Die französische Côte d'Azur ist die wohl berühmteste und beliebteste Ferienregion rund ums Mittelmeer. In diesem Travel Guide beantwortet Reisejournalist Christian Bauer die wichtigsten Fragen zu einer Reise an die Côte d'Azur.

Alles, was du für eine Reise an die Côte d'Azur wissen musst

Alles, was du für eine Reise an die Côte d'Azur wissen musst

1/6 Die französische Côte d'Azur ist die wohl berühmteste und beliebteste Ferienregion rund ums Mittelmeer. Hier finden sich Feriendestinationen wie Nizza, Cannes und Saint-Tropez (Foto). Foto: Shutterstock

Christian Bauer Reise-Journalist

Wo befindet sich die Côte d'Azur?

Die Côte d'Azur ist Teil der südöstlichen Mittelmeerküste Frankreichs. Allerdings handelt es bei der Côte d'Azur nicht um eine historische Region, sondern um einen Kunstbegriff, der von einem Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert stammt. Deshalb ist die Abgrenzung nicht genau geklärt. Als Kernland der Côte d'Azur gilt die Küste zwischen Saint-Tropez und Menton an der italienischen Grenze. Manchmal wird die Region Côte d'Azur allerdings bis zur Stadt Toulon im Westen erweitert.

Anreise: Wie komme ich an die Côte d'Azur?

Zwei Flughäfen eignen sich für einen Trip an die Côte d'Azur: Marseille und Nizza, die beide von Zürich direkt von Swiss angeflogen werden. Die Anreise mit dem Zug gestaltet sich langwierig. Nach Nizza dauert es von Zürich mit mehrmaligem Umsteigen etwa 9 Stunden, nach Marseille (einmaliges Umsteigen) etwas mehr als 6 Stunden. Mit dem eigenen Auto muss man beispielsweise von Zürich nach Nizza mit 7 bis 8 Stunden rechnen.

Unterwegssein: Wie reist man in der Côte d'Azur umher?

Die Côte d'Azur lässt sich mit Bus und Bahn bereisen. Allerdings ist der ÖV in Frankreich allgemein nicht so gut ausgebaut wie in der Schweiz. Busse und Bahnen verkehren seltener und meist nur bis in die frühen Abendstunden. Wer flexibel sein will, sollte sich vor Ort ein Auto mieten oder mit dem eigenen Fahrzeug aus der Schweiz anreisen.

Kosten: Ist die Côte d'Azur eine günstige Region?

Die Côte d'Azur ist keine günstige Reisedestination. Beliebt beim internationalen Jetset und als eine der wichtigsten Ferienregionen Frankreichs finden sich hier die höchsten Preise im Mittelmeerraum. Insbesondere in der Hochsaison im Sommer sind die Kosten für Unterkünfte hoch. Allgemein ist Frankreich kein günstiges Reiseland. Zwar liegt das Niveau niedriger als in der Schweiz, in Supermarkt, Restaurant und Co, blättert man um einiges mehr hin als in Spanien, Italien oder Griechenland.

Stay connected: Internet und Surfen mit dem Handy in Frankreich

Auch innerhalb Europas kann die Nutzung eines Schweizer Handys schnell teuer werden – insbesondere, wenn man Daten für das Internet, Whatsapp oder Google Maps verwendet. Wer keine Europa-Flatrate besitzt, kann bei Schweizer Netzbetreibern zusätzliche Daten- und Roaming-Pakete kaufen. Günstiger ist es allerdings, eine lokale Prepaid-Sim-Karte mit einem Datenpaket zu erwerben, welches in der Regel eine Laufzeit von 30 Tagen hat. Die Anbieter Orange, Lebara, Bouygues Telecom und Free bietet Internetdaten an. Beispielsweise kosten bei Orange 12 GB Datenvolumen 19.99 Euro. Kaufen kann man diese in Einkaufszentren und den Geschäften der Mobilfunkanbieter.

Ist die Côte d'Azur sicher?

Ja, die Côte d'Azur ist eine sichere Reiseregion. Allerdings ist die Provence, zu der die Côte d'Azur gehört, berüchtigt für Autoeinbrüche, insbesondere an abgelegenen Parkplätzen. Daher gilt: Nichts Wertvolles offen im Auto liegenlassen und allgemein auf seine Wertsachen achten.

Gesundheit: Worauf muss man achten?

Einziges gesundheitliches Risiko für Reisende im Süden Frankreichs ist die Hitze. Sommertemperaturen jenseits der 35 Grad sind am französischen Mittelmeer keine Seltenheit. Das bedeutet: Viel trinken, die Mittags- und Nachmittagshitze vermeiden und die Haut vor der Sonne schützen.



Am Mittelmeer kommen teilweise Quallen vor, welche schmerzhafte Ausschläge verursachen. Die Behörden waren mit Hinweisschildern vor etwaigen Befall. Dann sollte man das Baden unterlassen.

Wann ist die beste Reisezeit für die Côte d'Azur?

Die Côte d'Azur ist eine Ganzjahresdestination. Durch die milden Temperaturen hat sich der Landstrich zu einem beliebten Altersruhesitz entwickelt. Frühling und Herbst sind die schönsten Jahreszeiten in der Region: Es ist warm, die Touristenmassen überschaubar und die Hotelpreise noch einigermassen moderat. Während der europäischen Sommerferien ist die Côte d'Azur überlaufen. Preise für Airbnbs, Hotels und Ferienwohnungen erreichen ihr Maximum.



Der Winter ist die ruhigste Zeit. Und auch wenn man mit einigen Regenschauern rechnen muss (und das Meer zu kalt ist fürs Baden), ist der Winter die vielleicht schönste Zeit für einen Besuch. Dann sind auch die Preise etwas moderater.

Ferien in Frankreich mit dem Auto: Praktische Tipps Planen Sie Ferien mit dem Auto in Frankreich? Vorsicht, in jedem Land gelten andere Verkehrsregeln und Reisebestimmungen. Wir haben für Sie praktische Informationen und Tipps, damit Sie ihre Auto-Reise in Frankreich genissen. Planen Sie Ferien mit dem Auto in Frankreich? Vorsicht, in jedem Land gelten andere Verkehrsregeln und Reisebestimmungen. Wir haben für Sie praktische Informationen und Tipps, damit Sie ihre Auto-Reise in Frankreich genissen. Zum Artikel Mehr

Reisetipps für Lyon: Frankreich neu entdecken Architektonische Juwelen, Weltklasse-Kultur und himmlische Gastronomie: Die drittgrösste Stadt Frankreichs ist die perfekte Destination für ein City-Weekend. Getty Images Architektonische Juwelen, Weltklasse-Kultur und himmlische Gastronomie: Die drittgrösste Stadt Frankreichs ist die perfekte Destination für ein City-Weekend. Zum Artikel Mehr