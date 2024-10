Mit den ÖV lassen sich in kurzer Zeit verschiedene Landschaften der Schweiz bewundern. Ausflüge mit dem Zug können problemlos am Wochenende oder gar nach einem strengen Arbeitstag unternommen werden. Bei der schönen Aussicht lässt es sich wunderbar entspannen.

Milena Gähwiler

Wir Schweizer sind stolz auf die Zug-Infrastruktur unseres Landes – und das zu Recht. Die ÖV sind nämlich nicht nur praktisch, sondern oft auch schön gelegen, sodass sich die Schweiz auf einer Zugfahrt von ihrer besten Seite zeigt. Folgend stellt Blick daher sieben der schönsten Zugstrecken vor.

1 Furka-Dampfbahn

Mit der Furka-Dampfbahn kann man eine wahrlich romantische Fahrt geniessen. Die authentisch restaurierten Dampflokomotiven führen entlang dem Rhone- und Muttgletscher und über den Furkapass. Die Route dauert rund zwei Stunden, beginnt in Oberwald VS und endet in Realp UR oder umgekehrt. Die Rückreise kann man wahlweise via Göschenen UR oder Chur GR antreten.

2 Vigezzina-Centovalli-Bahn

Die Route im Süden durchfährt während der etwa zweistündigen Reise das Tessin und Norditalien. Auf der 52 Kilometer langen Strecke betrachtet man das traumhafte Panorama zwischen Centovalli TI und Vigezzo (I) und überquert 83 Brücken und Viadukte. Wenn man gewisse Regionen genauer betrachten möchte, kann man unterwegs auch Pausen einlegen. So kann man sich für die Tessiner Luftseilbahnen Intragna-Pila-Costa, Verdasio-Rasa, Monte Comino, in Intragna TI den Kirchturm und das Regionalmuseum oder in Domodossola (I) dem traditionellen Samstagsmarkt etwas mehr Zeit nehmen.

3 Bernina Express

Die klassische Strecke des Bernina Express verläuft von St. Moritz GR nach Tirano (I). Das Erlebnis kann aber mit der Rhätischen Bahn von Chur GR nach St. Moritz und dem Bernina Express von Tirano nach Lugano TI ergänzt werden. So kann man auf derselben Reise die Albulalinie, ein Unesco-Welterbe, überqueren oder im Süden das traumhafte Veltlin in Italien aus dem Fenster betrachten. Während der imposanten und entspannenden Zugreise bestaunt man unterwegs die Gletscher der Berninagruppe, den Berninapass, den Lago Bianco und Poschiavo GR.

4 Jurafusslinie

Die Jurafusslinie ist eine Eisenbahnstrecke, welche ab Olten SO über Solothurn, Grenchen SO, Biel BE, Neuenburg, Yverdon-les-Bains VD und Morges VD bis nach Lausanne VD verläuft. Dabei führt der Zug an Seen, Rebbergen und malerischen Dörfchen vorbei, was für eine traumhafte Aussicht sorgt. Am Neuenburgersee ist die Strecke sehr kurvenreich, weshalb sie mit Neigezügen befahren wird.

5 Um den Thunersee

Für alle, die gern an Gewässern vorbeifahren, eignet sich diese Strecke. In einer guten halben Stunde schafft man es mit dem Zug vom einen Ende des Thunersees zum anderen. Während der Fahrt entlang des Wassers hat man die meiste Zeit einen direkten Ausblick auf den See und die dahinter stehenden Berge. Um die Route ohne Umsteigen zu fahren, empfiehlt sich der Intercity-Zug 61.

6 Durch die Urkantone

Von Erstfeld UR nach Zürich oder umgekehrt durchfährt man das Herz der Schweiz. Auf dem Weg durch die Urkantone kann man neben geschichtsträchtigen Orten, wie das Rütli, auch die bezaubernde Landschaft bestaunen. Die Fenster bieten eine fantastische Aussicht auf bekannte Schweizer Berge und saftiges Grün. Während der Zugreise fährt man auch direkt an vier Seen vorbei. Die gesamte Reise dauert rund eineinhalb Stunden und kann mit dem Interregio-Zug 46 ohne Umsteigen gefahren werden.

7 Glacier Express

Die gesamte Strecke des Glacier Express von St. Moritz GR nach Zermatt VS oder umgekehrt dauert etwa acht Stunden. Während alle Teilabschnitte einmalige Aussichten versprechen, erlebt man auf der gesamten Strecke die grosse Vielfalt der Schweiz. Auf der Reise von der Ostschweiz über die Zentralschweiz in die Westschweiz durchquert man mehrere Sprachgebiete, Schweizer Kulturerbe und auch unterschiedliche Vegetationen. Insgesamt durchfährt man 91 Tunnels und überquert 291 Brücken, steigt ausserdem von tiefen Tälern bis zum 2033 Meter hohen Oberalppass hinauf.

