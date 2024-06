Alles, was du bei einem Besuch zur EM in Gelsenkirchen wissen musst

Alles, was du bei einem Besuch zur EM in Gelsenkirchen wissen musst

1/5 Gelsenkirchen ist tief verwurzelt in der Geschichte des Bergbaus. Die Mentalität der «Kumpel» ist heute noch lebendig.

Christian Bauer

Anreise: Wie kommt man nach Gelsenkirchen?

Beste Verbindung ist der Flughafen Düsseldorf, der von Zürich von der Swiss und Eurowings direkt angeflogen wird. Von Düsseldorf verkehren regelmässige Züge nach Gelsenkirchen (etwa 45 Minuten).



Mit dem Zug aus der Schweiz dauert die Anreise etwa 6:30 Stunden.

In welchem Stadion wird gespielt?

Spielstätte für die Fussball-EM ist das Heimatstadion des FC Schalke 04. Das Stadion «Auf Schalke» (normal Veltins-Arena) nimmt zur EM 55 000 Zuschauer auf.

In der Arena «Auf Schalke» finden vier Spiele statt:

16. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Serbien - England

20. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Spanien - Italien

26. Juni 2024 um 21:00 Uhr: Georgien - Portugal

30. Juni 2024 um 18:00 Uhr: Achtelfinale

Herumkommen: Wie komme ich mit dem ÖV zum Stadium?

Vom Hauptbahnhof geht es mit der U-Bahn 302 in etwa 20 Minuten zum Stadion «Auf Schalke.



Wer ein gültiges EM-Ticket besitzt, kann von 6 Uhr am Spieltag bis 18 Uhr am darauffolgenden Tag den ÖV im Stadtgebiet nutzen.

Welche Events sind geplant?

Für Fans sind mehrere Locations geplant. Das Public Viewing findet im ehemaligen Bergwerksgelände Nordsternpark statt. Nebst der Übertragung der Fussballspiele werden auch Konzerte und verschiedene Shows angeboten.

Sightseeing: Was muss man in Gelsenkirchen gesehen haben?

Zoom Erlebniswelt

Die Besonderheit des Zoos «Zoom Erlebniswelt» ist die naturnahe Gestaltung der Lebensräume für etwa 100 Arten. Der 30 Hektaren grosse Zoo ist in die Bereiche Alaska, Afrika und Asien aufgeteilt.

Schloss Hors

Im Schloss Horst im gleichnamigen Stadtteil lernt man bei einer Dauerausstellung viel Wissenswertes über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Zeit der Renaissance kennen.

Schloss Berg

Besonders sehenswert ist die 73 Hektar grosser Park rund um das barocke Schloss Berge. Aufgeteilt ist der Park in einen französischen Rokokogarten und einen englischen Landschaftsgarten.

Halde Rheinelb

Das Ruhrgebiet ist gespickt mit den Abraumhalden des Kohlebergbaus. Viele dieser kleinen Hügel sind mittlerweile beliebte Aussichtspunkte. Von der Halde Rheinelbe bietet sich ein schöner Blick über Gelsenkirchen.

Diese Gelsenkirchener Spezialitäten sollte man probiert haben

Pfefferpotthast

Ein kräftiges Rindervoressen mit gleichem Anteil von Rindfleisch und Zwiebeln. Dazu passen Salzkartoffeln.

Pommes rot-weiss

Pommes Fries mit Ketchup und Mayonnaise sind das (inoffizielle) Nationalgericht des Ruhrgebiets und einer der beliebtesten Street-Food-Snacks. Manchmal auch «Pommes Schranke» genannt.

Currywurst

Obwohl die Currywurst in Berlin erfunden wurde, zählt sie zum beliebtesten Snack im Ruhrgebiet. Am besten schmeckt sie an einem Kiosk, die typisch sind für die Region.

Der Döner

Grösster Konkurrent zur traditionellen Currywurst ist heutzutage der Döner, der durch türkische Gastarbeiter vor einigen Jahrzehnten ins Land kam.

Essen und Trinken: Die besten Kneipen in Gelsenkirchen

Fan Kneipe auf Schalke

Hier dreht sich alles um den Fussballverein Schalke 04 – also besser nicht mit einem Trikot vom grössten Konkurrenten, der Borussia Dortmund, am Tresen stehen.

Lokal ohne Namen

Das L.O.N. wird von Fans auch als «Fuck» genannt. Hier ist es vielleicht nicht chic, aber dafür authentisch.

Schlössken

Im Park des Schlosses Berge findet sich dieser schöne Biergarten.

GE-Bräu

In der Craftbeer-Brauerei kommt Gebrautes in Glas, dass sich geschmacklich von Industriebieren unterscheidet. Perfekt für Bier-Fans.