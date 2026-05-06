Den FC Thun kennt die ganze Schweiz – als neue Nummer eins im Fussball. Doch was hat die Stadt im Berner Oberland eigentlich aus touristischer Sicht zu bieten? Unser Weekend-Listicle zeigt: Es ist so manch Meisterliches dabei. Das Kultmusical «Grease» zählt dazu!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Interlaken Tourismus

«Thun ist schön. Nichts tun ist schöner. Nichts tun in Thun ist am schönsten», lautet ein geflügeltes Wort. Doch das stimmt nur halb. Denn in der Berner Oberländer Metropole gibt es so viele Highlights zu erleben, dass Faulenzen ein Fehler wäre. Das zeigt die nachfolgende Zusammenstellung für ein abwechslungsreiches Wochenende – Musicalgenuss vor beeindruckender Seekulisse inklusive!

Samstag, 10 Uhr: Auf dem Holzweg zum Schloss

Was Thun zu bieten hat, zeigt sich spätestens dann, wenn man sich auf dem Schlosshügel einen ersten Überblick verschafft: Von dort blickt man auf die verwinkelten Gassen der Altstadt, auf die Aare, den Thunersee und das Bergpanorama, die eine Art Gesamtkunstwerk ergeben. Tipp: Den Weg über die hölzerne Kirchtreppe nehmen – das ist für viele der schönste Aufgang zum Schloss. Das markante Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert ist bis heute das Wahrzeichen der Stadt. Wer mehr zu Thuns Geschichte erfahren möchte, besucht das Museum mit Dauerausstellung und wechselnden Sonderausstellungen.

11 Uhr: Noch mehr Schloss, noch mehr Panorama

Ein weiteres Schloss befindet sich im Schadaupark direkt am See: Es ist ein märchenhaftes Bauwerk mitten in einem englischen Garten. Hier hat man nicht nur den besten Blick auf das berühmte Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau sowie auf den Thunersee: Das Thun-Panorama vermittelt zudem als ältestes erhaltenes Rundbild der Welt einen Blick auf die Stadt, wie sie vor 200 Jahren einmal war.

12 Uhr: Zmittag am Wasser

Auf der Terrasse vom Schloss Schadau wiederum lässt sich wunderbar speisen. Im Angebot sind bis Samstag wöchentlich wechselnde Menüs oder Klassiker wie Tatar, Burger und Fish ’n’ Chips. Weitere lauschige Beizen am Wasser? Das schicke «Beau Rivage», das auf seiner Terrasse an der Aare gediegene italienische Gerichte serviert oder das «Waisenhaus», das in der Küche ebenfalls auf Bella Italia setzt.

14 Uhr: Geschichte oder dolce far niente

Warum nicht das Geschichtswissen ein wenig aufbessern? Auf einer persönlich geführten Stadtführung wird viel Wissen über die geschichtsträchtige Zähringerstadt erzählt. Oder trotzdem ein bisschen süsses Nichtstun in Thun? Der Mühleplatz direkt an der Aare hat mediterranes Flair, die vielen Brücken erinnern ein wenig an Venedig. Hier lässt sich bestens mit einem Glace aus der Gelateria Favolosa und dem Rauschen der Aare als Hintergrund das Dolcefarniente geniessen? Oder man schaut den Aaresurfern bei ihren akrobatischen Einlagen zu.

Hotels für ein Weekend in Thun finden Wo Kultur auf Natur trifft: Geniesse das Stadtleben am Thunersee in all seinen Facetten. Als Pforte zum Berner Oberland besticht Thun durch unerwartete Vielfalt. Erkunde das dichte Angebot dieser hübschen Stadt und lass dich von ihrem einzigartigen Charme verzaubern. So vielfältig wie die Erlebnisse ist in und um Thun auch das Angebot in Sachen Unterkunft. Von der einfachen, heimeligen Pension über Seminar- bis hin zu Wellnesshotels findet jede und jeder das Richtige. Wo Kultur auf Natur trifft: Geniesse das Stadtleben am Thunersee in all seinen Facetten. Als Pforte zum Berner Oberland besticht Thun durch unerwartete Vielfalt. Erkunde das dichte Angebot dieser hübschen Stadt und lass dich von ihrem einzigartigen Charme verzaubern. So vielfältig wie die Erlebnisse ist in und um Thun auch das Angebot in Sachen Unterkunft. Von der einfachen, heimeligen Pension über Seminar- bis hin zu Wellnesshotels findet jede und jeder das Richtige. Hotel buchen

