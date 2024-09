Kurz zusammengefasst Deutschland bietet viele Reiseziele für Schweizer.

Die Städte bieten Kultur, Natur und Freizeitaktivitäten.

12 Tipps für Zugreisen im Herbst. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Deutschen Zentrale für Tourismus

Baden-Württemberg: Kuckuck und Kirsche

Foto: Schwarzwald Tourismus; Chris Keller

Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Stuttgart oder Karlsruhe. Die grossen Städte Baden-Württembergs liegen so nah an der Schweiz, dass man jederzeit für ein verlängertes Wochenende hinreisen kann. Auf der To-do-Liste steht: Schlendern durch die charmanten Altstädte oder im Café ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte geniessen. Im Herbst ist das Bundesland besonders hübsch. Die Rebberge leuchten in warmen Rot- und Gelbtönen, der Schwarzwald lädt zum Wandern oder zu einer ausgiebigen Velotour ein. Gäste im Schwarzwald reisen mit der Konus-Karte übrigens kostenlos im ÖV.

Berlin: Kiez und Kultur

Foto: visitBerlin; Philip Koschel

Die deutsche Hauptstadt gehört zu den angesagtesten Metropolen Europas. Egal ob Sightseeing, Party, Museen oder hippe Concept-Stores – in Berlin kommen alle auf ihre Kosten. Paare, Familien, Backpacker. Jedes Quartier – auch Kiez genannt – hat seinen ganz eigenen Charme. Zu den schönsten gehören der Kollwitz- und der Bergmannkiez. Mit dem Zug kommt man klimafreundlich nach Berlin. Und im Nachtzug (ab Zürich und Basel) vergeht die Zeit noch schneller.

Erfurt: Luther und Lifestyle

Foto: ETMG; Florian Trykowski

Erfurt gehört aus Schweizer Sicht (noch) zu den eher unbekannteren Städten. Doch die Landeshauptstadt Thüringens ist ein Geheimtipp: Die Krämerbrücke – eine bebaute und bewohnte Brücke – ist das Wahrzeichen der Stadt. Hier findet man kleine Manufakturen und Cafés. Die Stadt vereint Geschichte und modernen Lifestyle. Der Erfurter Dom und die Severikirche beeindrucken jeden Besucher und der berühmte Reformator Martin Luther wurde hier zum Priester geweiht. Die Stadt bietet aber auch ein lebendiges Kulturleben mit Cafés, Boutiquen und verschiedenen Veranstaltungen. Von Basel geht es auf direktem Weg nach Erfurt.

Europa-Park: Gruselspass und Traumhotel

Foto: MACKBrands

Schweizerinnen und Schweizer lieben den Europa-Park. Ein Besuch pro Jahr ist für viele ein Muss. Adrenalinjunkies kommen auf den Achterbahnen auf ihre Kosten. Das neuste Highlight? Der Multi Launch Coaster «Voltron Nevera». Und auch für die Kleinsten gibt es aufregende Attraktionen. Die Themenbereiche sind mit unglaublich viel Liebe gestaltet und die Shows überraschen immer wieder aufs Neue. Im Herbst, wenn der ganze Park mit Kürbissen dekoriert ist und überall gruslige Gestalten lauern, ist der Park ein besonderes Erlebnis. Die Wasserwelt Rulantica sorgt für zusätzlichen Spass und Erholung. Eine Übernachtung in einem der sechs Traumhotels vollendet das Erlebnis ideal. Mit täglichen Direktverbindungen zum Beispiel ab Basel oder Bern kann man ganz unkompliziert mit dem Zug anreisen. Der Shuttle-Bus hält direkt vor dem Eingang des Europa-Parks.

Frankfurt: Rooftops und Ebbelwoi

Foto: #visitfrankfurt; David Vasicek

Frankfurt am Main vereint die modernen und die traditionellen Aspekte Deutschlands. Die Stadt hat mit Abstand die beeindruckendste Skyline des Landes. Die Aussicht geniesst man am besten in einer Rooftop Bar bei Sonnenuntergang. In Frankfurt pulsiert das Nachtleben, es gibt eine Fülle an Museen und Kulturveranstaltungen. In der Altstadt geniesst man dagegen das historische Flair der Stadt. Unbedingt gönnen sollte man sich ein Glas Ebbelwoi. Noch nie gehört? So nennen die Frankfurter ihren Apfelwein. Der kann beim ersten Schluck durchaus etwas säuerlich sein. Es empfiehlt sich, einen zweiten Schluck zu nehmen.

