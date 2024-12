In Zermatt ist das Essen «horugüet»

Nebst dem Skisport wird in Zermatt auch gutes Essen grossgeschrieben.

Auf einen Blick Zermatt: Skiparadies und kulinarisches Highlight im Wallis

Gourmetrundgänge, Sternwarte-Besuch und Fondue im Iglu als besondere Erlebnisse

22 Gault-Millau-Restaurants, 4 Lokale mit Michelin-Stern und über 100 weitere Beizen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Destination Zermatt – Matterhorn

Mit seinen 360 Pistenkilometern und Schneesicherheit dank Anlagen auf bis zu 3900 Meter über Meer zählt Zermatt zu den grössten und beliebtesten Skigebieten der Schweiz – den Ausblick auf das Matterhorn und 38 weitere Viertausender gibts obendrauf.

Dass das bekannte Walliser Bergdorf auch als Gipfel des Genusses der Alpenregion gilt, ist manchen vielleicht weniger geläufig. Ein Blick in Gastroführer zeigt aber, dass die Kulinarik in Zermatt nebst dem Skisport eine ganz eigene Disziplin darstellt: Nicht weniger als 22 Restaurants verfügen über Gault-Millau-Punkte, das sind mehr als in der Hauptstadt Bern (19). Die vier Lokale «After Seven», «Alpine Gourmet Prato Borni», «Capri» und «Brasserie Uno» haben es mit je einem Stern zudem in den renommierten «Guide Michelin» geschafft.

170 Beizen und zahlreiche Gastro-Angebote

Food-Höhepunkte gibt es in Zermatt aber auch in den traditionellen Bergrestaurants. Wortwörtlich zum Beispiel im Matterhorn Glacier Paradise, dem mit 3883 Metern über Meer höchstgelegenen Restaurant Europas. In der Beliebtheitsskala der Gäste weit oben ist auch das «Chez Vrony» auf 2100 Metern über Meer, das für viele als berühmtestes Pistenrestaurant der Schweiz gilt.

Total gibt es im 5500-Seelen-Dorf 120 Restaurants und 50 Alpenbeizen und Berghütten, die von lokalen Spezialitäten über italienische, französische, orientalische und japanische Küche die ganze Palette auftischen. «Kein anderes Schweizer Bergdorf bietet so viel an kulinarischen Erlebnissen als der Ort am Fusse des Matterhorns», urteilt das Gastro-Magazin «Falstaff».

Angereichert wird diese Palette das Jahr über durch zahlreiche Events und Angebote für Geniesser. Was es in Zermatt in diesem Winter zu verkosten gibt, zeigt die folgende Highlight-Zusammenstellung – als Ergänzung zu einem Tag auf den Ski. Oder als Ratgeber für einen winterlichen Genuss-Aufenthalt am «Horu».

Gault-Millau-Rundgang auf der Alp

Wie güet das Essen in Zermatt ist, lässt sich zum Beispiel im Rahmen der Genusstour Horugüet Winter Edition herausfinden. Diese führt von der Station Sunnegga (knapp 2300 Meter über Meer) bei Fackelschein durch die verschneite Landschaft des gleichnamigen Skigebiets hinunter zum Weiler Findeln (2100 Meter über Meer). Das Besondere an diesem kleinen Ort: Er versammelt gleich mehrere Beizen auf Gault-Millau-Niveau. Vier dieser Lokale bieten anlässlich des Gastro-Rundgangs je einen Gang mitsamt Weinbegleitung an.

