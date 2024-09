An einem schönen Sonnenuntergang kann man sich kaum sattsehen. An diesen Orten in den Schweizer Bergen ist das Naturschauspiel laut der Blick-Community besonders schön.

Hier gibt es die schönsten Sonnenuntergänge in den Bergen

1/6 Sonnenuntergänge sind ein toller Anblick. In den Bergen sehen sie besonders spektakulär aus und sorgen für unvergessliche Momente.

Die Schönheit der Natur ist immer wieder faszinierend. In der Schweiz kann man durch herrliche Berglandschaften wandern, die Menschen aus aller Welt anlocken. Wer bis zum Sonnenuntergang in den Alpen unterwegs ist oder sogar in einer Berghütte übernachtet, kann dort je nach Wetterlage morgens oder abends das spektakuläre Alpenglühen erleben.

Wenn Gipfel und Täler durch das Sonnenlicht in satte Farben getaucht werden, sind die meisten so von diesem Anblick ergriffen, dass sie innehalten und einfach den Moment geniessen. An manchen Orten lässt sich das Naturschauspiel besonders gut erleben. Die Community hat uns im 2022 verraten, wo man in den Schweizer Bergen einen Sonnenuntergang vor atemberaubender Bergkulisse bewundern kann:

Brienzer Rothorn

Das Brienzer Rothorn in den Emmentaler Alpen ist ideal, um in den Bergen die Sonne beim Untergehen zu beobachten und das Abendlicht zu bewundern. Der Berg ist 2348 Meter über dem Meer hoch und steht auf der Grenze der drei Kantone Luzern, Obwalden und Bern. Blick-Leser Dennis hat der Community diesen Tipp empfohlen.

Pierredar-Hütte, Les Diablerets VD

Blick-Leser Bernhard Hähni empfiehlt die Unterkunft Refuge de Pierredar auf 2300 Metern über dem Meer in Les Diablerets VD, wenn man in den Alpen einen atemberaubenden Sonnenuntergang von einer Berghütte aus sehen möchte.

Die Pierredar-Hütte ist im Sommer von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet. Wer dort übernachten möchte, sollte vorher reservieren.

Fronalpstock

«Auf dem Fronalpstock ob Stoos, begleitet von Alphornklängen» kann man laut Blick-Leser Beat Hirt herrliche Sonnenuntergänge erleben. Der Fronalpstock befindet sich auf 1920 Metern über dem Meer in den Schwyzer Alpen und ermöglicht einen weiten Ausblick über den Vierwaldstättersee sowie zahlreiche Gipfel – vor dieser Kulisse und mit musikalischer Untermalung wirkt der Abendhimmel besonders schön.

Faulhorn

Ein weiterer Tipp stammt von Blick-Leser Marc Abrecht: «Geheimtipp: Faulhorn! Hier kann man absolut grandiose Sonnenuntergänge beobachten und gleichzeitig spektakuläre Mondaufgänge hinter dem Jungfraumassiv.» Das Faulhorn befindet sich im Kanton Bern, seine Spitze liegt auf 2681 Metern über dem Meer.

Rigi

Blick-Leserin Veronika Schöpfer gefallen Sonnenuntergänge auf der Rigi in den Schwyzer Alpen besonders gut, alternativ empfiehlt sie dafür aber auch die Ibergeregg im Kanton Schwyz. Der höchste Gipfel des Bergmassivs Rigi ist Rigi Kulm auf 1798 Metern über dem Meer. Das beliebte Ausflugsziel bietet einen hervorragenden Ausblick auf Seen und unzählige Berge, zudem lassen sich wunderbare Sonnenuntergänge bestaunen.

Meielisalp

Wer den Himmel in den frühen Abendstunden geniessen möchte, kann dies «auf der Meielisalp ob Leissigen über dem Thunersee» tun, weiss Blick-Leser Robert Hager. Die Alp bietet nicht nur einen Panoramablick über den See und die dortige Berglandschaft, sondern auch ein Hotel samt schöner Terrasse zum Verweilen.

Weitere Tipps für tolle Sonnenuntergänge in den Schweizer Bergen könnt ihr uns gerne in den Kommentaren abgeben.

