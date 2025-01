In Zermatt folgt 2025 ein Event-Highlight auf das Nächste: Nebst dem etablierten Zermatt Unplugged und den höchsten Freilichtspielen Europas ist der Ferienort auch erstmals Austragungsort der Mountainbike-WM. Was bringen diese Events dem Dorf am Fusse des Matterhorns?

Foto: Jana Leu for Zermatt Unplugged

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Destination Zermatt – Matterhorn

Als Ski-Mekka, Wanderparadies und Gastro-Eldorado ist Zermatt bereits bekannt. Doch das beliebte Feriendorf am Matterhorn ist auch eine Hochburg für Events aller Art: Der Veranstaltungskalender 2025 ist mit rund 60 Anlässen schon wieder prall gefüllt. Doch weshalb setzt Zermatt auf die Eventschiene? «Die Veranstaltungen spielen für uns eine sehr wichtige Rolle», sagt David Taugwalder, Leiter PR/Kommunikation bei Zermatt Tourismus. «Events beleben die Destination zu gewissen Zeiten zusätzlich, bereichern das touristische Angebot und bieten einen hohen kommunikativen Wert für Zermatt.»

Viele Touristinnen und Touristen würden die Destination bereits mit bekannten Events in Verbindung bringen, darunter zum Beispiel das etablierte Zermatt Unplugged Festival. Für Zermatt sei es aber auch wichtig, einen bunten Event-Mix aus Kultur, Sport, Folklore und Kulinarik anzubieten, so Taugwalder weiter. «Wir wollen in der Event-Gestaltung breit aufgestellt sein und uns nicht auf einen Bereich verengen. So können unterschiedliche Segmente und Gästegruppen begeistert werden.»

Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender: Von aufregenden Mondscheinabfahrten und kulinarische Wanderungen über gemütliche Hüttenabende bis zum Kunst-Rundgang ist für jeden Geschmack etwas dabei. Drei Events stechen aus dem diesjährigen Programm aber besonders heraus.

Zermatt Unplugged, 8. bis 12. April

Gegründet im Jahr 2007 und unterstützt unter anderem von ABBA-Star Anni-Frid Lyngstad, die einige Jahre in Zermatt lebte, ist das einzige akustische Musikfestival Europas nicht mehr aus Zermatt wegzudenken. Mittlerweile werden am Zermatt Unplugged an fünf Tagen im April über 130 Konzerte auf 17 Bühnen veranstaltet, zu den Hauptacts zählen dieses Jahr Amy MacDonald, UB40, Samy Deluxe und Stéphane Eicher. David Taugwalder: «Neben den bewährten Main-Acts gibt es auf den Nebenbühnen im Dorf oder am Berg zahlreiche talentierte Bands und Künstlerinnen und Künstler zu entdecken.»

Für ihn machen die Mischung aus «akustischer Musik, der eindrücklichen Berglandschaft, herrlichen Frühlingsschnee-Bedingungen, Zermatter Gastfreundschaft und der unvergleichlichen Atmosphäre am Matterhorn» den Zauber des Festivals aus. Der Zeitpunkt Mitte April komme zudem nicht von ungefähr. «Durch die Festival-Woche kann die Wintersaison gegen Ende noch einmal so richtig belebt werden.»

Freilichtspiele Zermatt, 27. Juni bis 23. August

Foto: KEYSTONE

Zehn Jahre nach dem grossen Erfolg der Premiere kommt es im Rahmen der Freilichtspiele Zermatt zur Neuinszenierung von «The Matterhorn Story». Das Stück wurde von der Berner Autorin und Regisseurin Livia Anne Richard 2015 eigens zum 150-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung des Matterhorns geschrieben und vor der atemberaubenden Kulisse des Matterhorns uraufgeführt. 26’000 Besuchende liessen sich dieses Spektakel nicht entgehen.

«Die Erstbesteigung des Matterhorns war der Startschuss für den Tourismus in Zermatt», so Taugwalder dazu. «The Matterhorn Story» erzähle diese dramatische Geschichte, eingebettet in die wunderbare Kulisse auf dem Riffelberg und vor dem Hauptdarsteller, dem Matterhorn als meistfotografiertem Berg der Welt. «Die Erstbesteigung des Matterhorns steht sinnbildlich für den Pioniergeist, der bis heute bei uns gelebt wird und ‹The Matterhorn Story› passt darum so gut wie wohl kein anderes Stück nach Zermatt.»

Nebst der Story mache aber auch das Freilichtspektakel an sich den Reiz dieses Anlasses aus. Dazu zähle die erlebnisreiche Anfahrt zum Spielort Riffelberg mit der geschichtsträchtigen Gornergratbahn und diverse kulinarische Highlights in Verbindung mit dem Theatererlebnis. Zudem erwähnenswert: Die Freilichtspiele Zermatt sind die höchstgelegenen ihrer Art in ganz Europa.

Mountainbike-WM, 30. August bis 14. September

Kurz nach dem letzten «Vorhang» beim Freilichtspektakel ist am Fusse des Matterhorns bereits der Auftakt für das dritte grosse Highlight im Veranstaltungsjahr: Zermatt ist mit fünf anderen Walliser Gemeinden Austragungsort der UCI Mountainbike-WM und wird zum Place to be für die Disziplin Cross-Country Short Track.

Zermatt sei als Bühne für diese Sportart quasi prädestiniert, sagt David Taugwalder. «Biken gehört im Sommer und Herbst zu unseren wichtigsten Segmenten, und die Destination ist in der Angebotsgestaltung entsprechend aufgestellt.»

Vom Schaufenster Weltmeisterschaft erhoffe sich Zermatt einen Schub für das Genuss-Biken im Speziellen und für die Destination Zermatt – Matterhorn im Generellen, schliesst Taugwalder. «Zermatt wird so in der öffentlichen Wahrnehmung noch stärker mit dem Mountainbiken in Verbindung gebracht.»

Denn nicht nur die Profis, sondern auch Hobby-Sportlerinnen und -Sportler würden perfekte Bedingungen für ihren Sport vorfinden. «Wir legen den Fokus vor allem auf Genuss-Bikerinnen und -Biker. Sie erleben rund um das Matterhorn die einzigartige Natur und finden eine grosse Bandbreite an Trails durch mystische Arvenwälder oder technisch anspruchsvolle Routen ins hochalpine Gelände.»

Fazit: Zermatt stehe für eine Event-Vielfalt auf hohem Niveau, fasst David Taugwalder die Highlights zusammen. Für die meisten Anlässe sind spezielle Pauschalen buchbar. Mehr dazu siehe Box.