Auch im Winter lohnt sich eine Reise an die Ostsee: Ruhevolle Strände, klare Luft und verträumte Fischerdörfer bieten Entspannung abseits des Sommerstrubels. Kultur, gemütliche Cafés und winterliche Küstenlandschaften machen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis.

1/11 Ruhe und Entspannung: Auch im Winter lohnt sich eine Reise an die Ostsee. Foto: Getty Images

Christian Bauer

1 Glücksburg

Die kleine Stadt Glücksburg liegt an der Flensburger Förde und ist stolz darauf, die nördlichste Stadt Deutschlands zu sein: Von hier ist es nicht weit bis zur dänischen Küste. Das Zentrum liegt zwar nicht direkt am Meer, aber es ist nur ein kurzer Spaziergang durch den Wald zu den Stränden – manche sind so einsam, dass man einem von ihnen den Namen «Solitüde» gegeben hat. Aber auch das Örtchen hat einiges zu bieten, allen voran das Wasserschloss aus der Renaissance, das auch als «Wiege der europäischen Königshäuser» bezeichnet wird. Wer das Schloss schon bewundert hat und noch etwas wandern möchte, kann sich auf dem langen Fördesteig auspowern, ein 95 Kilometer langer Wanderweg, der auch durch Glücksburg führt. Er führt bis an die Schlei. Für weniger aktive Tage bieten der lange Sandstrand und die Halbinsel Holnis echte Erholung in der idyllischen Natur.

Tipp: Wer es sich gutgehen lassen möchte, ist in der Saunawelt der Fördeland Therme gut aufgehoben – eine wohlverdiente Auszeit für Körper und Seele.

2 Laboe, Kieler Förde

Mit nur 5000 Einwohnern ist Laboe am Ostufer der Kieler Förde angenehm ruhig. Deswegen ist der Ort nicht nur als Ferienort für Weitgereiste, sondern auch bei der lokalen Bevölkerung sehr beliebt – und das nur wenige Kilometer ausserhalb vom Stadtzentrum Kiels. Hier warten Strandkörbe und feiner Sandstrand, nur einen Schritt von der Promenade entfernt zum Entschleunigen und Sünnelen. Und auch auf dem Wasser ist immer etwas los: Zu sehen gibt es Segler, Surfer und grosse Ozeanriesen auf dem Weg in den Kieler Hafen. Das Wassersportangebot ist riesig und bietet für jeden Geschmack das Passende.

Tipp: Bei schlechtem Wetter bietet das Meerwasserhallenbad einen perfekten «Ersatz» für die Ostsee. In den warmen Fluten lässt es sich wunderbar entspannen.

3 Schönhagen

Schon der Name verrät, dass Ferien in Schönhagen in der Nähe von Eckernförde etwas Besonderes sind. Und das ist keineswegs ein Werbespruch: Die friedvolle Steilküste von Schönhagen ist ideal für lange, erholsame Spaziergänge. Der kilometerlange, sanft abfallende Sandstrand ist zudem perfekt für Familien mit Kindern geeignet. Wer die Gegend erkunden möchte, schnappt sich am besten ein Fahrrad oder geht mit einer geführten Pferdetour auf Entdeckungsreise. Der Kurort bietet sowohl eine Steilküste, als auch Sandstrände, an denen man in den typischen Strandkörben den Tag am Meer im Sommer verbringen kann.

Tipp: Das nahegelegene, traditionelle Fischerdorf Arnis hat eine besondere Sehenswürdigkeit: die Schifferkirche, die aus Holz gefertigt wurde.

4 Kappeln

Das authentische und lebhafte Städtchen Kappeln liegt nur wenige Kilometer landeinwärts vor Schönhagen. Die Landschaft mit ihren sanften Hügeln, Reetdachhäusern und wogenden Kornfeldern ist einfach herrlich. Wer sich lieber an der salzigen Meeresbrise bewegt, wird die Strände weiter östlich lieben. Kappeln selbst ist das Zentrum der Region und liegt am Ostseefjord Schlei. An der Hafenkante bieten Restaurants und gemütliche Kneipen die Möglichkeit zum Einkehren. Ein besonderes Highlight der Stadt sind die Heringstage, die am Himmelfahrtswochenende zur Ehre der Fischerei gefeiert werden.

