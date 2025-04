Endlich zeigt sich die Sonne, und der Frühling lässt sich in vollen Zügen geniessen. Damit du die schönste Zeit des Jahres optimal nutzen kannst, haben wir dir ein paar Geheimtipps für besondere Ausflüge in der wunderschönen Schweiz zusammengestellt.

1/11 Hier haben wir 9 Ideen für Ausflüge in der Schweiz. Foto: IMAGO/Jan Eifert

Jacqueline Straubhaar

1 Sion VS – Surf the Alps im Wallis

Für diejenigen unter euch, die sich besonders nach Wellen und Surfen sehnen, gibt es die Schweizer Version davon. Einfach zu erreichen und in einem tollen Ambiente, man kann in Sion das tolle Surfbecken Kontinentaleuropas besuchen.

Verschiedene Schwierigkeiten an Wellen stehen Surfern aller Niveaus in der Alaia Bay zur Verfügung. Dazu gehört ein Surfshop für Equipment und ein Bistro. Das Dekor des Twin Fin Bistro wurde von verschiedenen Surfspots der Welt inspiriert und entsprechend ist die Speisekarte gestaltet. Und Surfen mit Blick auf die Walliser Alpen hat definitiv was für sich! Mehr Information hier.

2 Sigriswil BE – Grillplausch mit fantastischem Ausblick

Grillieren ist in der Schweiz wohl eine der beliebtesten Tätigkeiten. Dafür steht nicht nur der eigene Garten zur Verfügung, sondern auch wunderschön gelegene Grillstellen. Das Erlebnis kann mit einer Wanderung verbunden werden, so schmeckt der Cervelat gleich doppelt so gut.

Tolle Grillstellen bieten sich rund um Sigriswil an. So zum Beispiel die Grillstelle Stampf in Schwanden bei Sigirswil. Hier kann auch ohne Reservation gegrillt und via eines Automaten Holz bezogen werden. Mit schöner Aussicht auf den Thunersee kann auch die Grillstelle Wyssental-Platz im Justistal trumpfen. Dieses ursprüngliche, zwischen Niederhorn und Sigriswiler Rothorn gelegene Tal, bietet sich zudem für eine Wanderung an. Besonders lohnend ist die etwa fünfstündige Wanderung von Merligen BE durchs Justistal mit Überschreitung des Talabschlusss, der «Sichel», nach Innereriz BE.

3 Natur und Abenteuer in einem – Übernachtung in Biwakhütten

Wer Biwak hört, sieht ungemütliche Bilder von frierenden Bergsteigern vor sich. Aber Biwakieren kann durchaus sehr gemütlich und romantisch sein. Es gibt in der Schweiz sehr schöne Biwakhütten, die für geübte Bergwanderer gut erreichbar sind. So eine Übernachtung mit Reduktion auf das Wesentliche, mit Kochen auf dem Holzofen und Sonnenaufgang über den Bergen, ist ein unglaubliches Erlebnis.

Besonders schön ist zum Beispiel das Fusshornbiwak. Von der Belalp oberhalb von Naters VS aus ist die Hütte in dreieinhalb Stunden und nach 950 Höhenmetern Aufstieg zu erreichen. Oder die Schmadrihütte am Ende des Berner Lauterbrunnentals. Achtung: Unbedingt vorher seinen Schlafplatz reservieren!

4 Wanderung zur Quelle des Rheins

Die Quellen der grossen Flüsse zu besuchen, hat etwas Mystisches. Ohne grosse Anforderungen ist beispielsweise ab dem Oberalppass in zwei Stunden der Tomasee zu erreichen: die Quelle des Rheins. Hier lässt sich noch nicht erahnen, was für ein grosser Strom einst aus diesem Wasser wird, das am anderen Ende in die Nordsee fliesst.

Wer sich ein paar Tage Zeit nehmen kann, für den lohnt es sich, via dem ausgeschilderten Vier-Quellen-Weg auch noch die Reuss-, die Ticino- und die Rhonequelle zu erwandern. Eine beeindruckende fünftägige Wanderung mit guten Übernachtungsmöglichkeiten in Berghütten.

