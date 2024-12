5 Wintersportarten für Abenteurer

1/6 Bis anhin war Velofahren nur ein Vergnügen für die warmen Jahreszeiten. Mit dem Fatbike gehts nun auch auf zwei Rädern über die Schneepiste. Foto: Shutterstock

1 Snowkiten – der Mix aus Snowboarden und Surfen

Im Sommer ist Silvaplana GR im Oberengadin ein Mekka für Windsurfer und Kiter. Aber auch im Winter geht hier die Post ab, zum Beispiel beim actiongeladenen Snowkiten. Mit der Kraft des Windes und dank des Kite saust man dabei über den gefrorenen Silvaplanersee.

Noch keine Erfahrungen mit dem Mix aus Snowboarden und Surfen? Um den Silverplanersee bieten mehrere Sportschulen Kurse an.

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten, den coolsten Snowpark oder die schönste Langlaufloipe? Stimme jetzt auf winterawards.ch in vier Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2024/25 mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten, den coolsten Snowpark oder die schönste Langlaufloipe? Stimme jetzt auf winterawards.ch in vier Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach bei den Blick Winter Awards 2024/25 mit. Jetzt abstimmen

2 Fatbike – mit dicken Pneus durch den Schnee

Nur weil draussen Schnee liegt, muss man noch lange nicht auf das Bike-Vergnügen verzichten. Eine Variante, durch die weisse Landschaft zu düsen, ist eine Fahrt auf einem Fatbike. Dank der extradicken Pneus sinkt das Velo nicht ein.

In der Schweiz gibt es eine ganze Reihe offizieller Fatbike-Routen. Eine davon ist die sieben Kilometer lange Strecke von Bretaye VD nach Villars VD im Kanton Waadt. Auf der rasanten Fahrt legt man beachtliche 500 Meter Höhenunterschied zurück. Zum Startpunkt Bretaye bringt einen der Zug. Übrigens: Fatbiken ist auch auf vielen Winterwanderwegen erlaubt.

3 Eisklettern – senkrecht den Wasserfall hoch

In die Tiefe stürzende Wassermassen sind ein faszinierendes Schauspiel. Im Winter erstarrt die unbändige Kraft und verwandelt sich in ein surreales Kunstwerk aus Kälte und Eis. Doch nicht nur das: Der gefrorene Wasserfall wird auch zur optimalen Plattform zum Eisklettern.

In der Schweiz finden sich mehrere Gebiete, in denen man der abenteuerlichen Aktivität nachgehen kann. Kandersteg BE gehört dabei international zu den Top-Spots. Für Anfängerinnen und Anfänger empfiehlt es sich, einen Grundkurs zu absolvieren. Die Alpinschule Adelboden Kandersteg etwa bietet solche an.

4 Heliskiing – hinkommen, wo es keine Seilbahn gibt

Mit dem Helikopter zum Ausgangspunkt der nächsten Abfahrt hat etwas von Hollywood – oder James Bond. Heliskiing wird vor allem in unzugänglicheren Regionen in den USA und Kanada praktiziert.

Aber auch in der Schweiz kann man sich mit dem Heli zu verschiedenen Bergen fliegen lassen, die nicht mit der Seilbahn erschlossen sind, beispielsweise in Gstaad BE oder Interlaken BE. Dort geht es fliegend zum Petersgrat auf über 3200 Metern oder zur Ebnefluh auf 3910 Metern – und ab gehts in die frische Tiefschneepiste.

5 Eistauchen – Nervenkitzel unter der Eisdecke

Das Eisbaden hat sich in den letzten Jahren zur Trendsportart entwickelt. Der Sprung ins eiskalte Wasser soll nicht nur das Immunsystem stärken, es soll auch sonst ganz viele positive Effekte auf die Gesundheit haben.

Während man beim Eisbaden nur seinen Mut zusammennehmen muss, ist beim Eistauchen technisches Können gefragt. Denn entlang der Eisdecke eines gefrorenen Gewässers zu tauchen ist ein Nervenkitzel der besonderen Art. Erleben kann man ihn zum Beispiel im Bergsee Lac de Lioson oberhalb von Les Mosses VD im Kanton Waadt. Begleitet und instruiert wird man dabei von erfahrenen Tauchern.