Kulinarische Entdeckungsreise In Zermatt erleben die Feriengäste gastronomische Höhenflüge in einem der von Gault Millau oder Michelin zertifizierten Gourmetrestaurants, lassen sich in traditionellen Bergrestaurants verwöhnen oder geniessen die immer neuen Kreationen. Die herzliche Gastfreundschaft und das einzigartige Panorama auf Zermatts Sonnenterrassen laden zum Verweilen ein. In Zermatt erleben die Feriengäste gastronomische Höhenflüge in einem der von Gault Millau oder Michelin zertifizierten Gourmetrestaurants, lassen sich in traditionellen Bergrestaurants verwöhnen oder geniessen die immer neuen Kreationen. Die herzliche Gastfreundschaft und das einzigartige Panorama auf Zermatts Sonnenterrassen laden zum Verweilen ein. Mehr erfahren

Den Spitzenköchen in die Töpfe schauen

Gourmetrundgänge gibt es auch im Dorf. Wer Tapas mag, kann sich in Zermatt während dreieinhalb Stunden durch einheimische, italienische und orientalische Häppchen probieren, dazu gibts jeweils ein passendes Getränk. Beliebt ist im Ferienort auch die «Backstage Dining Tour», die durch einige Küchen der Spitzenrestaurants am Platz führt. Sie ermöglicht die ungewohnte Perspektive, den Topköchen bei der Arbeit über die Schulter schauen zu können. Was sie in den Töpfen zaubern, geniesst die exklusive Gästeschar von maximal vier Personen ebenfalls direkt in der Küche.

Kulinarische Sternstunden auf dem Gornergrat

Gleich drei gastronomische Höhepunkte bietet der Ausflugsberg Gornergrat auf 3100 Metern über Meer. Wer das Gourmetticket löst, beginnt den kulinarischen Erlebnistag mit einem Apéro riche im Kulmhotel Gornergrat. Weiter gehts mit einem Dreigangmenü im historischen Hotel Riffelhaus. Zum Abschluss gibts das Dessert im Restaurant Alphitta auf der Riffelalp.

Ein weiteres Genussbillett kann man für den nostalgischen Wagen der Gornergratbahn aus dem Jahr 1961 kaufen. Enthalten sind die Fahrt mit garantiertem Fensterplatz mitsamt atemberaubenden Ausblicken auf die Zermatter Bergwelt und dem Halt im Riffelalp Resort, wo ein Viergänger im «Ristorante Al Bosco» serviert wird.

Die dritte Gastro-Fahrkahrte «Dining with the stars» führt um 18.24 Uhr ab Zermatt auf den abendlichen Gornergrat, der aufgrund kaum vorhandener Lichtverschmutzung ein wunderbares Panorama auf die fast 30 Viertausender und einen total klaren Sternenhimmel gewährt. Als Highlight gibt es einen Besuch der Sternwarte mitsamt Blick durchs Teleskop – und als Sternstunde für den Gaumen ein Fondue chinoise im Restaurant Saycheese! – 3100 Kulmhotel Gornergrat.

Fondue unter dem Sternenzelt und im Iglu

Apropos Fondue: Der Winterklassiker darf im Walliser Skisportort natürlich nicht fehlen. Im Käse rühren kann man zum Beispiel gemütlich an der Wärme in einem der zahlreichen Stübli. Der gesellige Plausch lässt sich am «Horu» aber auch mit Outdoor-Erlebnissen kombinieren. Auf Rotenboden unterhalb des Gornergrats etwa wartet auf 2727 Metern über Meer das höchstgelegene Igludorf der Alpen. Dieses wird Jahr für Jahr frisch aufgebaut und bietet im Winterhalbjahr jeweils tagsüber Fondue an, weshalb sich dieser Abstecher als Mittagspause während eines Skitags eignet.

Abends gibt es die Möglichkeit, ab der Bergstation Furi durch den verschneiten Zermatter Wald zu spazieren, bevor unter dem Sternenhimmel ein Fondue im Kessi über dem offenen Feuer blubbert. Ein romantisch-abenteuerlicher Spass! Wer lieber schabt statt rührt: Ebenfalls abseits des Dorftrubels verläuft die Raclette-Nachtwanderung, die jeweils bei Vollmond stattfindet. Dieses kulinarische Erlebnis kann man diesen Winter am 9. Januar, 8. Februar und 10. März buchen.