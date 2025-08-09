Ob Rafting, Canyoning oder Kanufahren – bei diesen Ausflügen sind Spass und Spannung garantiert. Diese fünf Touren bieten dabei auch noch herrliche Ausblicke auf Berge oder Schluchten.

Jeder weiss, dass es beim Wandern in der Schweiz traumhaftes Alpenpanorama zu bewundern gibt. Auch auf Wassersport in den Bergen trifft das zu: Während man dort auf oder in einem Gewässer die Umgebung erkundet, wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf vielen Touren Sicht auf Gipfel oder Schluchten und die umliegende Natur geboten.

Fünf Wassersport-Abenteuer mit grandiosem Ausblick findest du hier aufgelistet, darunter Rafting, Canyoning, Kanu- und Kajakfahren. Einige der Touren eignen sich auch für Familien mit Kindern. Diese Ausflüge sorgen für Abkühlung an heissen Tagen und für ein unvergessliches Erlebnis:

Rafting Vorderrhein Tagestour mit Lunch, Ilanz GR

Wer beim Rafting nicht nur den Wassersport, sondern auch spektakuläre Landschaften geniessen möchte, ist bei der Rafting-Vorderrhein-Tagestour inklusive Grill-Lunch von Swiss River Adventures genau richtig. Die Gruppe trifft sich morgens am vereinbarten Ausflugstag um 10.30 Uhr am Bahnhof Ilanz GR. Bevor es aufs Wasser geht, werden Sicherheitsinstruktionen sowie der genaue Ablauf besprochen. Insgesamt 20 Kilometer legt man bei dieser Tour auf dem Rhein zurück. Die Strecke verläuft von Ilanz GR nach Reichenau GR, wobei die Rheinschlucht durchquert wird. Der Ausflug inklusive Pause und Einführungsgespräch dauert fünfeinhalb Stunden. Mittags wird eine Lunchpause gemacht. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig.

Preise (inklusive Grill-Lunch): Erwachsene 170 Franken, Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren 130 Franken

Empfohlenes Alter: Kinder ab 10 Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, Schwimmkenntnisse sollten vorhanden sein

Family Rafting auf Flaz oder Inn, Zuoz GR

Kinder ab 8 Jahren können am Family Rafting vom Engadin Outdoor Center teilnehmen und entweder auf dem Wildwasserfluss Flaz durch Pontresina oder dem ruhigeren Flussabschnitt der Inn bei Zernez die malerische Landschaft geniessen. Rund sieben Kilometer werden jeweils auf der Tour zurückgelegt, wobei kleinere Stromschnellen gemeistert werden und auch geschwommen werden kann. Treffpunkt ist am vereinbarten Tag um 14 Uhr die Zuoz Rafting Base. Die Tour dauert insgesamt mit Einführung und Vorbereitung drei bis vier Stunden, wovon etwa eine Stunde auf dem Wasser stattfindet. Buchungen können online vorgenommen werden und alle wichtigen Informationen findest du hier.

Preise: Erwachsene 109 Franken, Kinder zwischen 8 und 14 Jahren 85 Franken

Empfohlenes Alter: Für Kinder ab acht Jahren geeignet, Schwimmkenntnisse sollten vorhanden sein

Surfski-Kajak-Kurs «Basis» auf dem Thunersee, Unterseen BE

Ein lehrreicher Einführungskurs im Surfski-Kajak-Fahren wird auf dem Thunersee von Surfski Point angeboten und ist ideal für alle, die ein neues Hobby suchen. Sowohl die Sicherheitsregeln als auch der richtige Umgang mit der Ausrüstung wird den Teilnehmern bei diesem Kurs beigebracht. Nach der Theorie findet ein praktischer Teil statt, bei dem – umgeben von Bergen und Natur – über den idyllischen Thunersee gepaddelt wird. Insgesamt dauert der Basis-Kurs drei Stunden, wovon eine Stunde auf dem See geübt und gefahren wird. Der Treffpunkt ist zum gebuchten Zeitpunkt beim «Mountainsurf» in Unterseen BE. Wer diesen Kurs absolviert hat, darf auch ohne Guide die schmalen, langen Surfski-Kajaks von Surfski Point mieten.

Preis: 19 Franken pro Person

Empfohlenes Alter: Für Jugendliche ab 16 Jahren geeignet, gute Schwimmkenntnisse werden vorausgesetzt

Canyoning Chli Schliere, Alpnach OW

Nervenkitzel und atemberaubende Ausblicke in die Natur verspricht die Canyoning Tour Chli Schliere von Outdoor Switzerland. Da dieses Wasser- und Bergsporterlebnis technisch anspruchsvoll ist, sollte man sportlich und selbstbewusst sein, schwimmen können und keine Höhenangst haben. Sprünge, rasante Rutschen und lange Abseilstellen erwarten die Teilnehmer in der Schlucht des Flusses Chli Schliere.

Die Gruppe versammelt sich zum festgelegten Termin in der Outdoor-Basis in Interlaken BE. Alternativ kann eine Viertelstunde vorher ein Abholservice an einem anderen Treffpunkt gebucht werden. Bevor es losgeht, gibt es eine Einführung ins Canyoning, eine Sicherheitsbesprechung und die Ausrüstung wird vorbereitet. Gemeinsam fahren alle Teilnehmer mit den Guides nach Alpnach OW. Von den insgesamt sieben Stunden werden drei bis vier im Canyon verbracht. Ein Getränk und Snack sind beim Ausflug inklusive.

Preise (inklusive Transport von Interlaken BE nach Alpnach OW): 229 Franken pro Person, bei Gruppen ab zehn Personen 209 Franken

Empfohlenes Alter: Für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet, gute Schwimmkenntnisse sind erforderlich

Frühstücks-Kanu-Tour auf dem Vierwaldstättersee, Buochs NW

Es ist immer ein beeindruckendes Naturschauspiel, wenn die Sonne früh am Morgen hinter den Bergen aufgeht. Besonders romantisch wirkt dieser Anblick, wenn man sich dabei auf dem Wasser befindet und sich das Licht auf dem Wasser spiegelt. Über den Anbieter Kanuwelt Buochs kann man Frühstücks-Kanu-Touren buchen. Auch wer noch nie Kanu gefahren ist, kann problemlos am Erlebnis teilnehmen, ein erfahrener Guide weist die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein und begleitet die Tour. Start- und Zielort des Ausflugs ist das Wassersportzentrum in Buochs NW. Nach der Kanu-Tour wartet dort ein umfangreiches Frühstück auf die Gruppe. Die Anmeldung muss mindestens zwei Tage im Voraus stattfinden.

Preise: 75 Franken pro Person

Empfohlenes Alter: keine Angabe, Schwimmkenntnisse sollten vorhanden sein