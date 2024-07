Die schönsten Angelplätze mit Ausblick auf die Berge

1/6 Auch fürs Angeln ist die Schweiz ein Paradies. Viele Angelplätze haben ein tolles Panorama mit Blick auf die Berge.

Die Natur in der Schweiz kann man auf verschiedene Art erleben. Eine davon ist das Angeln, für das sich sowohl stille als auch fliessende Gewässer eignen. Während sich manche Angelplätze mitten in den Bergen befinden, liegen andere etwas tiefer. Viele Bergseen und Flüsse haben nicht nur Abkühlung und ein herrliches Alpenpanorama zu bieten, sondern auch zahlreiche Fischarten.

Je nach Kanton und Fischereirevier gelten in der Schweiz unterschiedliche Regelungen fürs Angeln. Vor dem Fischen sollte man sich diesbezüglich genau informieren. Dies sind zehn der schönsten Schweizer Angelplätze mit Blick auf die Berge, die die Blick-Community uns im letzten Jahr empfohlen hat.

Werde Teil der 26 Summits-Wander-Community Getty Images Gemeinsam macht Wandern mehr Spass! Entdecke jetzt 26 neue Wanderrouten auf 26summits.ch, die dich und deine Freunde durch die schönsten Wanderregionen der ganzen Schweiz führen. Wandere mit, sammele Punkte und nimm an der Verlosung von Wettbewerbspreisen teil. Schaffst du es, alle Gipfel zu erklimmen? Folge uns auf Instagram und Facebook für mehr Informationen zu «26 Summits». Getty Images Gemeinsam macht Wandern mehr Spass! Entdecke jetzt 26 neue Wanderrouten auf 26summits.ch, die dich und deine Freunde durch die schönsten Wanderregionen der ganzen Schweiz führen. Wandere mit, sammele Punkte und nimm an der Verlosung von Wettbewerbspreisen teil. Schaffst du es, alle Gipfel zu erklimmen? Folge uns auf Instagram und Facebook für mehr Informationen zu «26 Summits». Jetzt mitmachen!

Seealpsee, Schwende AI

«Ganz besonders ist es am Fusse des Säntis unterhalb des weltberühmten Äscher Bergrestaurants. Am Seealpsee ist das Fischen für mich jedes Mal ein spezielles Erlebnis.»

Blick-Leser Christian Gähwiler

Engstlsee, Innertkirchen BE

«Der Engstlesee ist eines der schönsten Fischerparadiese der Schweiz.»

Blick-Leser Eggs

Werbung

Arnensee, Gsteig BE

«Der Arnensee in der Nähe von Gsteig bei Gstaad hat eine wunderschöne Berglandschaft mit vielen Fischen für Angler.»

Blick-Leserin Regula Gerber

Oberstockensee, Erlenbach BE

«Mein Tipp ist der Oberstockensee bei der Mittelstation der Stockhornbahn. Angelausrüstung kann dort auch gemietet werden.»

Blick-Leser Rolf Stucki

Werbung

Anmerkung der Redaktion: Von der Mittelstation (Chrindi) der Stockhornbahn aus wandert man rund 40 Minuten zum Oberstockensee.

Lago di Saoseo, Poschiavo GR

«Speziell ist der Lago di Saoseo im Puschlav. Die einzigartige Wasserfarbe sowie die spezielle Lage machen ihn zum schönsten See der Schweiz. Das Fischen benötigt wirkliches Fingerspitzengefühl. Dazu muss man sehr früh aufstehen, bevor die Wandertouristen kommen.»

Blick-Leser Mattle

Eugenisee, Engelberg OW

«Der Eugenisee am Dorfeingang von Engelberg ist ein ausgewiesenes Forellengewässer, von dem aus man Blick auf den Titlis, den grossen und kleinen Spannort, den Hahnen und das Brunnigebiet hat.»

Werbung

Blick-Leser Peter Simmen

Wägitalersee, Innerthal SZ

«Der Wägitalersee ist wunderschön zum Fischen, und um die Aussicht zu geniessen. Der Sonnenaufgang ist immer ein Highlight.»

Blick-Leser Adi Slemenjak

Laghetti Audan (grosser See), Ambri TI

«Audan bei Ambri: Der Tagespass 30 Franken und die Beiz und Berge daneben sind vom Feinsten. Auch die Anreise lässt sich sehen, die Tremola ist immer eine Fahrt wert.»

Werbung

Blick-Leser Jürg Locher

Lämmerensee, Leukerbad VS

«Ein wunderschöner See in den Bergen zum Angeln ist der Lämmerensee. Malerisch in die Berge eingebettet und herrlich in der Natur zum Erholen und Fischen. Einfach traumhaft!»

Blick-Leser Roger Hämmerli

Shutterstock Entdecke die Schweiz entlang 26 Wanderungen Wohin zieht es dich als nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Shutterstock Wohin zieht es dich als nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Hier Wanderinspiration erhalten

Stellisee, Zermatt VS

«Den schönsten Angelplatz mit einmaliger Kulisse bietet der Stellisee oberhalb von Zermatt. Dort kann man fischen im Angesicht des Matterhorns.»

Werbung

Blick-Leser André Kindhauser