Auf diesen drei eindrucksvollen Wanderungen in der Schweiz kannst du ein unvergessliches Bergpanorama bestaunen. Die Routen erfordern allerdings Ausdauer und Erfahrung.

Sonja Zaleski-Körner

Die Wandersaison hat wieder begonnen und Bergfans aus dem In- und Ausland sind auf den vielen schönen Wanderwegen in der Schweiz unterwegs. Bei der Vielzahl von Routen finden sich sowohl für Anfänger, als auch für fortgeschrittene Wanderinnen und Wanderer geeignete Ausflüge in die Natur.

Wer beim Wandern bereits viel Erfahrung gesammelt hat, eine sehr gute Kondition und die passende Ausrüstung besitzt, kann sich auch an schwierigere Routen wagen. Grandiose Aussichten auf die Berglandschaft erwarten die Gipfelstürmer bei diesen drei Wanderungen, die gleichzeitig auch die anspruchsvollsten Routen der diesjährigen «26 Summits»-Wanderkampagne von Blick und UBS sind.

1 Burgruine Belmont, Graubünden

Burgruine Belmont, GR Foto: GaudenzDanuser.com

Eine abwechslungsreiche Wanderung, bei der man zur Burgruine Belmont gelangt, befindet sich im Kanton Graubünden. Startpunkt ist die Gästeinformation Flims. Die Route führt Richtung Fidaz GR durch den Wald Uaul da Fidaz und hinauf zur historischen Bergruine Belmont, von der heute nur noch die Grundmauern erkennbar sind.

Bei schönem Wetter bezaubert der Ausblick vom Plateau aus: Man kann die Burgruine Crap Sogn Barcazi bei Trin GR sehen, sowie die beiden Burgen Hochjuvalt und Ortenstein im Domleschg GR. Noch mehr tolle Fotomotive befinden sich auf der weiteren Strecke. Es geht aufwärts zum Berghaus Bargis sowie auf den Trutg la Bleica, den steilen Hang entlang und zum Teil auch über Brücken. Zuletzt verläuft die Route über Quadris GR zurück nach Flims GR.

Dauer: 4 Stunden

Distanz: 13,2 Kilometer

Gipfelhöhe: 1420 Meter über Meer

Die schönsten Wanderungen der Schweiz Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei? Wanderungen entdecken

2 Fürstein, Luzern

Napf, LU

Nicht nur durch Luzern, auch durch Obwalden führt diese herausfordernde Wanderung, bei der man die Schönheit der Unseco-Biosphäre bewundern kann. Gestartet wird in Flühli LU bei der Alpwirtschaft Stäldeli, von wo aus es durch das Moorgebiet des Glaubenberges im Kanton Obwalden hinauf zum Sewenseeli geht. Schon hier ist der Ausblick auf die Berglandschaft atemberaubend. Doch die Wanderung auf den Fürstein führt noch weiter bergauf. Wer es bis oben schafft, kann sich an einem herrlichen Panorama erfreuen: Bei klarer Sicht können von dort aus zum Beispiel der Pilatus und die Berner Alpen bestaunt werden.

Anschliessend geht es unter anderem steil bergab zur Wasserfallenegg, was Trittsicherheit abverlangt. Weiter geht die Reise durch Wald und Wiesen, bis man wieder Flühli LU erreicht.

Dauer: 3 Stunden und 40 Minuten

Distanz: 9,3 Kilometer

Gipfelhöhe: 2040 Meter über Meer

3 Napf, Luzern

Fürstein, LU

Ebenfalls im Kanton Luzern können Wanderbegeisterte den Napf erklimmen. Die Route beginnt zunächst mit nur leichter Steigung in Menzberg LU und führt zunächst zur Chrotthütte. Danach wird es anstrengender und es geht steil bergauf zur Stächelegg, wo nicht nur eine Alpwirtschaft wartet, sondern auch ein imposanter Blick auf die Berner Alpen.

Der weitere Weg bietet noch einige schöne Aussichten und führt zum Napf hinauf, dem Grenzberg zwischen Bern und Luzern. Von dort aus blickt man auf das Luzerner Hinterland, das Emmental und je nach Wetterlage sogar bis auf den Schwarzwald oder die Vogesen. Wer mag, kann sich im Berghotel Napf stärken, bevor es wieder durch den Wald hinab geht Richtung Hübeli und zur dortigen Postautohaltestelle.

Dauer: 5 Stunden und 30 Minuten

Distanz: 17 Kilometer

Gipfelhöhe: 1406 Meter über Meer