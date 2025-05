1/7 Entdeckt die toskanische Genusswelt in typischen Trattorien und Weingütern. Foto: Getty Images

Christian Bauer

1 Florenz – neue Pasta entdecken

Die Hauptstadt der Toskana ist nicht nur eine Kunst-, sondern auch eine Genuss-Stadt (wie eigentlich alle Dörfchen und Städte der Region). Wer sich also die David-Statue von Michelangelo oder die Uffizien angeschaut hat, kann danach in einer typischen Trattoria wieder zu Kräften kommen. Eine Besonderheit in Florenz ist die Pasta-Art Pici, die wie XXL-Spaghetti aussehen und daher etwas teigig schmecken. Wer gerne Fleisch isst, sollte das «Bistecca alla fiorentina» probieren, ein Steak aus der lokalen Chianina-Rinderrasse.

Tipp: Im Markt in der Altstadt befindet sich ein Food-Court mit vielen Restaurants, die allerlei Spezialitäten aus Florenz und der Toskana anbieten. Ideal fürs Zmittag!

2 Ulignano – Chianti-Wein geniessen

Einer der Ortsteile von San Gimignano ist der kleine Ort Ulignano. Bei der riesigen Auswahl an guten Weingütern hier in der berühmten Chianti-Weinregion ist es schwer, sich für eines zu entscheiden. Zum Glück, gibt es in Ulignano gleich mehrere, die Degustationen und weitere Aktivitäten für Besucher anbieten. Wer sich danach noch auf dem Weingut amüsieren möchte, hat die Möglichkeit, einen Ausritt durch die toskanischen Hügel zu machen. Manche Winzer bieten sogar einen Flug mit dem Helikopter an, bei dem die Landschaft und die Ausmasse der Weinreben erst richtig wahrgenommen werden können.

Tipp: Eine schöne Anlaufstelle ist das Weingut Tenuta Torciano. Wer möchte, kann sich zusätzlich zur Weinprobe in einem privaten Pavillon ein lokales Menü geniessen.

3 Val d’Orcia – übernachten auf Weingütern

Das Orcia-Tal (Val d’Orcia) ist eine typisch toskanische Bilderbuchlandschaft: grüne Hügel, gewundene Strassen und Zypressen. Die Orte Pienza, Montepulciano und Montalcino sind wenige Fahrminuten voneinander entfernt. Hier gibt es eine Palette von wunderschönen Unterkünften, viele davon im Agriturismo-Stil. Viele Weingüter in dieser Region bieten beispielsweise neben den Weinproben auch Zimmer mit Übernachtung und Frühstück an. Die Gäste wohnen in diesen Unterkünften auf einem echten Landgut und erleben die Ruhe des Landlebens hautnah.

Tipp: Wer kulinarische Mitbringsel kaufen möchte, sollte sich durch die köstlichen Käsesorten der Region futtern.

4 Bagno Vignoni – im Land der Trüffel

Der winzige Ort Bagno Vignoni bezieht seinen Namen von einer Thermalquelle, die mitten im Ort entspringt und in einem Becken gefasst wird. Mehr noch als für das Thermalwasser, das schon in der Antike genutzt wurde, ist die Region nebst für Wein auch für die Trüffel bekannt, die hier in den Wäldern wachsen. Das beste Restaurant am Platz ist die Enoteca La Terrazza, die direkt am Thermalbecken liegt (vor allem bei Sonnenuntergang eine wunderschöne Atmosphäre). Die Gäste werden mit hausgemachter Pasta und allerlei toskanischen Leckereien verwöhnt. Und selbstverständlich gibts auch viele Gerichte mit Trüffel.

5 Manvi Weingut – ökologische Weine

In der Nähe des malerischen Ortes Montepulciano befindet sich das Manvi Weingut. Die Fahrt hierher führt durch eine wunderschöne Landschaft – bis keine Häuser mehr zu sehen sind. Am Ende der Strasse angekommen, erscheint plötzlich das Gut. Geführt wird es von Frauen, die sich zu viert zusammengefunden haben, um hier aus Leidenschaft biologische Weine anzubauen. Wer gerne über Nacht bleiben möchte, kann das Bed & Breakfast nutzen. Das leckere Frühstück mit Blick über das Weingut ist inklusive.

Tipp: Wer nicht direkt in Montepulciano wohnen möchte, ist auf Manvi gut aufgehoben. Allerdings lohnt sich auch die Zeit in der mittelalterlichen Stadt, beispielsweise hat man vom Turm einen wundervollen Blick über das Umland.

6 Montalcino – das Zuhause des Brunello-Weins

Der Ort Montalcino ist typisch toskanisch auf einem Hügel errichtet und von einer Festungsmauer umgeben. Besonders bekannt ist es neben der Schönheit auch für den Brunello-Wein, einer der teuersten Weine Italiens. Der edle Tropfen aus der Sangiovese-Traube sollte man also hier direkt bei den Produzenten geniessen (und sich die eine oder andere Flasche mitnehmen). Aber auch zum Sightseeing lohnt ein Besuch: Die imposante Festung (Rocca) des Ortes wurde 1361 errichtet und hält Ortsfeinden, Wind und Wetter bis heute stand.

Von den Türmen bietet sich ein Panoramablick über die grünen Hügel der Region. Auf der Festung findet auch jedes Jahr im Juli das Jazz & Wein Festival statt. Musikalischer Genuss vereint mit Gaumenfreuden, das ist pure Dolce Vita!

Tipp: Nicht weit von Montalcino entfernt liegt die Abtei Sant' Antimo. Die schöne, weisse Kirche hebt sich von der umliegenden Landschaft ab. Auch die Landschaft auf der Fahrt hierher ist eine reine Augenweide.