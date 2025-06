1/8 In ca. zwei Stunden erreicht man den Tomasee am Fuss des Piz Badus. Für ein Bad ist er wohl etwas zu kalt. Foto: Switzerland Tourismus

Ob am Waldrand, am Seeufer oder hoch oben in den Bergen – in der Schweiz warten unzählige Orte darauf, von euch entdeckt zu werden. Wer das Picknick mit einer Wanderung verbinden möchte, wird besonders im Bündnerland fündig. Ein stiller, besonderer Ort ist der Tomasee – dort, wo der Rhein seinen Ursprung hat.

1 Wo der Rhein beginnt

Der Tomasee liegt auf 2345 Metern über dem Meer, unweit von Disentis-Sedrun. Vom Oberalppass aus führt ein Wanderweg zu diesem ruhigen Bergsee, der an windstillen Tagen die umliegende Bergwelt wie ein Spiegel reflektiert. Rund um den See laden Felsblöcke zum Rasten ein – ein wunderbarer Ort für ein Picknick. Und wer sich traut, springt zur Erfrischung ins eiskalte Wasser. Nichts für Zartbesaitete – aber garantiert unvergesslich.

2 Ein Hauch Karibik mitten in den Alpen

Wenn ihr es lieber etwas wärmer mögt, ist der Caumasee bei Flims ein schöner Ort zum Verweilen. Im Sommer steigt die Wassertemperatur auf bis zu 24 Grad. Türkisblaues Wasser, kleine Sandstrände und schattige Plätze unter Bäumen schaffen eine fast tropische Atmosphäre. Am besten besucht ihr den See unter der Woche – am Wochenende kann es schnell voll werden.

3 Geschichte zum Anfassen – zwischen Ruinen und Römern

Für ein Picknick mit Abenteuer-Charakter lohnt sich ein Abstecher nach Augusta Raurica in Augst. Wo früher Gladiatoren kämpften, stehen heute Grillplätze bereit – direkt im Amphitheater oder neben dem Tempel auf dem Schönbühl. Ein Ort voller Geschichte, der vor allem für Kinder zur Entdeckungsreise wird. Und mittendrin: grüne Wiesen, alte Mauern und jede Menge Platz zum Geniessen.

4 Grüne Oasen mitten in Zürich

Zürich verbindet Stadt und Natur auf engstem Raum. Im Rieterpark im Quartier Enge – dem grössten Park der Stadt – lässt es sich wunderbar flanieren oder im Schatten picknicken. Wer lieber ans Wasser möchte, findet auf der Chinawiese am Zürichsee Grillstellen, Spielplätze und viel Raum zum Verweilen. Und wer das urbane Flair nicht missen möchte, wird auf der Klopstockwiese oder der Bäckeranlage mitten im Kreis 4 fündig.

5 Ein Klassiker mit Weitblick – die 5-Seen-Wanderung

Eine der schönsten Wanderungen der Schweiz beginnt bei der Pizolhütte auf über 2200 Metern. Die Tour führt vorbei am kargen Wildsee, dem tiefblauen Schottensee, dem dunklen Schwarzsee und dem grünen Baschalvasee – mit weiten Ausblicken bis zu den Glarner Alpen und den Churfirsten. An jedem See wartet ein Platz zum Ausruhen – oder zum Staunen.

6 Für Familien – oder stille Stunden am Ufer

Der Klöntalersee im Glarnerland ist ein echtes Naturparadies. Fünf Kilometer lang, umgeben von Wäldern und Bergen – ein Ort für gemütliche Spaziergänge, Grillstellen oder einfach ein Picknick auf einer der vielen kleinen Wiesen am Wasser. Auch Fischer kommen hier auf ihre Kosten – der See ist bekannt für seine Klarheit und Ruhe.

7 Wilde Tiere und weite Wege im Nationalpark

Im Schweizerischen Nationalpark im Engadin begegnen euch vielleicht Steinböcke, Murmeltiere oder sogar Schneehasen. Über 80 Kilometer Wanderwege durchziehen das Schutzgebiet – viele davon mit Naturlehrpfaden oder speziellen Familienangeboten. Der Picknickkorb sollte gut gefüllt sein, denn hier draussen verfliegt die Zeit wie im Flug.

8 Verzascatal – ein Tal für Romantiker*innen

Das Verzascatal im Tessin gehört zu den eindrucksvollsten Landschaften südlich der Alpen. Kleine, steinerne Dörfer, enge Gassen, smaragdgrünes Wasser und stille Plätze entlang des Flusses laden zum Verweilen ein. Der Name Verzasca stammt übrigens von «verde acqua» – grünes Wasser – und trifft die Stimmung des Tals ziemlich genau.