Kassel: Märchen und Monumente

Foto: AdobeStock; haiderose

In Kassel fühlt man sich, als wäre man wie durch Zauberhand im Märchen gelandet. Prunkvolle Schlösser, Kunstschätze, verwunschene Parks. Kein Wunder, schliesslich lebten und arbeiteten hier die Brüder Grimm. Der Bergpark Wilhelmshöhe gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist ein Must-see in Kassel. Die documenta gehört zu den bedeutendsten Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Doch die Stadt überrascht auch mit einer ausgeprägten Kaffeekultur und einer lebhaften alternativen Szene. Der Vordere Westen ist Kassels Szeneviertel.

Entspannt durch Deutschland mit dem Zug Deutsche Bahn AG/Astrid Grosser Steig ein und entdecke mit dem Zug die vielfältigen Städte und Regionen Deutschlands – bequem und umweltfreundlich. Ob ein spannender Städtetrip, kulturelle Highlights, Erholung in der Natur oder ein Abenteuer in Freizeitparks, Deutschland hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Mit über 40 Direktverbindungen aus der Schweiz erreichst du deine Wunschziele schnell und komfortabel. Plane ein paar Tage mehr ein und tauche tiefer in die Fülle an Erlebnissen ein. Reisen mit dem Zug bedeutet nachhaltiges Reisen, das Energie und CO₂ spart. Deutschland ist nur ein Bahnticket entfernt! Deutsche Bahn AG/Astrid Grosser Steig ein und entdecke mit dem Zug die vielfältigen Städte und Regionen Deutschlands – bequem und umweltfreundlich. Ob ein spannender Städtetrip, kulturelle Highlights, Erholung in der Natur oder ein Abenteuer in Freizeitparks, Deutschland hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Mit über 40 Direktverbindungen aus der Schweiz erreichst du deine Wunschziele schnell und komfortabel. Plane ein paar Tage mehr ein und tauche tiefer in die Fülle an Erlebnissen ein. Reisen mit dem Zug bedeutet nachhaltiges Reisen, das Energie und CO₂ spart. Deutschland ist nur ein Bahnticket entfernt! Hier mehr erfahren

Leipzig: Bootstour und Industriekultur

Foto: LTM; Philipp Kirschner

Im Herbst zeigt sich Leipzig von der schönsten Seite. Die Region punktet mit erfrischenden Seen und Wasserwegen, märchenhaften Burgen und Schlössern und kilometerlangen idyllischen Velo- und Wanderwegen. Auch die Stadt selbst bietet Kultur, Kreativität und Geschichte. Auf einer Stadtrundfahrt mit dem Boot lernt man Leipzig nochmals von einer ganz anderen Seite kennen. Besonders die Ära der Industrialisierung, die einen grossen Teil der Identität der Stadt ausmacht, lässt sich so gut bestaunen. Mit dem Zug reist man bequem, nachhaltig und auf direktem Weg nach Leipzig.

Mannheim: Pop und Barock

Foto: AdobeStock; Alessandro

Dass man sich in Mannheim verläuft, ist fast unmöglich. Denn die sogenannte Quadratestadt ist in einem klaren Gittermuster angeordnet. Das hilft bei der Orientierung und verleiht der Stadt einen einzigartigen Stil. Als Kontrast dazu steht das Mannheimer Schloss, eines der grössten Barockschlösser Europas. In Mannheim trifft reiche Kulturgeschichte auf moderne Gegenwartskunst. Die Stadt hat sich dank der Mannheimer Popakademie auch als Zentrum der Popkultur etabliert und schon zahlreiche Musiker hervorgebracht.