15 Uhr: «Lädele» in der Altstadt

Wer gerne shoppt, fährt mit einem Bummel durch die Obere Hauptgasse und das Bälliz fort, das wie eine Insel in der Aare liegt. An beiden Gassen finden sich zahlreiche kleine Lädeli, Spezialitätengeschäfte und Boutiquen. Die Obere Hauptgasse ist mit ihren schönen Fassaden, Lauben und Terrassen nebst dem Schloss Thuns Fotosujet Nummer eins. Ikonisch ist aber besonders das Hochtrottoir: Die doppelstöckige Ladenzeile ist weltweit nahezu einzigartig.

18 Uhr: Apéro auf dem Mühleplatz

Und am Abend? Für den Apéro empfiehlt sich erneut der Mühleplatz, im Sommer das Herzstück in Sachen Ausgang. Zahlreiche Bars säumen den grossen Platz, die Szenerie wirkt wie eine einzige grosse Sommerterrasse. Hier lässt es sich bei einem kühlen Drink oder einem Glas Thunerseewein auch perfekt auf das kulturelle Highlight des Tages auf der Thuner Seebühne einstimmen.

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20 Uhr: Musical «Grease» auf der Seebühne

Die beliebten Thunerseespiele gehen dieses Jahr bereits in ihre 22. Saison. Heuer findet vom 8. Juli bis 22. August eine Zeitreise in die bunten Fünfzigerjahre statt: Das Kultmusical «Grease» gastiert zum ersten Mal als Open-Air-Aufführung in der Schweiz – und sorgt mit legendären Songs wie «Greased Lightnin’», «Summer Nights», «Hopelessly Devoted to You» und «You’re the One That I Want» für beste Stimmung. Das Stück rund um Rock ’n’ Roll, Rebellion und Romantik zählt zu den erfolgreichsten Musicals überhaupt. Das atemberaubende Panorama der Thunersee-Region gibts als Zugabe obendrauf!

Ticket für die Thunerseespiele sichern Vom 8. Juli bis 22. August 2026 erlebst du auf der Thuner Seebühne eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten – Open Air auf dem Thunersee – am Fuss der UNESCO-geschützten Bergwelt von Eiger, Mönch und Jungfrau. Sichere dir jetzt deine Tickets! Vom 8. Juli bis 22. August 2026 erlebst du auf der Thuner Seebühne eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten – Open Air auf dem Thunersee – am Fuss der UNESCO-geschützten Bergwelt von Eiger, Mönch und Jungfrau. Sichere dir jetzt deine Tickets! Zu den Tickets

Sonntag, 11 Uhr: Dampfromantik und Brunch auf dem Thunersee

Am nächsten Tag bietet sich nach dem Zmorge im Hotel ein Ausflug auf den Thunersee an. Wie die Stadt selbst ist auch eine Schifffahrt ein Fest für die Augen: Der tiefblaue See, die grünen Wiesen, malerischen Orte und schneebedeckten Gipfel sind eigentlich schon allein Spektakel pur – erst recht, wenn der Ausflug auf dem majestätischen Dampfer «Blüemlisalp» erfolgt. Wem das nicht Entertainment genug ist, hat an Bord von Erlebnisschiffen die Qual der Wahl. Ideal für den Sonntag ist das Brunchschiff, das mitsamt reichhaltigem Zmorgebuffet von Thun bis nach Interlaken West fährt.

Und was, wenns regnet? Dann entpuppt sich das Thuner Kunstmuseum im ehemaligen Grandhotel Thunerhof als Option. Pro Jahr werden hier bis zu fünf Wechselausstellungen mit zeitgenössischer Kunst gezeigt. Ein Abstecher in den Museumsshop darf hier nicht fehlen: Der kleine Laden wartet zu jeder Ausstellung mit passenden Mitbringseln auf. Falls im Koffer nach dem Altstadt-Lädele vom Vortag überhaupt noch Platz ist.