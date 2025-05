1/8 Rothenburg ob der Tauber in Bayern zählt zu den schönsten mittelalterlichen Städten Deutschlands. Foto: Shutterstock

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Rothenburg ob der Tauber

Für viele Reisende sieht Rothenburg ob der Tauber in Bayern aus wie DER Bilderbuchort aus dem Mittelalter. Denn das Stadtbild ist geprägt von traditionsreichen Pflastersteinen und Fachwerkhäusern. Romantischster Spot – und eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten Deutschlands – ist die malerische Strassenecke Plönlein, inklusive Stadttor und windschiefen Häusern. Nicht verpassen: ein Spaziergang auf der Stadtmauer mit ihren Torhäusern, Türmen und Gängen. Zudem findet man überall in der Stadt Museen und Ausstellungen zur mittelalterlichen Vergangenheit, unter anderem ein Kriminalmuseum mit Foltergeräten.

Tipp: Bei einem Besuch in Rothenburg gibt es auch kulinarisch viel zu entdecken. Eine Köstlichkeit aus Mürbeteig sind zum Beispiel die «Schneeballen».

2 Bretten

Der mittelalterliche Ort Bretten mit seinen schönen Riegelhäusern liegt in der Nähe von Karlsruhe und erwacht in den Sommermonaten zu blühendem Leben. Denn über die Jahre hat sich Bretten einen Namen für ein einzigartiges Festival in der warmen Jahreszeit gemacht: das mittelalterliche «Peter und Paul Fest». Neben Handwerkern und Kostümen in mittelalterlicher Tradition werden auch sehr gute, authentische Speisen und ein Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit Tänzen geboten. Hier werden sogar Skeptiker zu Mittelalter-Fans!

Tipp: Wer beim Peter-und-Paul-Fest einen Stand aufbauen oder als Gast dabei sein möchte, darf sich auf den Sommer 2025 freuen. Denn dann (von. 4. Juli bis 7. Juli) versammeln sich endlich wieder alle bunt gekleideten Fans auf dem Marktplatz von Bretten.

3 Worpswede

Nicht weit von Bremen entfernt befindet sich der Künstlerort Worpswede. Mitten in der landschaftlich einzigartigen Region des Teufelsmoors gründeten namhafte Künstler im frühen 20. Jahrhundert ein besonderes Kleinod, darunter war die Malerin Paula Modersohn-Becker (1876–1907), die in dem Künstlerort ihr «Wunderland» sah. Auch der Dichter Rainer Maria Rilke (1875–1926) verbrachte einige Zeit hier und beschrieb die Atmosphäre mit den Worten: «Ein Himmel von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Grösse.» Das Stadtbild ist geprägt durch grosszügige Fachwerkhäuser in einer Parklandschaft, umgeben von Flüssen und Wiesen. Das Zentrum ist die Bergstrasse mit ihren Museen.

Tipp: Neben den Ausstellungen in den offiziellen Museen bieten viele der ansässigen Künstler auch Kurse und Seminare an, über die man sich auf der gemeinschaftlichen Webseite der Worpsweder Gegenwartskunst informieren kann.

4 Wismar

Wismar an der Ostseeküste ist nach Rostock und Stralsund die dritte wichtige Hansestadt in der Region. Der Hafen in der geschützten Bucht war einst wichtige Anlaufstelle für die Handelsschifffahrt. Bis heute kann man die Speicherhäuser und den Hafen aus der Blütezeit der Hanse bewundern. Auch gotische Backsteingebäude wie die Kirche St. Nikolai sind fester Bestandteil der Wismarer Geschichte. Und mitten auf dem Marktplatz steht der grosse Brunnen, die «Wasserkunst», der einst der Trinkwasserversorgung diente.

Tipp: Wer ein paar Tage Zeit hat, um die Umgebung von Wismar zu erkunden, sollte auch das hübsche Schwerin und das Ostseebad Boltenhagen besuchen.

5 Plön

Das schöne Örtchen Plön bei Kiel ist umgeben von Wasser und noch nicht vom Touristenstrom überlaufen. Genau das macht es zum perfekten Ausflugsziel zum Entschleunigen und Entdecken. Der grosse Plöner See und das Schloss sind die Highlights dieser Erholungsregion. Mit den zwölf Seen im Stadtgebiet gibt es diverse Wassersportangebote, aber auch kulturell hat die Plöner Seenplatte einiges zu bieten. Die idyllische Altstadt ist beispielsweise perfekt für einen entspannten Spaziergang.

Tipp: Bei der Stadtführung mit dem Kanu kommt fast Venedig-Feeling auf. Das Paddeln lohnt sich, denn vom Wasser bietet sich ein besonders schöner Blick auf das Schloss. Ein Tour-Stopp auf der Prinzeninsel ist perfekt zum Baden.

6 Lindau

Lindau ist vor allem für ihre denkmalgeschützte Altstadt bekannt, die sich auf einer vorgelagerten Insel befindet. Hier kann man das schöne Rathaus aus dem 15. Jahrhundert bewundern. Danach geht es zum Hafen, entlang der Promenade. Hier liegen einige schöne Yachten und die Cafés sind die ideale Anlaufstelle für eine Pause nach der Stadtbesichtigung.

Tipp: Der Bodensee-Rundweg verbindet die Highlights des Bodensees und kann zu Fuss oder mit dem Rad erkundet werden. Unter anderem führt er auch durch Lindau.

7 Esslingen

Die Stadt Esslingen bei Stuttgart liegt am Fluss Neckar. Hier kann man unter anderem die Galerien der Stadt in der Villa Merkel bewundern. Ausserdem ist die Burg Esslingen mit ihrer Burgmauer und dem Restaurant einen Besuch wert. Auch der Tierpark Nymphaea mit seinen Wildtieren und kleinen Seen auf der Insel im Fluss ist ein Highlight.

Tipp: Besonders romantisch ist der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt, der in der Adventszeit stattfindet.