Tipp: Wer die Region ganz gemütlich erkunden will, kann mit der Angelner Dampfeisenbahn durch die Schleidörfer fahren. Unterwegs bis zum Zielort Süderbrarup bieten sich tolle Ausblicke.

5 Ahrenshoop

Der Künstlerort Ahrenshoop liegt zwischen Ostsee und Bodden, direkt am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft auf der Halbinsel Fischland-Darss-Zingst. Der malerische Ort wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Künstlern entdeckt, die hier im Jahr 1892 eine Malerkolonie gründeten. Ihre Werke sind zum Teil im Kunstmuseum ausgestellt. Wer genug Kunst gesehen hat, kann sich zum Strand aufmachen. Besonders schön ist neben dem langen Ostseestrand mit seiner Steilküste auch der Strand vom nahegelegenen Ort Born am geschützten Bodden, dem flachen, mit Brackwasser gefülltem Bereich zwischen Insel und Festland. Die flache Insel lässt sich übrigens perfekt mit dem Rad erkunden.

Tipp: Im Herbst kann man im nahen Kiefernwald und direkt an der Küste Hirsche bei der Brunft beobachten. Ein eindrückliches Schauspiel!

6 Graal-Müritz

Etwa 15 Kilometer südlich von Ahrenshoop entfernt, liegt der ruhige Ort Graal-Müritz. Das Ostsee-Heilbad erstreckt sich über fünf Kilometer entlang der Küste, nordöstlich von Rostock. Bekannt wurde der Ort als Kurort mit heilsamer Luft, die von Meer, Küstenwald und Hochmoor beeinflusst wird. Nicht nur der Körper findet hier Erholung, sondern auch der Geist. Mit dem Rad lässt es sich wunderbar entlang der Küste und zur nahegelegenen Fischland-Halbinsel fahren. Zum Beispiel in die Künstlerkolonie Ahrenshoop oder nach Darss.

Tipp: Das Unterhaltungsangebot im traditionellen Kurort Graal-Müritz ist in der Feriensaison gross und für Jung und Alt geeignet.

7 Hohwacht

Das kleine Örtchen Hohwacht liegt eingerahmt zwischen dem Sehlendorfer Ostseestrand und dem Grossen Binnensee – Hohwacht bietet also viele Möglichkeiten, sich am Wasser zu vergnügen. Die Stimmung hier ist angenehm unaufgeregt, die Umgebung abwechslungsreich und ursprünglich. Es gibt romantische Rückzugplätze, einen ruhigen Sandstrand und die nahegelegenen Naturschutzgebiete Kronswarder und Sehlendorfer See bieten sich ideal für lange Spaziergänge und Radtouren an. Hier lassen Urlauber die Seele baumeln und vergessen den Alltagsstress.

Tipp: Im Winter bietet Hohwacht eine ruhige Auszeit mit langen Strandspaziergängen an leeren Stränden, die besonders reizvoll sind, wenn Wind und Wellen das Meer aufpeitschen. Danach kann man sich in der Sauna aufwärmen.

8 Wismar

Obwohl Wismar kein kleiner Ort ist, geht es in der Stadt ganz ruhig und entspannt zu. Sehenswert sind vor allem der Hafen mit den alten Speicherhäusern aus Backstein und die kleine Altstadt. Die lässt sich am besten entlang des Stadtkanals erkunden. Die drei Bereiche des Kanals werden als Mühlengrube, Frische Grube und Runde Grube bezeichnet. Wer sich nach dem Stadtrundgang direkt bei den Händlern mit frischen Produkten aus der Region versorgen möchte, kann dienstags und donnerstags auf dem Marktplatz vorbeischauen. Und danach geht es auf einen Ausflug zum Schloss Ludwigslust oder in die Marzipanstadt Lübeck.

Tipp: Besonders schön und vom Festland über eine Brücke erreichbar, ist auch die Insel Poel. Sie liegt nur wenige Kilometer vor der Küste von Wismar.