5 Ruinaulta – der Grand Canyon der Schweiz

Wen schon die Erkundung des Rheinursprungs beeindruckt hat, der wird an der Rheinschlucht, der Ruinaulta, nicht mehr aus dem Staunen kommen. Dieses Naturspektakel, welches der Vorderrhein hier zwischen Reichenau GR und Ilanz GR bietet, kann zu Fuss, per Fahrrad, auf dem Wasser oder auch per Bahn bereist werden.

Zudem stehen zahlreiche Aussichtsplattformen zur Verfügung, die unglaubliche Rundsichten bieten. So zum Beispiel Il Spir. Die Plattform kann vom Flims Waldhaus auf einer einfachen Wanderung in 45 Minuten erreicht werden.

6 Der Chutzenturm – der Blick in die weite Ferne

Überall in der Schweiz stehen Türme, die unglaubliche Aussichten bieten. Oft sind sie so schlicht und dezent in der Natur eingebettet, dass sie kaum wahrgenommen werden. Dabei lohnt sich das Erklimmen der Türme immer und überall. Da ist zum Beispiel der momentan höchste Holzturm der Schweiz, der Chutzenturm, in der Gemeinde Seedorf in der Nähe von Bern, oder die bekannte Stahlkonstruktion auf dem Uetliberg, die einen Besuch wert sind. Aber auch der Turm auf dem Chuderhüsi, dem Gempelen und viele weitere.

Ebenfalls beeindruckend, aber nur auf Voranmeldung besuchbar, ist der mit 250 Metern höchste Sendeturm der Schweiz: St. Chrischona, auf dem Basler Hausberg. Bei guter Fernsicht kann man von hier bis zur Eigernordwand blicken!

7 Zeitreise auf den Schweizer Passstrassen

Beeindruckend ist der Blick vom Hotel Belvédère auf die Haarnadelkurven der Furkapassstrasse, oder die Sicht von der Strasse hoch zum Grimselpass auf die mächtige Staumauer des Wasserkraftwerkes: Die Schweizer Pässe sind einerseits technische Hochleistungen, andererseits erzählen sie die Geschichte von der Belle Epoque, der Anfängen des Bergsteigens bis hin zur Moderne. Eine Fahrt über die Pässe gibt zudem Einblick auf die geologischen Vorgänge der Alpen und zeigen ein klares Bild, was die Klimaerwärmung bedeutet.

Beeindruckend ist die Dreipässefahrt mit dem Postauto ab Meiringen BE über Susten, Furka und Grimsel. Dabei lohnt es sich, einen Zwischenstopp mit Übernachtung einzulegen. Am besten in einer der zahlreichen SAC-Hütten kombiniert mit einer Bergwanderung. Idealerweise sollte am Vortag eine Sitzplatzreservation vorgenommen werden.

8 Familienwochenende am Morteratschgletscher

Ein wunderschöner Fleck Erde ist der Ort Morteratsch GR, welcher zur Bündner Gemeinde Pontresina gehört und am Übergang vom Morteratsch- zum Berninatal liegt. Ideal für ein Wochenende mit der Familie in der beeindruckenden Natur des Engadins: Tolle Biketouren und Wanderungen für Klein und Gross stehen hier zur Verfügung. Natürlich sollte der Besuch des Morteratschgletschers auf der Liste stehen. Eindrücklich sind die Schilder, welche den Rückgang des Gletschers dokumentieren. Ein Besuch in der Alp-Schaukäserei bietet sich ebenfalls an.

9 Chirsi-Route durchs Liestal

Fahrradtouren in der Schweiz sind einfach immer ein Genuss. Dank Schweiz Mobil gibt es unzählige, gut ausgeschilderte Wege. Im Frühling ist die Baselländer Chirsi-Route von Liestal BL nach Laufen BL dank der blühenden Kirschbäume entlang des Weges eine Prachtstour. Mit 38 Kilometern Länge und insgesamt 1100 Höhemetern Aufstieg ist die Tour für sportliche Geniesserinnen und Geniesser gut in einem Tag zu bewältigen.

Es bietet sich an, unterwegs in dem einen oder anderen Gasthof Halt zu machen und den Altstädten mit mittelalterlichem Stadtkern von Liestal und Laufen einen Besuch abzustatten.