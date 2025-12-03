Nachtwagen sind gefragt. Auch, wenn der Zug stillsteht, lässt sich darin wunderbar schlafen. Findige Hoteliers haben aus ausrangierten Waggons ungewöhnliche Unterkünfte geschaffen.

Darum gehts Es muss nicht immer ein Hotelzimmer sein

Auch alte Bahnwaggons können eine hervorragende Übernachtungsmöglichkeit bieten

Zehn coole Beispiele Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Anna Blume

1 SBB-Güterwagen am Walensee

Murg SG: Ein Cargo-Abteil der SBB macht am Walensee eine zweite Karriere. Das Lofthotel in Murg SG hat seine Erlebniszimmer um einen Schlafwagen ergänzt. Das «gleis 6» wurde mit viel Liebe und Holz zu einer Suite ausgebaut. Es steht auf den Schienen neben der Sagibeiz, wo früher Waren angeliefert wurden und wo man wunderbar essen kann. Das Übernachtungserlebnis lässt sich noch steigern, indem man in der hauseigenen Sauna schwitzt oder sich im See abkühlt. Am Abend wird man von den Wellen des Walensees in den Schlaf gewiegt.

2 Luxuslodge auf der Eisenbahnbrücke

Shukuza (Südafrika): 2020 hat im Kruger-Nationalpark ein Hotel der Extraklasse eröffnet: Für die Luxusherberge Kruger Shalati Lodge hat man einen ganzen Zug in ein Hotel verwandelt. Als wäre das nicht spektakulär genug, thronen die 24 Waggons auf einer mächtigen Brücke über dem Sabie River. Die Zimmer sind in edlen afrikanischen Designs gestaltet, Panoramafenster geben den Blick frei auf Nationalpark, Fluss, Nilpferde, Büffel und Elefanten. Der alte Bahnhof dient als Rezeption.

3 Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg

Maryville (USA): In Tennessee haben die Macher der «Platform 1346» einem Küchenwagen aus dem Zweiten Weltkrieg neues Leben eingehaucht. Herausgekommen ist ein luxuriöses BnB mit hellen Wänden, Kingsize-Klappbett und schickem Wohnzimmer. Ein stylisches Innenleben, das man beim ersten Blick auf den trutzigen Waggon kaum vermuten würde.

4 In der Reichsbahn der DDR

Wolkenstein (D): Schon der Name klingt wie ein Märchen – und das «Wolkensteiner Zughotel» bietet denn auch ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. In der Herberge im Erzgebirge bettet man sich in alten Wagen der Deutschen Reichsbahn aus Zeiten der DDR, etwa in Schlafwagen der 1. und 2. Klasse oder im Waggon aus dem Regierungszug.

5 Very British im Retro-Waggon

Ludlow (Grossbritannien): Die Great Western Railway, 1833 gegründet, hat westlich von Birmingham einen grossen Auftritt als Glamping-Unterkunft: Die Airbnb-Hosts Tash und Sam haben einen Ex-Eisenbahnwaggon (buchbar unter «GWR-Wagon») zur Herberge umfunktioniert – very British mit dickem Ledersofa und Teppich sowie üppiger Tapete.

6 Schlafwagen über dem Fluss

Namdalen (Norwegen): Oben leuchten die Sterne, unten rauscht der Fluss Namsen, eines der besten Lachsgebiete Norwegens. Man bettet sein Haupt im Schlafwagen aus den 60er-Jahren, in jedem Abteil gibt es ein Waschbecken. Toiletten und Duschen nutzt man im Sanitärwagen. Einfach, aber spektakulär. Jedes «Zugzimmer» hat einen Sitzbereich, von dem aus man die Ruhe und die Natur geniessen kann.

7 Gute Nacht im Bremswagen

Crai (Grossbritannien): In Wales kann man im Bremswagen «The Toad» der Great Western Railway unterkommen. Einst fand er als Sicherheitsbremse in Güterzügen Verwendung. Heute bietet er (via Airbnb) Platz für zwei Personen, die neben vielen Zug-Features noch die Annehmlichkeit eines beheizten Whirlpools geniessen können.

8 Im australischen «Train to nowhere»

Mudgee (Australien): Mitten in der Weinregion Mudgee, etwas über drei Stunden von Sydney entfernt, hat sich TV-Star Scott McGregor seinen Traum vom «Train to nowhere» erfüllt. Für sein «Ruwenzori Retreat» hat er sechs historische Waggons zum extravaganten Rückzugsort umfunktioniert – um an die goldenen Zeiten der Zugreisen zu erinnern. Im Inneren der opulent gestylten Wagen fühlt man sich fast wie im Orient-Express. Obendrein gibts einen Speisewagen – und im Bahnhofsgebäude eine Pingpong-Platte.

9 Zug-Hotel im Urwald

Pak Chong District (Thailand): Das «Khao Yai Resort» setzt voll auf das Thema Bahn. Die Suiten wurden aus Waggons gebaut, die einst durch Thailand zuckelten. Gäste erhalten Bordkarten, und als Schränke dienen Gepäckablagen. Selbst das Spa ist in einem nostalgischen Waggon untergebracht. Das Fünfsternehaus bezaubert durch seine Lage an Seen und am Khao-Yai-Nationalpark, einem Dschungelparadies (Unesco-Weltkulturerbe!) mit gigantischen Wasserfällen und faszinierender Tier- und Pflanzenwelt.

10 Kinderparadies in Belgien

Racour (Belgien): Bis 1990 waren die beiden M2-Eisenbahnwagen auf belgischen Schienen unterwegs. Heute sind daraus Ferienwohnungen («Station Racour», Airbnb) für bis zu sechs Personen entstanden, samt Eingangshalle, Wohnzimmer (mit originalen Zugsitzen und Gepäckablage) und zwei Schlafzimmern. Gäste loben die Unterkunft für ihre Originalität und Kinderfreundlichkeit. Man kann unter anderem Go-Karts und Velos leihen.