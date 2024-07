Nikolina Pantic Projektmanagerin

Der 1. August und Wandern gehören einfach zusammen. Kein anderer Feiertag eignet sich so für einen Ausflug wie der Nationalfeiertag. Oft ist man nicht allein mit dem Gedanken, einen Ausflug zu planen. Deshalb zeigt dir Blick drei Wanderwege der «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, die abseits hochfrequentierter Wanderwege liegen.

Schwengiflüeli BL

Wer auf der Suche nach einfachen Rundwanderungen ist, wird mit der Wanderung zum Schwengiflüeli fündig. Besonders im Hinblick auf die heissen Tage ist der kühle Aufstieg durch den Wald ein willkommener Bonuspunkt. Die Wanderung zum schroffen Felskopf führt von Langenbruck BL aus über idyllische Wiesen und hoch hinauf zum Aussichtspunkt. Kleiner Geheimtipp: Kurz vor dem Aussichtspunkt befindet sich eine Feuerstelle, die zum Grillieren einlädt.

Wer eine nicht allzu anspruchsvolle Rundwanderung für den 1. August sucht, wird mit dem Ausflug zum Schwengiflüeli fündig.

Distanz: 6 Kilometer

Dauer: 3 Stunden 15 Minuten

Höhenmeter: ↑ 312 Meter, ↓ 312 Meter

Schwierigkeit: leicht

Route entdecken

Shutterstock Entdecke die Schweiz entlang 26 Wanderungen Wohin zieht es dich als nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Shutterstock Wohin zieht es dich als nächstes in die Berge? Bei «26 Summits», einer Kampagne von Blick und UBS, erhältst du reichlich Wanderinspiration. Entlang 26 Wanderwege entdeckst du die Schweiz von ihrer schönsten Seite und kannst an der Challenge teilnehmen. Wandere mit, scanne den QR-Code und nimm an der Verlosung von tollen Wettbewerbspreisen teil. Hier Wanderinspiration erhalten

Ottenberg TG

Der Ottenberg ist der Ort für alle, die am 1. August in Feierlaune kommen. In Weinfelden TG, dem Startort der Wanderung, ist der Name Programm. Die Rundwanderung führt durch ein grosses Rebbaugebiet und bietet die Gelegenheit, Interessantes über den Weinbau zu lernen. Es soll jedoch nicht nur beim Lernen bleiben, denn die sogenannten Weinsafes bieten die Möglichkeit, Wein unterwegs zu degustieren.

Bilderbuchschweiz und Wein – klingt nach einer perfekten Wanderung. Der Ausflug zum Ottenberg bietet Weindegustation für unterwegs und führt durch die ländliche Thurgauer Natur.

Distanz: 11,7 Kilometer

Dauer: 3 Stunden 45 Minuten

Höhenmeter: ↑ 392 Meter, ↓ 388 Meter

Schwierigkeit: leicht

Route entdecken

Piz Terza GR/I

Wir bewegen uns zwischen der Schweiz und Italien. Die Wanderung auf den Piz Terza fordert die eine oder andere Schweissperle. Passiert man die Baumgrenze, geht es im Zickzack hoch auf den Gipfel. Der Aufstieg auf 2906 Meter über Meer lohnt sich. Die Aussicht vom Gipfel spricht für sich und ermöglicht Blicke auf 3000er wie den Piz Starley oder Piz Sesvenna.

Der sportliche Aufstieg zum Piz Terza wird mit einer prächtigen Rundsicht auf die naheliegenden 3000er belohnt.

Distanz: 16,5 Kilometer

Dauer: 6 Stunden

Höhenmeter: ↑ 994 Meter, ↓ 994 Meter

Schwierigkeit: mittel

Route entdecken

