Fährst du bald in die Ferien? Blick hat eine Checkliste zusammengestellt, deren Punkte vor der Abfahrt erledigt werden sollten. Hält alles ein, verlaufen deine Ferien garantiert stressfrei. Zumindest, was alle Angelegenheiten zu Hause angeht.

1 Haustiere und Pflanzen: Alles, was weiterläuft

Während deiner Ferien steht nicht alles still. Haustiere, die zu Hause bleiben, solltest du unbedingt von jemandem versorgen lassen. Genauso verhält es sich mit Pflanzen, die regelmässig gegossen werden wollen und der Post, sofern du diese während den Ferien nicht abbestellst. Briefkasten leeren und Pflanzen giessen ist für Nachbarskinder übrigens ein toller Ferienjob. Gegen ein kleines Sackgeld findest du bestimmt einen zuverlässigen, jungen Pflanzenhüter.

2 Das liebe Geld

Falls es ins Ausland geht, solltest du unbedingt vor der Reise die Landeswährung deiner Feriendestination überprüfen. Meist lohnt es sich aber, erst bei der Ankunft Geld zu wechseln, da die Wechselkurse im Ausland besser sind.

Informiere dich ausserdem, ob deine Destination Kartenzahlungen akzeptiert. Falls ja, solltest du sicherstellen, dass dein Bankkarten funktionieren und das Bezugslimit noch nicht erreicht ist. Je nach Art und Ort deiner Ferien lohnt es sich ebenso, genügend Bargeld einzupacken.

3 Dokumente und Reservierungen

An Papierkram musst du leider auch in den Ferien denken. Vieles lässt sich heute mit dem Handy zwar schnell nachschauen. Sicherheitshalber lohnt es sich aber, wichtige Unterlagen zusätzlich in Papierform mitzunehmen. Dazu gehören Reservierungsnummern und -details, Wanderkarten oder Gutscheine, die du in den Ferien brauchst. Falls du ins Ausland reisst: Kontrolliere vorab unbedingt, ob dein Pass oder deine ID noch gültig ist!

4 Nie offline

Wer in den Ferien nicht auf die Vorteile des Internets verzichten möchte, sollte sich früh über die Netzverhältnisse und allfällige Roamingangebote informieren. Gibt es in deinem Hotel eine WLAN-Verbindung, die du nutzen kannst? Solle man sich ein Roamingpaket leisten oder lohnt es sich, eine Prepaid-Sim für die Ferien zu kaufen?

Falls du Pech mit der Internetverbindung hast: Denke daran, genügend analoge Unterhaltungsmöglichkeiten mitzunehmen.

5 Am Arbeitsplatz

Damit du in den Ferien nicht von verwirrten Mitarbeitenden gestört wirst, ist am Arbeitsplatz eine gute Vorbereitung nötig. Schreibe dir alle deine Aufgaben auf und entscheide dann, wer diese während deiner Abwesenheit übernehmen soll. Deine Stellvertretung muss dann informiert werden, was in welchem Fall zu tun ist. Denke ebenfalls daran, Termine zu verschieben, bei denen du persönlich erscheinen musst.

Zum Schluss richte eine Abwesenheitsnotiz per E-Mail ein. Diese soll darüber informieren, wie lange du weg bist, dass die gesendete Nachricht nicht weitergeleitet wird und an wen sich deine Kontakte in der Zwischenzeit wenden können. Während der Ferien braucht es ebenfalls einige Massnahmen, damit du dem Arbeitsalltag wirklich entfliehen kannst. Schalte auf dem Handy Geschäftsmailbenachrichtigungen und Arbeitschats auf stumm.

6 Das Haus verlassen

Niemand will nach Hause kommen und in der Küche 300 neue Haustierchen entdecken, die während den Ferien eingezogen sind. Damit das nicht passiert, sollte vor den Ferien unbedingt alles leicht Verderbliche gegessen, als Proviant eingepackt oder dem Nachbarn angedreht werden.

Ebenfalls müssen Kompost- und Abfallbehälter geleert und schmutziges Geschirr abgewaschen werden. Wenn das erledigt ist: Alle Fensterläden schliessen und Heizung, Herd, Elektrogeräte sowie Licht ausschalten! Falls vorhanden, könntest du zusätzlich den Anrufbeantworter und die Alarmanlage einschalten.

