Am 22. September hat offiziell der Herbst begonnen: Bald färben sich die Bäume bunt und bringen Farbtupfer in die grauen Tage. Das sind die schönsten Orte, um den Herbst in vollen Zügen zu geniessen.

1/8 Vor imposanter Bergkulisse thront das Schloss Neuschwanstein und versetzt Besucher zurück in die märchenhafte Vergangenheit. Foto: Getty Images

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Ihr wollt im Herbst noch einmal verreisen, wisst aber nicht, wohin? Wir haben sieben Ideen, wohin der Trip in der kühlen Jahreszeit gehen könnte.

1 Bayern, Deutschland

Ganz in der Nähe der Schweiz verzaubert Bayern mit traumhaften Hügellandschaften. Der Herbst ist die ideale Jahreszeit zum Wandern, und aktuell finden zahlreiche Volksfeste statt, die immer einen Besuch wert sind. Auch das Schloss Neuschwanstein ist ein beliebtes Reiseziel. Es versetzt die Besucher mit imposanter Architektur und märchenhaftem Ambiente in die Vergangenheit.

2 Yosemite-Nationalpark, USA

Die Vereinigten Staaten sind bekannt für den sogenannten „Indian Summer“, wie sie den Herbst auch nennen. In den letzten warmen Tagen des Jahres erstrahlen die Wälder Nordamerikas in ihrer ganzen Farbpracht – von tiefem Rot über Gelb bis hin zu Orange. Die Bäume leuchten in allen Farben.

Im Yosemite-Nationalpark in der kalifornischen Sierra Nevada gibt es schöne Wanderwege, die zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen. Das Wetter ist im Herbst zwar unberechenbar und kann sowohl kalt als auch warm sein. Wer jedoch das Glück hat, einen sonnigen, milden Tag zu erwischen, wird aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

3 Snowdonia-Nationalpark, Wales

Der Snowdonia-Nationalpark im Nordwesten von Wales bietet ebenfalls wunderbare Herbstlandschaften. Die Hügel sind perfekt zum Wandern. Oft ist man an den farbigen Hängen ganz allein unterwegs und kann so die Ruhe genießen.

4 Toskana, Italien

Die Toskana ist nicht nur im Sommer einen Besuch wert, sondern auch im Herbst. Dann sind die Temperaturen zwar etwas kühler, die meisten Touristen jedoch wieder weg, und Strände sowie Innenstädte sind nicht mehr überfüllt. Ende August beginnt die Weinlese, die bis in den Oktober andauert – die perfekte Gelegenheit, einige Weingüter zu besuchen oder an einer Weinprobe teilzunehmen.

5 Lappland, Finnland

Der Herbst gilt als Lapplands schönste Jahreszeit, doch er ist im Norden kurz: So schnell wie der September vergeht, so rasch verlieren die Bäume ihr Laub. Die gelb gefärbten Birken sind jedoch nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch im Nebel ein traumhafter Anblick. Wer beim Wandertrip Glück hat, kann vielleicht sogar ein Rentier beobachten, das im Wald auf Pilzsuche ist. Danach lässt sich der Tag entspannt in der Sauna ausklingen.

6 Schottland

Schottland lockt das ganze Jahr über mit mystischer Landschaft. Im Herbst sind die Täler zwar oft in Nebel gehüllt, doch farblich zeigen sie sich besonders reizvoll. Auch die schottische Küche hat im Herbst viel zu bieten: saftiges Lamm, Wildgerichte und saisonale Früchte wie Äpfel, Birnen oder Pflaumen werden besonders schmackhaft zubereitet.

7 Japan

In Japan beginnt der Herbst etwas später als bei uns. Ab Mitte November bis Dezember färben sich die Bäume rot, orange und gelb. Besonders auffällig sind die purpurrot gefärbten Blätter, die den Herbst zu einer beliebten Zeit machen, um Japan zu erkunden.