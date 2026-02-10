Die traumhaften Strände und das riesige Wassersport-Angebot am Roten Meer machen Ägypten zu einem Traumziel für Badeferien. Unterwasser wartet im Land der Pharaonen zudem ein Taucherparadies. Sieben Tipps zu den schönsten Badeorten in Ägypten.

Christian Bauer

1 Hurghada

In nur rund 4,5 Flugstunden reist man von der Schweiz nach Ägypten. Der Ort Hurghada liegt besonders günstig, weil man von hier aus in vier Stunden in Kairo ist (Pyramiden von Gizeh, Sphinx). Wer noch ein paar Stunden mehr gen Süden in Kauf nimmt, landet in Luxor, beim mystischen Tal der Könige. Doch auch Hurghada selbst ist sehenswert, mit der noch recht jungen «Altstadt» El Dahar, schönen Märkten und Boutiquen. Im Hintergrund stechen die zwei riesigen Türme der weissen Aldahaar Moschee ins Auge, die das Herz der arabischen Kultur repräsentiert.

Strand-Tipp: Vor Hurghada liegt die Insel Giftun, die sich zum Wahrzeichen des Ortes entwickelt hat. Besonders schön ist die Mahmya Beach mit seiner bunten Korallenwelt – ideal zum Schnorcheln. Ein paar Restaurants sorgen für die Verpflegung.

2 El Gouna

Die schöne Lagunenstadt El Gouna wurde von einem Unternehmer angelegt, der sich nach einem exklusiven Rückzugsort für sich und enge Freunde sehnte. El Gouna liegt etwa 25 Kilometer nördlich von Hurghada. Neben 20 Buchten gibt es auch einige Inseln, die man über Brücken erreicht. In den preisgekrönten Luxus-Resorts verbringt man nach dem Stadt-Motto «Life as it should be» Ferien der Superlative. Neben einem exklusiven Yachthafen gibt es hier viele Wassersportmöglichkeiten, erstklassige Golfplätze und Luxus-Spas. Für eine Prise Abenteuer beim Sonnenuntergang kann man mit dem Quad durch die Wüste jagen und sich danach in den Restaurants mit internationaler Küche verwöhnen lassen.

Tipp: In allen ägyptischen Urlaubsorten werden diverse Bootstouren angeboten. Oft kann man durch einen Glasboden im Boot die bunte Unterwasserwelt beobachten. Mit etwas Glück kommen auch ein paar Delfine vorbei.

3 Marsa Alam

Der Küstenort Marsa Alam, südlich von Hurghada, mit seinen idyllischen Badebuchten, türkisblauem Meer und einem prachtvollen Yachthafen wird immer beliebter. Denn dieser malerische Ort ist noch nicht so überlaufen wie Hurghada und die Atmosphäre ist wunderbar entspannt. Auch in der Unterwasserwelt geht es noch etwas ruhiger zu und man kann Schildkröten, Delfine und Seekühe antreffen. Diese leben unter anderem im Nationalpark Wadi el Gemal mit seinen Mangroven, für eine Wüstenlandschaft ein ungewohnt grünes Umfeld.

Strand-Tipp: Besonders im Dörfchen Abu Dabab, unweit von Marsa Alam, kann man wunderbar Tauchen und Schnorcheln. Der Sand ist hier extrem fein und die Riffe ziehen Liebhaber aus aller Welt an.

4 Sharm El-Sheikh

An der südlichen Spitze der Sinai-Halbinsel, zwischen Suezkanal und dem Golf von Akaba, liegt das charmante Sharm El-Sheikh. In der Naama Bay sorgen zahlreiche Bars und Restaurants für Unterhaltung. Ausserdem kann man die Geschäfte auf dem Basar Old Market erkunden oder am Strand Sonne tanken und aktiv sein: Vom Tauchen, über Banana-Boat und Wakeboarding, bis hin zu Surfen wird alles angeboten. Für noch mehr Abwechslung sorgt ein Tagesausflug zum Nabq Nationalpark, 35 Kilometer nördlich der Stadt. Ägyptens grösstes Naturreservat bietet eine besonders pittoreske Dünen- und Felslandschaft.

Strand-Tipp: Der Ghazala Beach in Sharm El-Sheikh ist mit seinem intakten Riff einer der beliebtesten Spots zum Tauchen und Schnorcheln in Ägypten. Wer lieber am Strand bleibt, kann es sich unter einem der hübschen Sonnenschirme bequem machen.

5 Sahl Hasheesh

Der trendige Ort Sahl Hasheesh und der gleichnamige Strand liegen etwa 15 Minuten südlich von Hurghada. Der 13 Kilometer lange Strand bietet sich für einen Strandspaziergang, ein Bad oder einfach mal zum Faulenzen auf einer der schönen Liegen an. Weil Sahl Hasheesh so nahe an Hurghada liegt, gibt es hier ein ständig wachsendes Angebot von Luxushotels mit Wellness- und Unterhaltungsangeboten. Viele Hotels in Ägypten haben sogar eine eigene Tauchschule, teilweise mit deutschsprachigen Lehrern.

6 Dahab Beach

Etwa 100 Kilometer nördlich von Scharm El-Sheikh liegt der Dahab Beach. Übersetzt bedeutet Dahab Gold, denn aus den Dünen im Hinterland wurde ehemals das Edelmetall gewaschen. Heutzutage passt der Name auch noch, denn im warmen Sonnenlicht glänzt der Sand am Dahab Beach ganz besonders. Diese Schönheit auf der Ostseite der Sinai-Halbinsel ist ein ideales Ziel für Wind- und Kitesurfer, denn das Wasser ist flach und der Wind weht beständig. Auch das Abtauchen lohnt sich, denn die Korallen sind hier noch etwas bunter als in Orten wie Hurghada oder Scharm El-Sheikh. Und es gibt noch einen Vorteil: Dahab ist noch nicht so überlaufen wie die anderen Stranddestinationen.

7 Safaga

Der Ort Safaga liegt südlich von Hurghada und ist weniger touristisch. Hier befindet sich ein kleiner Hafen, in dem jahrelang Handelsschiffe verkehrten. Heute lebt der Ort vor allem vom Tourismus, insbesondere dem Tauchen. Etwa 25 Kilometer nördlich von Safaga liegt die künstlich angelegte Bucht Soma Bay. Im Grunde ist es eine fünf Kilometer lange Ferienanlage, die sich durch die entspannte Atmosphäre optimal für Familien und Ruhesuchende anbietet. Aber auch Aktivurlauber werden hier bestens versorgt, zum Beispiel am The Breakers Riff.

Strand-Tipp: Vor dem Hotel The Breakers befindet sich eines der schönsten Hausriffe weltweit, das über einen 400 Meter langen Steg direkt mit dem Strand verbunden ist. Mit dem türkisblauen Wasser kommt hier fast Karibik-Stimmung auf.

