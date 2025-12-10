Türme ragen als Symbole von Macht, Glauben und Fortschritt in den Himmel. Ob zur Verteidigung, als Mahnmal oder Wahrzeichen – sie prägen Orte. Zehn eindrucksvolle Vertreter.

Darum gehts In diesem Artikel lernst du zehn bemerkenswerte Türme weltweit kennen

Von historisch bis modern

Höchster Turm: Burj Khalifa mit 828 Metern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Brigitte von Imhof

1 Der Eiffelturm

Paris (F): Er ist das Wahrzeichen der Seine-Metropole, ihr alles überragender Blickfang und eines der bekanntesten Bauwerke der Welt. Als der Eiffelturm 1889 zur Weltausstellung eröffnet wurde, war er mit 330 Metern das höchste Gebäude der Welt. Entworfen von Gustave Eiffel, gilt er als Meisterwerk der Ingenieurskunst aus Eisen. Jedes Jahr lockt er über sechs Millionen Besucher an.

2 Der Schiefe Turm





Pisa (I): Er steht dem Pariser Kollegen an Prominenz in nichts nach: Der Schiefe Turm wurde im 12. Jahrhundert als frei stehender Glockenturm des Doms von Pisa errichtet und ist etwa 56 Meter hoch. Berühmt wurde er durch seine auffällige Neigung, die durch den weichen Untergrund entstanden ist. Über die Jahrhunderte versuchte man immer wieder, den Turm zu stabilisieren, was schliesslich gelang. Die Neigung beträgt etwa 4 Grad, was einem Überhang von knapp vier Metern gegenüber der Senkrechten entspricht. Heute kann man die 294 Stufen erklimmen und hat von oben einen herrlichen Blick über Pisa.

3 Der Turm aus dem 3D-Drucker





Mulegns GR: Der kleine Bergort Mulegns am Julierpass kommt seit dem 25. Mai 2025 gross raus: An dem Tag wurde ein 30 Meter hoher Weltrekord-Turm der Öffentlichkeit präsentiert. Der von Giovanni Netzer entworfene «Tor Alva» ist das grösste Gebäude der Welt, das je mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Die filigrane Zuckerbäckerstruktur aus innovativen Materialien macht ihn zu Bühne, Aussichtsplattform und Kunstwerk zugleich. Er soll für rund fünf Jahre in Mulegns bleiben, anschliessend ist ein Rückbau und eventuell ein Wiederaufbau an einem anderen Ort geplant.

4 Brügges Belfried

Brügge (Belgien): Mit seinen 83 Metern Höhe prägt der mittelalterliche Glockenturm die Silhouette Brügges. Der Beffroi (französisch für Belfried) diente einst als Wachturm sowie Aufbewahrungsort für Dokumente und Schätze. Besucher können die 366 Stufen bis zur Spitze erklimmen und werden mit einer tollen Aussicht über die mittelalterliche Altstadt und die Kanäle belohnt. Das markante Geläut aus 47 Glocken verleiht dem Turm zusätzlich Charme.

5 Qutb Minar





Neu-Delhi (Indien): Der mit 72,5 Metern höchste Backsteinturm der Welt zählt zum Unesco-Welterbe. Er wurde im 12. Jahrhundert von Qutb-ud-Din Aibak, dem ersten Sultan von Delhi, begonnen und später von seinen Nachfolgern vollendet. In den feingliedrigen Schichten aus rotem Sandstein und Marmor offenbaren sich prachtvolle Inschriften und Ornamente. Der Turm diente als Siegesdenkmal und Gebetsruf-Turm. Heute ist er eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Indiens.

6 Der Galataturm

Istanbul (Türkei): Der zylinderförmige Steinturm ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Er wurde im 14. Jahrhundert von den Genuesen als Teil ihrer Befestigungsanlagen errichtet. Mit fast 67 Metern Höhe diente der auf einem Hügel im Stadtteil Galata erbaute Turm lange als Wachturm, später auch als Feuerwacht. Von seiner Aussichtsplattform aus hat man einen Rundblick über das Goldene Horn, den Bosporus und die Altstadt.

7 CN Tower

Toronto (Kanada): Mit seinen beeindruckenden 553 Metern war der CN (steht für Canadian National) Tower lange Zeit der höchste frei stehende Turm der Welt. Der 1976 eröffnete Fernsehturm gilt als Symbol moderner Ingenieurskunst und als Wahrzeichen der Stadt. Vom Drehrestaurant öffnen sich spektakuläre Ausblicke auf Toronto und den Ontariosee. Nervenkitzel bieten der Glasboden in über 340 Metern Höhe und der Edge Walk: Mutige umrunden den geländerfreien Sims des Restaurants, nur mit Klettergeschirr gesichert.

8 Tokyo Skytree





Tokio (Japan): Der mit 634 Metern höchste Fernsehturm der Welt ist eines der markantesten Wahrzeichen der japanischen Hauptstadt. Er wurde 2012 eröffnet und dient primär der Übertragung digitaler Signale. Der Turm beeindruckt durch seine schlanke, futuristische Architektur und bietet auf zwei Aussichtsplattformen Panoramablicke über die Metropole bis zum Berg Fuji. Ein Drehrestaurant und Einkaufsmöglichkeiten am Fuss des Turms machen ihn zu einem beliebten Ziel für Touristen und Einheimische.

9 Burj Khalifa

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate): Der Burj Khalifa darf sich Turm nennen, weil seine schlanke Spitze die Gesamthöhe entscheidend prägt. Mit 828 Metern erhebt er sich als höchstes Bauwerk der Welt und setzt Massstäbe in Architektur und Ingenieurskunst. Seine Silhouette, die eine Wüstenblume symbolisiert, hat Dubais Skyline mit einer unverwechselbaren Duftmarke versehen. Von den Aussichtsplattformen in schwindelerregender Höhe eröffnet sich ein Panorama, das weit über die Grenzen Dubais hinausreicht.

10 Turning Torso





Malmö (Schweden): Was für ein Hingucker ist dieser Wolkenkratzer, dessen Form an eine verdrehte menschliche Wirbelsäule erinnert! Mit 190 Metern Höhe ist der Turning Torso, der «Drehende Rumpf», das höchste Wohngebäude Skandinaviens. Entworfen vom spanisch-schweizerischen Architekten Santiago Calatrava, windet sich der Turm über seine gesamte Höhe um 90 Grad. Er beherbergt Luxusapartments und Büros. Generell ist das Betreten des Gebäudes den Bewohnerinnen, Bewohnern und Büroangestellten vorbehalten, doch es gibt organisierte Führungen.