Dubai zeigt sich zwischen Gigantismus und Ursprünglichkeit: gebaut auf Handel, getragen von Migration, angetrieben von Visionen. Abseits der Skyline überraschen Wüste, Berge und Outdoor-Angebote – inszeniert, aber echt. Eine Region, die weit mehr zeigt als Luxus.

Darum gehts Dubai ist die Stadt der Rekorde und Kontraste zwischen Moderne und Tradition

Im Dubai Desert Conservation erlebt man ausserhalb der Stadt tolle Outdoor-Erlebnisse

Wüste und Natur bieten überraschende Seiten jenseits der Skyline

Als ich in Dubai aus dem Flieger steige, schlägt mir eine Symphonie entgegen: Hitze, Meeresluft und Ambition. Die Stadt wirkt wie die Blaupause einer Zukunftsutopie – die längst Realität geworden ist – gegossen in Beton, Glas und Blattgold. Seit Anfang der 2000er-Jahre hat Dubai Visionen im Akkord realisiert: künstliche Inseln, Museen von Weltrang, den grössten Konsumtempel der Welt und eine Skyline mit dem höchsten Gebäude überhaupt. Dubai ist eine Stadt der Rekorde und Kontraste.

Auffällig ist ein Name, Emaar, der auf unzähligen Hochhäusern prangt. Für einen Moment scheint es, als habe Dubai nur einen einzigen Familiennamen. Tatsächlich steckt hinter vielen Prestigeprojekten der Immobiliengigant gleichen Namens. Ein Insiderwitz der Einheimischen lautet: «Lehne dein Velo irgendwo an – Emaar baut in der Zwischenzeit einen Turm daneben.»

Trotz Höhenrausch und Reizüberflutung treibt mich eine andere Frage um: Was verbirgt sich jenseits der schillernden Stadt?

Wo Dubai wirklich beginnt

Meine Reise startet am Dubai Creek. Hier legten Fischerfamilien und Händler den Grundstein für eine Stadt, die später wie ein Märchen aus dem Sand wuchs. Im Al-Shindagha-Museum wird klar, dass Dubai früh auf Handel statt wie oft vermutet auf Öl setzte. Der Duft von harzigen Oud-Holz, Safran und Amber liegt in der Luft – und plötzlich ergibt der heutige Überfluss eine historische Logik. Luxus war nie Dekoration, sondern Geschäftsmodell.

Auf einem Food Walk durch die traditionellen Marktviertel, die sogenannten Souks, zeigt sich ein Dubai abseits von Instagram: enge Gassen, Gewürzberge, Textilien – und Schaufenster voller Gold. Chaotisch, laut, multikulturell. Besonders präsent ist die indische Community. Unsere Food-Guide Ketki Bhosale bringt es auf den Punkt: «Dubai wäre ohne uns Inder nicht das Dubai von heute.» Vielleicht liegt hier das eigentliche Geheimnis der Stadt: progressive Moderne, getragen von tief verwurzelter Vielfalt.

Die Wüste – Dubais ehrlichste Seite

Richtig nah komme ich Dubai erst fernab der Skyline. Je tiefer wir in die Dünen fahren, desto mehr schrumpft die Stadt zur flimmernden Linie. Rund um das Resort Bab Al Shams präsentiert sich die Wüste als endloser, rotgoldener Teppich. Die Luxusoase liegt im streng geschützten Dubai Desert Conservation Reserve und dient als Testfeld für nachhaltigen Wüstentourismus. Fünf Prozent des Emirats stehen unter Naturschutz und sind nur mit Guides zugänglich. Spätestens auf der Fat-Bike-Tour wird klar: Die Wüste lässt sich nicht inszenieren – sie dominiert.

Outdoor-Abenteuer in Hatta

In Hatta zeigt sich Dubai von einer völlig anderen Seite. Karge Berge, Esel auf den Wegen, ein smaragdgrüner Stausee. Kaum zu glauben, dass die Metropole nur zwei Autostunden entfernt liegt. Hatta hat sich zum Outdoor-Hotspot entwickelt: Es bietet über 50 Kilometer Trails für Mountainbiker, Kletterangebote, Ziplines und Möglichkeiten zum Kajakfahren. Die Region wird gezielt zum Natur- und Sportzentrum ausgebaut – eine weitere Vision in Umsetzung.

Am Morgen gleite ich im Kayak über den See. Für einen Moment wirkt Dubai wie ein echtes Outdoor-Paradies.

Zeit, um ein Fazit zu ziehen

Was bleibt stärker: die künstliche Perfektion oder die echte Natur? Wahrscheinlich beides. Ich bleibe skeptisch, wie nachhaltig all diese Ambitionen sind. Aber draussen hat mich Dubai überrascht. Die Natur ist da – und sie wird, ganz im Stil der Emirate, meisterhaft in Szene gesetzt.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.