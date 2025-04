So wird Ostern auch bei schlechtem Wetter schön: Wir haben einige Ideen zusammengestellt, damit die Feiertage garantiert nicht ins Wasser fallen. Diese Ausflugsziele machen trotz Wind und Sturm Spass.

Lara Zehnder

Bei diesem Wetter vergeht jedem die Laune nach Spiel und Spass. Weder im Garten grillieren noch ein gemütlicher Tag am See ist möglich. Gut, dass es in der Schweiz so einige Indoor-Highlights gibt, die auch während eines Sturms für Unterhaltung sorgen.

1 4DX Arena Cinemas, Sihlcity, Zürich

Das Kino im Sihlcity ist weit bekannt. Ein besonderes Highlight ist das Erlebnis der 4DX Arena Studios. Blitze, Wasser, Düfte, bewegende Stühle und Co. – in diesem Kino wird am ganzen Körper mitgefiebert. Ausserdem ist das Kino im Saal 9 mit 112 Sitzen das weltweit grösste 4DX Kino.

2 Battlepark, Schwerzenbach ZH

Der Battlepark bietet ab mindestens zwei Personen viel Unterhaltung und Gruppenspass. In verschiedenen Spielen tritt man gegeneinander an, und am Ende wird ein Sieger gekürt. Insgesamt stehen 17 sogenannte Quests, bei denen unterschiedliche Fähigkeiten getestet werden, zur Verfügung. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Für grössere Gruppen zwischen 10 und 60 Teilnehmenden sollte unbedingt zuvor reserviert werden.

3 RealFly Indoor-Freifallsimulator, Sion

Etwas für die Abenteurer: Freier Fall in einer Kabine! Zusammen mit einem ausgebildeten Instruktor geht es in den Glaskasten und nach einer Einführung kann man sich voller Freude dem Indoor-Freifall widmen. Der Windkanal ist stolze 24 Meter hoch und gehört zu den grössten Simulatoren der Welt. Dank der Höhe können bis zu acht Personen gleichzeitig in der Kabine schweben.

4 Laser Arena, Bern

Bern bietet eine einzigartige Lasertag-Anlage mit coolem Sound, düsterem Licht und Nebeleffekten. Nebenbei befindet sich im selben Haus auch noch eine Paintball-Arena. So kann man sich spontan nach einer Runde Lasertag für ein Paintball-Turnier entscheiden und Action in verschiedenen Bereichen erleben. Zwischendurch verpflegt man sich im Bistro oder nimmt eine Dusche, wenn man beim Paintball zu viel Farbe abgekriegt hat.

5 Skillspark, Winterthur ZH

Der Skillspark ist ein Ausflugsziel für jedermann: Es gibt Trampoline, Skateparks sowie diverse Workshops. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren brauchen für den Zutritt das Einverständnis der Eltern. Highlight des Parks ist das Bubble Soccer auf Kunstrasen, bei dem man in eine Kugel steigt und als menschlicher Ball gegen seine Mitspieler antritt – Spass garantiert.

6 Virtual Reality Center, Dietlikon ZH

Tauchen Sie in grenzenlose Welten ein und überzeugen Sie sich von der Virtual-Reality-Technologie. Raum und Zeit spielen von nun an keine Rolle mehr, denn mit den VR-Brillen und Tracking-Systemen wird eine Verbindung zwischen der virtuellen und realen Welt hergestellt. Entscheidet euch für eine Mission und reserviert ein VR-Erlebnis, denn das Center öffnet nur auf Reservation.

7 4D-Minigolf, Aarau

Einzigartigen Indoor-Spass im Schwarzlicht gibts beim 4D Minigolf in Aarau. Die Raumschiffoptik der Anlage erwacht zum Leben und bietet ein unterhaltsames und herausforderndes Spiel. Musikeffekte, Nebel und verschiedene Themenwelten laden Gross und Klein in eine einzigartige Wunderwelt ein, die Minigolf auf eine ganz neue Ebene bringen. Ausgerüstet mit Schläger, Ball und 3D-Brille geht es schliesslich um den Sieg.

8 Ticino Experience, Losone TI

Der Film «Ticino Experience» bietet eine kulinarische Reise. Begleitet vom Gourmetkoch Fidelio ist die Stummfilm-Komödie ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie. Im Film hat der Koch einen Stern verloren und macht sich deshalb auf die Suche nach neuen Ideen. Dabei probiert er verschiedene Spezialitäten, die man als Zuschauer live während des Films kosten darf. So wird man Teil der Geschichte und hat für 28 Franken pro Person auch gleich noch ein Znacht dazu. Privatvorstellungen für Gruppen von 10 oder mehr Personen auf Reservierung.