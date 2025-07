Am Gardasee gibt es pittoreske Dörfer, gepflegte Parks und mediterranes Essen. Wir laden euch auf eine Reise durch verschiedene Städtchen am Seeufer ein.

1/19 Auf der Halbinsel von Sirmione gibt es wunderschöne Strände. Foto: Getty Images/Image Source

Fabienne Riklin

Dem Charme des Lago di Garda in Italien kann man sich nur schwer entziehen. Im Norden sieht er aus wie ein Gebirgssee und im Süden fühlt man sich fast wie am Mittelmeer, mit Blick auf Weinberge und Olivenhaine. Eine Reise durch verschiedene Städtchen am Seeufer.

1 Sirmione

Ein Juwel am Südufer ist das Städtchen Sirmione. Es liegt an der Spitze einer weit in den Gardasee hineinragenden Halbinsel. Nur durch das Tor des Scalier-Kastells gelangt der Besucher in die Altstadt mit dem Gassengewirr und den pittoresken Häusern. Dort gibt es unzählige schöne, kleine Restaurants mit Blick auf den türkis glitzernden Gardasee. An der Spitze der Halbinsel erstrecken sich die Reste einer über 17'000 Quadratmeter grossen römischen Anlage. Nur wenige Meter davon entfernt sind Kalkterrassen zu finden. Ein Bad in diesem einmaligen Naturschauspiel ist ein Muss für alle Wasserratten.

2 Salò

Eine typisch italienische Altstadt erwartet den Besucher in Salò. Das Städtchen liegt am Westufer des Gardasees an einer hufeisenförmigen Bucht. Besonders schön ist es, sich Salò mit dem Schiff zu nähern. Bereits von weitem sticht der Dom Santa Maria Annunziata, eine der bedeutendsten Kirchen am See, ins Auge. Salò hat aber auch eine der schönsten autofreien Uferpromenaden. Daneben gibt es einige Boutiquen und Bars.

3 Gardone

Einen verwunschenen Garten trifft der Besucher in Gardone an. Mehr als 2000 verschiedene Pflanzen gedeihen im Botanischen Garten André Heller. Pfade winden sich durchs Grün der Büsche und unvermittelt tauchen Skulpturen auf. Ausserhalb des Gartens dominieren in Gardone luxuriöse Villen der Belle Époque und die nobelsten Hotels der Gardasee-Region das Bild.

4 Verona

Die Heimat von Romeo und Julia liegt wenige Kilometer südlich des Sees. Tausende pilgern jährlich nach Verona, wo sich das Schicksal des wohl berühmtesten Paars der Weltliteratur erfüllte. Doch nicht nur mit Liebesgeschichten lockt die Stadt. Es gibt schöne Geschäfte zum Shoppen und elegante Bars und Restaurants zum Verweilen. Auch ein Besuch in der Arena ist unumgänglich. Tickets für die im Sommer stattfindenden Opern- und Ballettabende gibt es in allen Kategorien zu kaufen.

5 Gargnano

Die landschaftlichen Reize der Riviera dei Limoni, der Zitronenküste, hatten schon Johann Wolfgang von Goethe begeistert. Hier geniesst man einen fantastischen Ausblick auf den glitzernden Gardasee. Die Gemeinde von Gargnano liegt am Westufer des Gardasees und begeistert mit den tollen Landschaften und herrlichen Kontrasten, mit dem See, der Ebene, den Hügeln und den Bergen. Wer Entspannung, Erlebnis und Genuss sucht, wird hier begeistert sein. Wer sich lieber noch sportlicher betätigt, Gargnano sul Garda bietet viele Möglichkeiten an: Ob Segeln, Tauchen, Mountainbiken, Wandern oder Reiten – hier findet jeder eine passende Aktivität.

Gardasee entdecken: Praktische Reisetipps

Reisezeit

Hier herrscht mediterranes Klima. Hauptreisezeit ist der Sommer, reizvoll ist aber auch der Herbst und der Frühling. Wegen der Wassermassen des Sees sind die Temperaturen relativ ausgeglichen und das Klima mild.

Hier herrscht mediterranes Klima. Hauptreisezeit ist der Sommer, reizvoll ist aber auch der Herbst und der Frühling. Wegen der Wassermassen des Sees sind die Temperaturen relativ ausgeglichen und das Klima mild. Hinkommen

Mit dem Auto dauert die Fahrt von Zürich rund 4 Stunden. Es gibt auch täglich Zugverbindungen nach Verona.

Mit dem Auto dauert die Fahrt von Zürich rund 4 Stunden. Es gibt auch täglich Zugverbindungen nach Verona. Unterwegs

Schiff ahoi! Alle wichtigen Orte am See sind durch ein Netz regelmässig verkehrender Schiffe verbunden. Tickets gibt es am Steg zu kaufen.

Schiff ahoi! Alle wichtigen Orte am See sind durch ein Netz regelmässig verkehrender Schiffe verbunden. Tickets gibt es am Steg zu kaufen. Schlafen

Einfach bis luxuriös: Vom Campingplatz bis zur Luxusherberge gibt es für jeden Geschmack etwas.

Einfach bis luxuriös: Vom Campingplatz bis zur Luxusherberge gibt es für jeden Geschmack etwas. Essen

Regionale Spezialitäten: Zum kulinarischen Standardprogramm gehört natürlich Fisch: Die Gardasee-Forelle, fangfrisch in der Pfanne ausgebraten, sollte sich keiner entgehen lassen. Ganz köstlich munden auch kleine frittierte Sardinen. Zudem sind die Weine aus der südlich von Sirmione kultivierten. Trebbi-Traube zu empfehlen.

Die besten Campingplätze an der Adria Das Adriatische Meer liegt an der Ostküste Italiens gegnüber dem Balkan. Die malerische Küste mit seinen altehrwürdigen Küstendörfern ist allemal einen Ausflug wert. Wir haben für Sie die schönsten Campingplätze herausgesucht. Camping Unionlido liegt direkt an der Küste und ganz in der Nähe der Lagunenstadt Venedig. camping_unionlido Das Adriatische Meer liegt an der Ostküste Italiens gegnüber dem Balkan. Die malerische Küste mit seinen altehrwürdigen Küstendörfern ist allemal einen Ausflug wert. Wir haben für Sie die schönsten Campingplätze herausgesucht. Zum Artikel Mehr

Inselhopping in der Lagunenstadt Venedig Zahlreiche Inseln in der Lagune wetteifern um die Gunst der Besucher mit der grössten Insel- der Haupstadt Venedig. Wenn die Sonne scheint, empfiehlt sich eine Bootreise in der Lagunenstadt. Zahlreiche Inseln in der Lagune wetteifern um die Gunst der Besucher mit der grössten Insel- der Haupstadt Venedig. Wenn die Sonne scheint, empfiehlt sich eine Bootreise in der Lagunenstadt. Zum Artikel Mehr