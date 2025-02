Manchmal will man sich einfach wegträumen. Hier kommen sieben luxuriöse Traum-Zugreisen.

1 Die rollende Pracht auf dem Jakobsweg

Die einen pilgern zu Fuss, die anderen fahren mit 50 km/h im Tren Transcantábrico durch die grünen Hügel Nordspaniens. Foto: Alamy Stock Photo

Langsam schleicht der Tren Transcantábrico durch die grünen Hügel Nordspaniens auf seiner achttägigen Reise von San Sebastián nach Santiago de Compostela. Reisende übernachten in Deluxe-Suiten, die umgerechnet 17’500 Franken kosten. Im Preis sind alle Mahlzeiten, Getränke und Ausflüge enthalten, wie der Besuch des Guggenheim-Museums in Bilbao oder des Nationalparks Picos de Europa, der für seine tiefen Schluchten und hohen Gipfel bekannt ist.

2 Ein Gentleman auf Schienen

1/5 Eine neue Luxus-Zugreise von Belmond führt ab Juli 2025 durch die Highlands von Grossbritannien. Foto: pr

Der Britannic Explorer des Anbieters Belmond ist der erste Luxus-Schlafzug durch England und Wales. Er startet am 4. Juli 2025. In drei Tagen reist man für umgerechnet 13’000 Franken pro Doppelsuite durch die malerischen Landschaften Cornwalls, vorbei an den Seen und Hügeln des Lake District im Nordwesten Englands bis zu den Bergen von Snowdonia nahe der walisischen Küste. Reisende übernachten im Zug, alle Mahlzeiten, Getränke sowie private Führungen und Wanderungen sind inklusive.

3 Glamourzug mit 60er-Jahre-Charme

Der neue Zug La Dolce Vita Orient Express führt ab April 2025 durch Italien, etwa durch die Toskana. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Ein weiterer Luxuszug von Belmond startet am 4. April 2025. Der La Dolce Vita Orient Express ist im 60er- und 70er-Jahre-Look ausgestattet und fährt auf acht Routen durch sechs Regionen Italiens. Eine zweitägige Reise von Sizilien nach Rom kostet umgerechnet 3300 Franken, eine dreitägige von Rom über Venedig nach Portofino 7000 Franken. Im Preis sind Übernachtungen, Mahlzeiten und Ausflüge wie der Besuch der Unesco-Welterbestadt Matera enthalten. Aus dem Zugfenster sieht man die Berge der Abruzzen, das Ligurische Meer oder die Rebberge und Olivenhaine der Toskana.

4 Ein Wüstentraum in Bewegung

Mit dem Dream of Desert durch Saudi-Arabien reisen ist spätestens ab 2026 möglich. Foto: IMAGO/Depositphotos

Die geplante Route des Dream of Desert führt auf 1300 Kilometern von Riad nach Al Qurayyat (Saudi-Arabien) und verbindet dabei verschiedene saudische Regionen wie Al Qasim, Al Dschauf und Ha'il mit seiner gleichnamigen Oasenstadt. Auf ihrer ein- bis zweitägigen Reise passieren die Zuggäste Wüstenlandschaften sowie grünere Gebiete im Norden des Landes. Dabei durchqueren sie das königliche Naturreservat King Salman bin Abdulaziz. Der Luxuszug startet voraussichtlich zwischen Ende 2025 und Mitte 2026, die Preise sind noch nicht bekannt.

5 Der Glaskuppel-König der Rockies

1/5 Der Rocky Mountaineer bietet verschiedene Strecken quer durch Kanada an. Foto: imago/Nature Picture Library

Naturliebhaber können auf der 16-tägigen Reise des Rocky Mountaineer jeweils zwischen Ende April und Anfang Oktober Kanadas vielfältige Landschaften erleben: von Nationalparks und Gletschern bis hin zu Flüssen, Seen und Wäldern. In der höchsten Komfortklasse reisen Gäste unter einem Glaskuppeldach für umgerechnet 10’140 Franken von Toronto im Osten nach Vancouver im Westen des Landes. Der Preis umfasst auch den Langstreckenflug ab Frankfurt sowie die Übernachtungen unterwegs in Hotels.

Ebenso spektakulär, aber günstiger Wer imposante Landschaften aus dem Zug erleben möchte, kann dies auch günstiger tun. Tickets gibt es etwa für wenige Franken in Spanien mit den Regionalzügen von Renfe oder in Saudi-Arabien mit den Saudi Arabia Railways. In Grossbritannien bietet die Great Western Railway eine Zugreise mit Übernachtung von London nach Cornwall – für gerade einmal 84 Franken. Und in Italien erhält man für 130 Franken mit dem Trenitalia Pass die Möglichkeit, während sieben Tagen drei Fahrten innerhalb des Landes zu unternehmen. Um eine atemberaubende Zugfahrt zu erleben, muss man nicht einmal in die Ferne schweifen: Zu den schönsten Bahnstrecken überhaupt zählen laut CNN Travel und «National Geographic» der Bernina Express und der Glacier Express in der Schweiz. Der Bernina Express verbindet Chur GR und Tirano (I) in vier Stunden. Ein Ticket in der 2. Klasse gibt es ab 66 Franken. Die Reise von Zermatt VS nach St. Moritz GR mit dem Glacier Express dauert acht Stunden. Ein 2.-Klasse-Ticket kostet ohne Ermässigung 159 Franken, ein frisch zubereitetes Gourmet-Menü an Bord ist optional erhältlich.

6 Luxusgleiter der Anden

1/8 Die Reise mit dem Andean Explorer von Belmond dauert zwei bis drei Tage und führt durch Peru in Südamerika. Foto: Richard James Taylor

Vor den grossen Fenstern des Andean Explorers ziehen Berggipfel, grüne Täler und glitzernde Seen vorbei. Der Zug schlängelt sich über Pässe und durch Nebelschwaden, vorbei an weidenden Lamas und farbigen Dörfern. Die Reise mit dem Luxuszug von Belmond durch Peru dauert zwei bis vier Tage. Sie umfasst Stopps in der ehemaligen Inka-Stadt Cusco, am Titicacasee mit den schwimmenden Inseln der Indigenen Uros und am La-Raya-Pass mit Blick auf die Anden. Die Preise von umgerechnet 1380 bis 3100 Franken pro Person beinhalten Mahlzeiten, Getränke, Ausflüge und Übernachtungen an Bord.

7 Wie aus Tausendundeiner Nacht

Zwischenhalt auf der Reise mit dem spanischen Luxuszug Al Andalus: Alhambra in Granada. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Der Luxuszug Al Andalus fährt jeweils zwischen April und Oktober durch die südspanische Region Andalusien. Eine Reise dauert eine Woche und kostet umgerechnet zwischen 5270 und 6300 Franken pro Person. Dieser Preis umfasst alle Mahlzeiten, Getränke, Übernachtungen und Ausflüge, darunter die Mezquita in Córdoba, die maurische Burg Alhambra in Granada sowie Stopps in Sevilla, Cádiz und Ronda. Die Route führt durch die Sierra Nevada, Olivenhaine und entlang der Atlantikküste.