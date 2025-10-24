Kurz, schlicht und tiefgründig – Haikus sind Japans wohl bekannteste Gedichtform. Unsere Autorin war gerade in Japan und spürte dort, was diese Verse so besonders macht.

Die mystische Stimmung im gesamten Japan lässt einen die Haikus begreifen. Foto: Gunda Bossel / Blick

Darum gehts Haikus fangen Japans Stille ein. Drei Zeilen genügen für einen Augenblick

Matsuo Bashō, berühmtester Haiku-Dichter, prägte die Kunst der Momentaufnahmen

Klassisches Haiku besteht aus 17 Silben im Rhythmus 5-7-5 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Kaum irgendwo auf der Welt wird Stille so achtsam gelebt wie in Japan. In Gärten, auf Tempelwegen oder beim morgendlichen Tee – alles scheint voller Bedeutung, selbst der Wind im Bambus. Nach meiner Reise durch Japan weiss ich: Haikus fangen genau diese Stimmung ein. Drei Zeilen genügen, um das Gefühl eines ganzen Augenblicks einzufangen.

Aus dem alten Japan in die Welt

Das Haiku hat seine Wurzeln im Japan des 17. Jahrhunderts. Ursprünglich war es der Anfang eines längeren Gemeinschaftsgedichts, des sogenannten Renga. Später wurde der Eröffnungsvers – das Hokku – zu einer eigenen Kunstform: dem Haiku.

Was ist ein Haiku?

Ein klassisches Haiku besteht aus 17 Silben im Rhythmus 5 – 7 – 5. Es beschreibt einen flüchtigen Moment in der Natur, etwa das Rauschen des Windes, das Plätschern eines Bachs, der Anblick eines Berges oder den Duft nach Regen – Dinge, die in Japan eine besondere poetische Bedeutung haben.

Viele Haikus sind von der Natur inspiriert, wohl auch vom Wahrzeichen Japans, dem Fuji-San. Foto: Gunda Bossel / Blick

Der Meister der Kürze: Matsuo Bashō

Der berühmteste Haiku-Dichter Japans ist Matsuo Bashō (1644–1694). Seine Gedichte sind mehr als Worte – sie sind Momentaufnahmen des Lebens.

Alter Teich

ein Frosch springt ins Wasser

Platsch!

Dieses Haiku, das ich in einem kleinen Museum in Tokio auf einer Wand entdeckt habe, zeigt, wie viel Tiefe in einem einzigen Augenblick liegen kann. Ruhe, Bewegung, Natur – alles in nur drei Zeilen. Oft sind die alten Haikus in japanischer Kalligraphie mit Pinseln und Tinte verfasst. Diese traditionelle Schreibtechnik wird auch heute noch angewendet.

Oft sind die alten Haikus in japanischer Kalligraphie mit Pinseln verfasst. Diese Technik wird auch heute noch angewandt, wie hier, zum 'Schönschreiben' von Namen. Foto: Gunda Bossel / Blick

Weitere grosse Namen: Buson, Issa und Shiki

Nach Bashō kamen Dichter wie Yosa Buson, der Haikus mit malerischer Sprache verband, oder Kobayashi Issa, der Mitgefühl für Tiere und einfache Menschen zeigte.

Im 19. Jahrhundert prägte Masaoka Shiki den Begriff Haiku und öffnete die Form für moderne Themen. Er brachte die traditionelle Dichtung in die neue Zeit – und machte sie universell.

Haikus heute – minimalistisch und viral

Auch heute lebt das Haiku weiter. Auf Instagram und X (Twitter) teilen Menschen aus aller Welt ihre eigenen Mini-Gedichte. Sie schreiben über Stadtleben, Klimawandel oder Liebe – in derselben knappen Form, die einst in japanischen Tempelhöfen begann.

Auch das moderne Japan liebt Haikus, es gibt viele junge Autoren und moderne Interpretationen. Foto: Gunda Bossel / Blick

Ein modernes Beispiel:

Regen auf Asphalt,

dein Schatten bleibt neben mir,

bis das Licht ausgeht.

Die Kürze zwingt dazu, das Wesentliche zu sehen – und genau das spürt man auch in Japan selbst: eine Kultur, die Schönheit im Einfachen findet.

Drei Zeilen, unendliche Bedeutung

Nach meiner Reise verstehe ich, warum Haikus Japan so gut widerspiegeln. Sie sind leise, achtsam und voller Gefühl. Kein Wort zu viel – und doch sagen sie alles.

Oder wie Bashō einst schrieb:

«Nicht den Klang,

sondern das Echo hören.»

Wo du Japans Haiku-Kultur erleben kannst

Tokio – Bashō Museum:

In einem stillen Viertel am Sumida-Fluss, der sich gemächlich durch die Millionenstadt schlängelt, steht das Matsuo Bashō Museum, das Leben und Werk des Dichters zeigt – mit Originalhandschriften, alten Drucken und einem kleinen, wunderschönen Zen-Garten.

Kyoto – Philosophenweg:

Im Frühling, wenn die Kirschblüten fallen, oder auch unter dem bunten Herbstlaub ist der Philosophenweg ein Ort, der aussieht, als wäre er selbst ein Haiku. Entlang des Kanals gibt es Tafeln mit klassischen Versen, tolle Cafés mit Aussicht auf den Fluss und kleine Läden mit Kunsthandwerk.

Der Philosophenweg ist gesäumt mit Kirschbäumen, entlang des Weges trifft man auf Haikus. Foto: Gunda Bossel / Blick

Ueno Park – Haiku-Festival:

Jeden Herbst findet im Ueno-Park in Tokio ein Haiku-Fest statt. Besucher:innen können eigene Gedichte einreichen, die auf Papierstreifen an Bäumen aufgehängt werden. Der Ueno Park ist wie eine Oase in der Stadt, sein riesiger Seerosenteich mit Kranichen macht den Ort unvergesslich.

In den Tempeln herrscht absolute Stille. Perfekt, um den philosophischen Haikus näherzukommen. Foto: Gunda Bossel / Blick

Tipp: Viele Tempel bieten kurze Haiku-Workshops an – meist auf Englisch. Eine wunderbare Gelegenheit, Japan mit eigenen Worten zu entdecken und die besondere Stimmung dieses Landes in wenigen prägnanten Zeilen einzufangen.