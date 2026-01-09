DE
FR
Abonnieren

Pistenspass ohne Preisschock
Mit diesen Tricks kommst du günstiger auf die Skipiste

Der Wintersport ist nicht gerade für seine finanzielle Erschwinglichkeit bekannt. Dennoch gibt es Tricks, mit denen man günstiger als gedacht auf die Piste kommt.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
1/5
Pistenspass wird in der Schweiz mit hohen Kosten verbunden.
Foto: Pascal Gertschen

Darum gehts

  • Für Skiferien geben Familien hierzulande zwischen 3399 und 11'787 Franken aus
  • Dennoch gibt es Tipps, wie man bei den Skitageskarten sparen kann
  • Früh buchen und dynamische Preismodelle können Kosten reduzieren
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_229.JPG
Nikolina PanticProjektmanagerin

S0

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen