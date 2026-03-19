Wenn in Zürich der Frühling erwacht, ist die Stadt für kurze Zeit in ein zartes Rosa getaucht. Dann erblühen die Kirschblüten in voller Pracht und verwandeln Parks, Promenaden und Strassen in ein echtes Frühlingsmärchen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Kirschblütenzeit in Zürich beginnt Mitte März und dauert zwei Wochen

Beliebte Spots: Seestrasse, Bertastrasse, Zurlindenstrasse und verschiedene Parks

Interaktive Karte zeigt aktuelle Blüten-Hotspots, inspiriert vom japanischen «Hanami» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Für viele Zürcherinnen und Zürcher ist diese Zeit die allerschönste im Jahr. Ein Muss – und ein perfekter Anlass für Spaziergänge, Fotos und ein paar sonnige Stunden an der frischen Luft.

Wo du die schönsten Blüten findest

Dank der interaktiven Kirschblüten‑Karte kannst du bequem herausfinden, wo die Bäume gerade am schönsten blühen und wie weit die Saison schon fortgeschritten ist. Die Karte zeigt aktuelle Blüten‑Hotspots in der ganzen Stadt – von ruhigen Innenhöfen bis zu weiten Alleen.

Zu den bekannten Spots gehören:

Bertastrasse beim Idaplatz: eine lange Allee mit rosafarbenen Kirschpflaumen, beliebt bei Spaziergängern und Fotofans. Hier tummeln sich viele Influencer und schiessen ihre Blüten-Fotos.

Zurlindenstrasse: Hier erheben sich weisse Zierkirschen zu einem echten Frühlingshighlight.

Seestrasse am Zürichsee: eine traumhafte Kombination aus Wasser, Skyline und Kirschblüten.

Belvoirpark, Rieterpark, Platzspitz und Patumbah‑Park: Auch hier findest du wunderschöne grüne Oasen, wo sich Blütenpracht und Naturerlebnis verbinden. Auch findest du in den grossen Parkanlagen (meist zeitgleich) blühende Magnolienbäume.

Welche Bäume blühen hier – und gibts auch Früchte?

In Zürich sieht man vor allem Zierkirschen wie die japanischen Sakura‑Arten (oft aus der Prunus-serrulata‑Gruppe), die für ihre opulente Blütenpracht gezüchtet wurden. Diese Bäume tragen meist keine essbaren Früchte; ihr Hauptzweck ist die Blütenpracht im Frühling, nicht der Kirschanbau. Daneben blühen auch Kirschpflaumen (Prunus cerasifera), die ähnlich aussehen und ebenfalls in Rosa oder Weiss erstrahlen – aber auch eher Zierwert haben und selten süsse Kirschen produzieren.

Blütezeit und Tipps

Je nach Wetterlage beginnt die Blüte etwa ab Mitte März und dauert nur wenige Tage bis maximal zwei Wochen. Weil die Pracht so vergänglich ist, lohnt es sich, die interaktive Karte zur Hand zu nehmen und gezielt loszuziehen, sobald erste Standorte voll im Blütenstatus sind. Früh am Morgen oder am späten Nachmittag sorgt das Licht besonders für stimmungsvolle Fotos, und wer sich früh genug auf den blumigen Weg macht, kann gleich mehrere Spots an einem Nachmittag besuchen.

Warum plötzlich alle davon sprechen

In Japan ist der «Hanami»-Brauch, das bewusste Geniessen der Kirschblütenzeit, seit Jahrhunderten ein grosses Fest im ganzen Land. In den letzten Jahren ist dieser Trend auch bei uns angekommen: Immer mehr Menschen posten ihre Kirschblüten-Fotos auf Social Media, organisieren Picknicks unter den Bäumen oder planen gezielt Städtereisen (nach Zürich), um das rosa Meer zu erleben. Die Blütenpracht ist längst nicht mehr nur ein Naturphänomen, sondern ein echtes Lifestyle-Ereignis – ein Moment für Neubeginn, Leichtigkeit und Gemeinschaft, der die Stadt kurzzeitig in ein frühlingshaftes Japan verwandelt.

Sobald es wärmer wird, ist die Stadt voller begeisterter Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die sich das Naturspektakel nicht entgehen lassen. Ob am See, im Park oder an einer lauschigen Quartierstrasse: Dieses rosa Wunder ist ein Geschenk der Saison, das nur kurze Zeit währt, also lass es dir am besten nicht entgehen.