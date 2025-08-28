Venedig lockt jährlich rund 1,3 Millionen Touristen an. Um die wahre Seele der Stadt zu spüren, muss man die Gassen abseits der touristischen Zentren besuchen.

Die Lagunenstadt Venedig.

Cilgia Grass

Wer das wahre einheimische Treiben Venedigs erleben will, wird in den Vierteln («Ses­tieri») wie Cannaregio, Dorsoduro, Santa Croce und San Polo nicht enttäuscht – hier pulsiert das Leben. Cannaregio nördlich des Canal Grande ist ein beliebtes Wohn- und Ausgehviertel. Nachtclubs sucht man hier vergebens, denn das Nachtleben spielt sich in den Osterien und Vinotheken ab. In den engen Gassen hat es abends Scharen von Einheimischen und Touristen, die sich rege bei einem Drink unterhalten.

Venedig erleben: Schönheit hinter den Kulissen. Foto: Blick V.K

1 San Polo von Venedig ist für die traditionellen Bars bekannt

In San Polo, dem kleinsten Bezirk Venedigs, befindet sich der älteste Stadtteil, Rialto. Im neunten Jahrhundert wählten die ersten Bewohner der Stadt diese kleine Inselgruppe für ihre Häuser, da diese etwas erhöht aus dem Wasser ragte und somit vor Hochwasser Schutz bot. Heute schmiegen sich kleine Läden, Märkte und typische Bars an die ­engen Gäss­chen und sorgen für gelassene Abwechslung nach dem Sightseeing.

Castello ist der größte der sechs Stadtteile der italienischen Lagunenstadt Venedig. Foto: Blick V.K

2 Ombra-Runden: Wein und Cicchetti

Eine Tradition, welche alle Sestieri verbindet, sind die Ombra-Runden. Der leichte Ombra-Wein wird meist in den Bacari, eine ­Mischung aus Osteria und Restaurant, im Stehen getrunken. Dazu werden kleine Häppchen, genannt Cicchetti, serviert – eine ideale Art, einen gelungenen Tag ausklingen zu lassen.

Unser Tipp: Osteria Al Squero mit mehr als 100 Weinsorten und die besten Crostini der Stadt. Die kleine Enothek liegt gegenüber einer alten Gondelwerft.





3 Isola di San Giorgio Maggiore – Beliebtes Fotomotiv

Die Isola di San Giorgio Maggiore ist wohl die meistfotografierte Insel der Lagune. Die weisse Marmorfassade der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Klosteranlage ist bereits von Weitem zu sehen. Anreise mit der Linie 2 ab «S. Marco-S. Zaccaria».

Fahrzeit: wenige Minuten.

4 Torcello-Abseits vom Rummel

Torcello ist eine ruhige Insel. Der einstige Bischofssitz beheimatet die über 1000 Jahre alte Kathedrale Santa Maria Assunta mit ihren prächtigen Mosaiken. Anreise von den Fondamente Nuove oder der Haltestelle «S. Marco-S. Zaccaria».

Fahrzeit: ca. 60 Minuten.

5 Giudecca – Die unbeliebte Schwester

Die Insel Giudecca liegt nur rund 300 Meter von Venedigs Hauptinsel entfernt und ist auch vom berühmten Markusplatz aus in wenigen Minuten erreichbar. Ursprünglich als Verbannungsort für die jüdische Bevölkerung Venedigs vorgesehen, bewahrt Giudecca bis heute den melancholischen Charme einer vergangenen Epoche. Die Anreise erfolgt bequem mit mehreren Vaporetto-Linien – je nach Verbindung beträgt die Fahrzeit zwischen 3 und 10 Minuten.



Unser Tipp: Das Restaurant I figli delle stelle – bekannt für exzellente venezianische Meeresfrüchte und eine Terrasse mit atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang.

6 Architekturbiennale: Intelligenz zwischen Natur, Mensch und KI

Die 19. Internationale Architekturausstellung - La Biennale di Venezia dauert noch bis 23. November 2025. Die Hauptausstellung «Intelligens. Natural. Artificial. Collective.» wird in diesem Jahr wegen der Sanierung des zentralen Pavillons in den Giardini della Biennale di Venezia ausschliesslich im Arsenale gezeigt. Der Arsenale war einst das mächtige Herz der venezianischen Schiffbauindustrie und ist heute ein faszinierender, oft übersehener Ort voller Geschichte.

Unser Tipp: Corte Sconta – ein echter Geheimtipp unter Einheimischen, nur wenige Minuten vom Arsenale entfernt. Frischer Fisch, hausgemachte Pasta und ein versteckter Innenhof machen dieses kleine Restaurant zu einem besonderen Erlebnis abseits der Touristenpfade. Am besten reservieren!

7 San Michele – Venedigs Friedhofsinsel

Die Isola di San Michele – Venedigs Friedhofsinsel – ist ein stiller, spiritueller Ort abseits des Trubels, ideal für eine kurze Auszeit vom touristischen Trubel. Zwischen Zypressen und Grabmälern berühmter Persönlichkeiten wie Igor Strawinsky oder Ezra Pound lässt sich die stille Poesie der Lagune spüren.

Unser Tipp: Am späten Nachmittag ist die Atmosphäre besonders eindrucksvoll – und die kurze Vaporetto-Fahrt von Fondamente Nove bietet einen wunderbaren Blick auf die Stadt im goldenen Licht.

