1 Ses Salines

Das ehemalige Salzgewinnungsgebiet ist heute eine geschützte Naturlandschaft und Lebensraum vieler heimischer Pflanzen- und Tierarten. Graugänse, Reiher, Flamingos, Kiebitze und Stelzenläufer nisten oder rasten hier. Die salzärmeren, abgelegenen Hügel sind mit Pinienwäldern und Rosmarinsträuchern bewachsen. Die ruhige Umgebung eignet sich ideal zum Wandern, Radfahren und Abschalten.

2 Ses Margalides

Die Küste vor Ibiza ist ein beliebtes Gebiet für Taucher und Schnorchler. Besonders die beiden nördlich gelegenen Felseninselchen Ses Margalides zählen zu den bekanntesten Tauchspots. Das klare Wasser sorgt für sehr gute Sicht, während Höhlen und ungewöhnliche Felsformationen eindrucksvolle Lichteffekte erzeugen.

3 Formentera

Nur neun Kilometer südlich von Ibiza liegt Formentera, die kleinste der Baleareninseln. Die Insel ist geprägt von ihrer Ursprünglichkeit: Sandbuchten wechseln sich mit Felsvorsprüngen ab, Pinienwälder mit Weingärten und Kornfeldern. Beim Wandern oder Radfahren lässt sich die Landschaft besonders gut entdecken. Entspannte Restaurants und der Verzicht auf Partytrubel sorgen für Ruhe und Erholung.

4 Dalt Vila

Die Altstadt von Ibiza-Stadt liegt im Osten der Insel und gehört mit ihrer historischen Festungsmauer zum UNESCO-Weltkulturerbe. Enge Gassen, kleine Plätze und alte Bauwerke prägen das Stadtbild und laden zu einem ruhigen Spaziergang mit Ausblick auf den Hafen ein.

5 Torre del Pirata

Der Piratenturm aus dem 18. Jahrhundert liegt im Südwesten der Insel. Von hier aus bietet sich ein weiter Blick auf die Felseninsel Es Vedrà. Besonders in den frühen Abendstunden ist der Aussichtspunkt ein beliebtes Ziel für Besucher, die die Landschaft abseits der Strände erleben möchten.

6 Nekropolis Puig des Molins

Auf dem Puig des Molins in Ibiza-Stadt befindet sich eine jahrtausendealte Totenstadt. Die Nekropole zählt zu den bedeutendsten archäologischen Stätten der Insel. Im angrenzenden Museum werden zahlreiche Fundstücke ausgestellt, die Einblicke in die frühe Geschichte Ibizas geben.

7 Tambores de Benirràs

Der Strand von Benirràs im Norden der Insel ist vor allem für seine Trommelrunden bei Sonnenuntergang bekannt. Trommelnde Hippies und Besucher treffen sich hier am Abend, um den Tag in entspannter Atmosphäre ausklingen zu lassen.

8 Puig de Missa

In der nordöstlichen Küstenstadt Santa Eulària zeigt sich traditionelle ibizenkische Architektur. Weiss getünchte Häuser prägen das Ortsbild. Blickfang ist die Kirche Puig de Missa auf dem Hügel, von dem aus sich ein weiter Blick über die Umgebung eröffnet.

9 Las Dalias

Der bekannte Hippie-Markt Las Dalias findet jeden Samstag statt. Angeboten werden Kleidung, Schmuck, Kunsthandwerk und lokale Produkte. Zusätzlich lohnt sich ein Besuch des Nachtmarkts am Montag, der eine ruhigere Alternative bietet.

10 Bodegas

Wein aus Ibiza gilt noch immer als Geheimtipp. Mehrere kleine Bodegas auf der Insel produzieren limitierte Weine, die direkt vor Ort verkostet werden können. Eine gute Gelegenheit, eine weniger bekannte Seite der Insel kennenzulernen.