1/10 Thun BE begeistert mit einer schönen Aussicht auf das Bergpanorama. Foto: Getty Images/500px Prime

Sarah Riberzani

Bern, Luzern, Zürich oder Basel kennt man in der ganzen Schweiz. Doch in unserem Land verstecken sich auch traumhafte Orte, die nicht ganz so bekannt sind. Wir verraten euch weniger populäre Städte, die praktisch gleich viel wie die Touristenmagnete bieten.

1 Thun BE

Wie wäre es mit einem Ausflug nach Thun? Die Stadt wird auch als Tor zum Berner Oberland bezeichnet. Sie ist mit ihren rund 44'000 Einwohnern eher klein, aber fein. Eine traumhafte Sicht auf die nahen Berge, den Thunersee und die Aare erwartet dich dort. Lass dich auch von der malerischen Altstadt und den historischen Bauten verzaubern.

Das Schloss Thun bietet eine spektakuläre Aussicht über die Stadt und den Thunersee. Mitten in Thun triffst du auf zwei Holzbrücken, die Mühle- und die Scherzligschleuse. Die Wellen des Flusses von der Brücke aus zu betrachten – das hat etwas besonders Faszinierendes. Unter anderem warten auch hübsche Cafés, Einkaufsstrassen und das märchenhafte Schloss Schadau auf dich.

2 Spiez BE

Am Südufer des Thunersees liegt die schöne Kleinstadt Spiez. Sie ist eingebettet zwischen Thun und Interlaken BE. Nur schon wegen des milden Klimas, der Lage am Wasser und dem mittelalterlichen Schloss lohnt sich ein Aufenthalt dort. Es warten vielfältige Freizeitangebote, eine einzigartige Naturlandschaft und feine Kulinarik auf euch.

3 Arbon TG

Viele Grünflächen, ein langer Seeuferweg und eine historische Altstadt findet ihr in Arbon. Die charmante Kulturstadt am Bodensee bietet Ausflugsmöglichkeiten im und am Wasser. Abenteuerlustige können am Hafen Pedalos, Motor- oder Segelboote mieten. Brauchst du etwas Ruhe? Dann gönnt euch doch eine Auszeit mit einer Schifffahrt auf dem Bodensee. In Arbon findest du auch blumige Parks, Strandbäder und Naturschutzgebiete.

4 Diessenhofen TG

Ebenfalls im schönen Thurgau liegt das malerische Städtchen Diessenhofen. Hier findet ihr eine der schönsten Flusslandschaften Europas. Ein Highlight ist definitiv die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, welche übrigens die grösste im ganzen Kanton ist. Auf einer Schifffahrt auf dem Rhein entdeckt ihr die grünen Hügel mit Rebbergen und Schlössern.

5 Murten FR

Die Kleinstadt Murten ist ein Schweizer Juwel am Ufer des gleichnamigen Sees. Sie liegt an der deutsch-französischen Sprachgrenze und beeindruckt mit einer hübschen Seepromenade, viel Kultur und der einzig begehbaren Ringmauer der Schweiz. Erlebe einen erfrischenden Badetag am beliebten Murtensee. Ob per Schiff, zu Fuss oder auf dem Velo – die Stadt im Kanton Freiburg bietet viele Ausflugsmöglichkeiten.

6 Vevey VD

Sport- und Naturfreunde kommen in Vevey definitiv nicht zu kurz. Die Lage am Genfersee ermöglicht eine grandiose Aussicht auf das Alpenpanorama. Für Wanderer, Radfahrer und Wassersportler ist die Waadtländer Riviera ein Paradies. Die Seepromenade verzaubert mit ihren Palmen und prachtvollen Blumen. Flaniert durch den Markt auf dem Grande Place oder erkundet die Boutiquen, Cafés und Terrassen in der Altstadt.

7 Neuenburg

Neuchâtel, zu Deutsch Neuenburg, liegt am Seeufer des Neuenburgersees in der Romandie. Wenn ihr etwas Gelassenheit suchen, seid ihr dort genau richtig. Geniesst den Moment beim Schlendern auf der Strandpromenade oder beim Flanieren durch den Markt auf dem Place des Halles. Entdeckt ausserdem die wunderschöne Altstadt und das Schloss Neuenburg.

8 Ascona TI

Wenn ihr euch fast wie in Italien fühlen möchtet, ist Ascona der richtige Ort für euch. Bestaunt den Lago Maggiore von einem Café aus an der Promenade und betrachtet die mediterrane Architektur der Stadt. Sehenswert ist auch die Altstadt Borgo. Diverse Wassersportarten werden vor Ort angeboten. Mit der direkten Seelage, den Palmen und bunt gestrichenen Häusern ist Ascona definitiv ein kleines Paradies im Süden unseres Landes.