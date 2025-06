Die Schweizer Berge bieten im Sommer 2025 vielfältige Erlebnisse. Von Wanderungen in Thun über Sternbeobachtungen im Entlebuch bis hin zu Gondelfrühstücken in Andermatt – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Diese Events in den Bergen darfst du nicht verpassen

Die Schweizer Berge bieten ein vielfältiges Angebot – nicht nur zum Wandern. Egal, ob man lieber bei einem gemütlichen Frühstück entspannt oder beim Trailrunning auspowert: Hier findet jeder das passende Bergerlebnis.

Die schönsten Wanderungen der Schweiz Wanderblondies Auf der Suche nach Wander-Inspiration? Mit 26 Summits, einer Kampagne von Blick, kannst du auf 26 traumhaften Wanderwegen und einer Triathlon-Challenge mit sechs zusätzlichen Routen die Schweiz zu Fuss erkunden. Für jeden Gipfel, den du erreichst, sammelst du Punkte, steigst in der Rangliste auf und sicherst dir die Chance auf attraktive Wettbewerbspreise. Bist du dabei?

In Thun BE wandert man vom See zum Berg

Bei 26 Summits passiert man ebenfalls das Niederhorn, bis zum Gemmenalphorn. Am 5. Juli 2025 heisst es jedoch: zu Fuss vom Thunersee bis zum Niederhorn. Auf dieser rund 25 Kilometer langen Strecke vom Gewässer zur Bergspitze überwindet man in sieben bis neun Stunden einige Höhenmeter. Unterwegs für das leibliche Wohl gesorgt. Die sportliche Leistung wird nicht nur mit einem grandiosen Bergpanorama belohnt, sondern auch mit einer wohlverdienten Stärkung bei Ankunft.

Datum: 5. Juli 2025

Ort: Thun

Mehr Informationen findest du hier

Ein Abend unter offenem Sternenhimmel im Entlebuch LU

Eine Veranstaltung, die für Augenfunkeln sorgt. In Schüpfheim LU sind die Sterne am 2. Juli 2025 zum Greifen nah. In der Sternwarte Oberberg lassen sich mit einem selbstgebauten Newton-Teleskop der Orionnebel, Sternbilder und weitere astronomische Highlights beobachten. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird von einem ehrenamtlichen Demonstrationsteam geleitet. Spenden sind willkommen und kommen vollständig dem Unterhalt der Sternwarte zugute.

Datum: 2. Juli 2025

Ort: Schüpfheim

Mehr Informationen findest du hier

Ein Tag für Sportbegeisterte in Engelberg OW

Wem die sportliche Wanderkampagne von Blick noch nicht genügt, dem bieten die Trail- & Skyrun & Fun Days in Engelberg OW die perfekte Gelegenheit, sich auszupowern. Wer es ruhiger mag, wird die ruhigen Momente beim Yoga oder Stretching geniessen.

Datum: Vom 27. Juni 2025 bis zum 29. Juni 2025

Ort: Engelberg

Mehr Informationen findest du hier

Gondelfrühstück in Andermatt UR

Ein Zmorge der besonderen Art wartet in Andermatt UR. Wer Kulinarik und die Berge liebt, sollte sich das Gondelfrühstück im Gütsch-Express nicht entgehen lassen. Während die Alpenwelt an einem vorbeizieht, werden unter anderem Gipfeli, Brötli, Eier und Kaffee serviert. Vegetarische Optionen sind ebenfalls verfügbar. Die Gondeln sind ab zwei Personen buchbar und werden nicht mit anderen Gästen geteilt.

Datum: Ab dem 5. Juli 2025 bis zum 11. Oktober 2025

Ort: Andermatt

Mehr Informationen findest du hier

Angelspass auf dem Gibidumsee VS

Der Gibidumsee im Wallis glitzert in der Sommersonne – perfekt für eine Abkühlung, weshalb der Ort auch Teil der diesjährigen Triathlon-Challenge von 26 Summits ist. Wer die Stille der Bergwelt geniessen möchte, kann hier die Angel auswerfen. Der lokale Fischerverein organisiert auf Anfrage beim Tourismusbüro Visperterminen geführte Touren und bringt Neulingen das Fischen näher.

Datum: Täglich, gemäss dem regionalen Fischergesetz.

Ort: Visperterminen VS

Mehr Informationen findest du hier

Goldene Stunden auf dem Grand Chamossaire VD

Wer bei Sonnenuntergängen ins Schwärmen gerät, sollte sich diesen Sommer die Samstage freihalten. Ab dem 12. Juli bringt dich die Seilbahn des Roc d’Orsay an sechs Abenden hoch hinaus – auf den Grand Chamossaire. Dort erwartet dich ein atemberaubendes 360-Grad-Panorama über die Waadtländer Alpen, während die Sonne langsam am Horizont versinkt. Ein magisches Erlebnis für Herz und Kamera!

Datum: Vom 12. Juli 2025 bis zum 16. August 2025

Ort: Villars–Gryon–Les Diablerets VS

Mehr Informationen findest du hier