Mecklenburg-Vorpommern: Zurücklehnen und Auftauchen

Foto: AdobeStock; marcus_hofmann

Von Basel geht es mit einem Umstieg nach Rostock, auch bequem über Nacht mit dem Nightjet. Doch Deutschland hat so viel zu bieten, dass sich eine Reise in Etappen lohnt. Erst Berlin, dann Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland an der Ostsee ist auch im Herbst eine Reise wert. Dank der feinen Sandstrände – die Küste erstreckt sich auf 2000 Kilometern – und den beeindruckenden Seenlandschaften ist es der perfekte Ort, um sich zurückzulehnen und die Seele baumeln zu lassen. «Meck-Pomm» hat mit den Hansestädten Stralsund und Rostock sowie der Insel Rügen viel Abwechslung zu bieten. Zauberhaft ist das Ostseebad Binz. Übrigens: Je früher man sein Bahnticket bucht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen günstigen Sparpreis zu bekommen.

München: Weisswurst und Wellenreiten

Foto: Getty Images; Westend61

München entfaltet seinen wahren Zauber in den vielen einzigartigen Stadtvierteln, die das Leben dort prägen. Vom kreativen Puls des Glockenbachviertels bis zum malerischen Haidhausen mit seinem französischen Charme – jedes Viertel bietet etwas Besonderes. In der Maxvorstadt blühen Kunst und Wissen, während das bunte Treiben im Bahnhofsviertel urbane Vielfalt widerspiegelt. Diese Viertel laden dazu ein, München auf eine authentische und spannende Weise zu erleben, jenseits der bekannten Sehenswürdigkeiten. Wer sich auf Entdeckungsreise begibt, findet hier nicht nur Ecken zum Staunen, sondern auch zum Verweilen. Sportbegeisterte können sich in der Isar als Wellenreiter versuchen.

Ruhrgebiet: Urban und untertage

Foto: Stadt Dortmund; Roland Goreki

Das Ruhrgebiet war einst das Herz der deutschen Industrie. Das spürt man noch heute. Die Region besticht mit einer einzigartigen Industriekultur. Besucher können in verschiedenen Museen wie dem Bergbau-Museum in Bochum nachempfinden, wie es sich anfühlt, untertage zu arbeiten. Die Zeche Zollverein ist ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Essen und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Im Dortmunder U, einem Haus der Kunst und Kultur, Bildung, Wissenschaft und künstlerischen Forschung, gibts jeden Tag spannende Dinge zu entdecken.

Schleswig-Holstein: Wellen und Welterbe

Foto: DZT; Francesco Carovillano

Machen wir mehr. Gemeinsam. Noch mehr spannende Fakten rund um das Thema Nachhaltigkeit erfahren? Auf greencircle.ch gibt es viele weitere Artikel. Green Circle ist die Nachhaltigkeits-Initiative von Ringier. Sie verbindet Bevölkerung, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs. 5 Prozent der Werbeeinnahmen fliessen in nachhaltige Projekte. Die Deutsche Zentrale für Tourismus unterstützt Green Circle als Partner. Noch mehr spannende Fakten rund um das Thema Nachhaltigkeit erfahren? Auf greencircle.ch gibt es viele weitere Artikel. Green Circle ist die Nachhaltigkeits-Initiative von Ringier. Sie verbindet Bevölkerung, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs. 5 Prozent der Werbeeinnahmen fliessen in nachhaltige Projekte. Die Deutsche Zentrale für Tourismus unterstützt Green Circle als Partner. Mehr erfahren

Wer bis in den echten Norden reist, sollte unbedingt länger bleiben. Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren, lädt im Herbst zu ausgedehnten Erkundungstouren und gemütlichen Stunden ein. Denn zwischen Nord- und Ostsee gibt es im Herbst viel zu entdecken. Erst geht es von Zürich oder Basel auf direktem Weg nach Hamburg. Von dort reist man in kürzester Zeit nach Kiel, Lübeck oder Sylt. Die historische Hansestadt Lübeck beeindruckt mit ihren malerischen Gassen, dem Holstentor und dem weltberühmten Marzipan. Auf Sylt, der grössten Nordseeinsel, kann man stundenlang durch die Dünen wandern. Das Wattenmeer ist ein weltweit einzigartiger Naturraum, der seit 2009 zum Unesco-Weltnaturerbe gehört. In den pulsierenden Städten geniesst man die kühlen Brisen in Kombination mit einem Fischbrötchen. Auch kleine Städtchen wie Husum, Büsum oder St. Peter-Ording lohnen sich. Wer shoppen geht, sollte sich einen Friesennerz kaufen. Keine Sorge: Das ist kein Pelzmantel, sondern eine maritime Windjacke.